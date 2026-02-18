Laboratorios farmacéuticos afirman mantener oferta pese a desabastecimiento

El desabastecimiento de medicamentos en la red pública de Ecuador ha marcado el debate sanitario en las últimas semanas, en medio de reportes de déficit en el Ministerio de Salud Pública y el IESS. En este contexto, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (Alfe) sostiene que su responsabilidad se concentra en garantizar la disponibilidad de los productos que comercializan sus 17 empresas asociadas en farmacias del país.

María Gabriela Moncayo, directora ejecutiva de Alfe, aseguró que existe un acercamiento con las autoridades para enfrentar la coyuntura. “Me consta que la autoridad está tratando de trabajar de la mano con la industria”, afirmó. Según explicó, ese diálogo ha permitido intercambiar información sobre capacidades de abastecimiento y posibles soluciones operativas.

La ejecutiva enfatizó que, aunque el déficit en compras públicas no depende de la asociación, sí han asumido compromisos concretos. “Estamos tratando que todas nuestras empresas… por lo menos los productos que nosotros tenemos estén en esas farmacias”, señaló, en referencia a la necesidad de coherencia entre prescripción médica y disponibilidad en el mercado.

Desabastecimiento de medicamentos y coordinación con autoridades

Moncayo indicó que varias empresas afiliadas participan en procesos de compras públicas, mientras otras abastecen únicamente al sector privado. Recordó que Alfe nació como un gremio de empresas nacionales que producen en el país y que actualmente varias de ellas fabrican tanto para el mercado local como para compañías internacionales.

“Nos ocupamos de lo que nosotros somos responsables, de los productos, muchos o pocos que traigamos para esas enfermedades estén en el país”, puntualizó. Sobre medicamentos para patologías catastróficas como cáncer, reconoció que solo algunas empresas cuentan con esas líneas, por lo que la cobertura no es total.

En cuanto a importaciones, sostuvo que los trámites han sido viables y que, ante conflictos, han trabajado con la autoridad para mejorar procesos. “La autoridad en este último periodo ha estado muy abierta a trabajar de la mano con nosotros”, afirmó, aunque admitió que ciertos cambios normativos dependen de la Asamblea Nacional.

María Gabriela Moncayo, directora ejecutiva de ALFE, durante la campaña sobre prescripción responsable. Cortesía

Registro sanitario en Ecuador: ¿cuello de botella o trámite ágil?

Sobre el registro sanitario, Moncayo consideró que, pese a ser un proceso “tedioso”, Ecuador otorga autorizaciones en tiempos competitivos frente a otros países. “Aquí te está tomando aproximadamente ocho meses. En otros países son tres o cuatro años”, explicó.

Desde la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), Bessy Magallanes, asesora de la dirección ejecutiva, defendió el sistema de control. Indicó que todo medicamento debe cumplir múltiples requisitos técnicos antes de obtener el registro y salir al mercado tras la fijación de precios.

“Podemos certificar que nuestro proceso de registro sanitario cumple con un estricto procedimiento y revisión de todos los documentos”, afirmó. Añadió que, en la región, Ecuador maneja tiempos competitivos, especialmente bajo el mecanismo de homologación o “reliance”.

Control sanitario y homologación de medicamentos

Magallanes explicó que el proceso de homologación aplica para productos provenientes de agencias de alta vigilancia como la Food and Drug Administration (FDA), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS). En estos casos, el trámite puede resolverse en un máximo de 90 días para biológicos.

“Es un proceso simplificado que máximo… se demora 90 días”, precisó. En contraste, un registro ordinario puede tardar hasta un año, mientras que en otros países de la región puede extenderse entre tres y cinco años.

Arcsa también informó que mantiene operativos permanentes para controlar farmacias privadas, verificar registros sanitarios y retirar productos irregulares o lotes reportados como robados. “Estamos este año fuertemente enfocados en vigilar más las farmacias”, señaló Magallanes.

Industria farmacéutica y corresponsabilidad en la dispensación

En paralelo al debate por el abastecimiento, Alfe lanzó la campaña “La receta se respeta”, orientada a promover el respeto a la prescripción médica. Sin embargo, Montaño subrayó que el trasfondo es educativo y de corresponsabilidad entre médicos, farmacias e industria.

“El objetivo es educar a la población… que el paciente se empodere”, expresó. Añadió que los médicos deben prescribir con base científica y que las farmacias deben respetar el rol profesional del médico al momento de dispensar.

En medio de un sistema tensionado por el déficit en la red pública, la industria farmacéutica insiste en que su aporte radica en mantener su portafolio disponible y en coordinar con las autoridades regulatorias. El desafío, coinciden ambas voceras, es que la disponibilidad, la regulación y la prescripción funcionen como un engranaje y no como piezas aisladas.

