Industria farmacéutica responde al presidente del IESS: "no boicoteamos nada"

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE) rechazó las declaraciones de Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). "Acusó a los laboratorios nacionales de boicotear la subasta inversa corporativa de medicamentos", dicen en un comunicado.

Enfermedades neurológicas: ¿es posible diagnosticar a los bebés en Quito? Leer más

¿Cómo reaccionan los laboratorios?

"Los laboratorios ecuatorianos no han boicoteado ningún proceso. La industria farmacéutica nacional ha participado activamente en licitaciones transparentes y continuará haciéndolo, según criterios técnicos y éticos. Tampoco ha recibido advertencias o ultimátums por parte del IESS, como erróneamente se ha señalado", dijo ALFE, en el comunicado, este lunes 24 de febrero del 2025.

Según ALFE están libres de corrupción y han estado siempre comprometidos con "la producción local, la inversión e infraestructura de producción y equipos de calidad en Ecuador, mano de obra para ecuatorianos y abastecimiento confiable de medicamentos. Las declaraciones de Eduardo Peña, presidente del IESS, no solo afectan la reputación del sector sino que desinforman a la ciudadanía sobre la verdadera problemática del sistema de compra de medicamentos".

¿Qué dijo el presidente Eduardo Peña?

"Se vino a reunir conmigo la Asociación y les dije muy bien, vayan a la subasta inversa para comprarles a ustedes. Fueron a la subasta inversa y no subastaron. Les he vuelto a llamar y les dije advertencia uno y última. Participaron pero empezaron a boiocotear las subastas. Entraban a la subasta, no había más que un participante, había dos, uno se retiraba y quedaba uno. No se hacía el efecto de subasta inversa. Para esto 25 medicamentos de alta especialidad podían haber entrado entre ocho y 10 laboratorios. Entraban uno y dos y se caía el concurso. Cuando te ponen entre la espada y la pared debes comprar afuera. Nos obligan. No es nuestra primera opción", sostuvo el presidente Eduardo Peña, en una entrevista con Carlos Vera.

Eduardo Peña dijo que le parece, con riesgo a equivocarse que: "más rentable es vender a los intermediarios que le venden a los hospitales. Una pastilla que puede costar 3 o 4 centavos (de dólar) llega a un hospital en 1.50 y eso es intermediación y es lo que no queremos. Queremos comprar laboratorio directo y que me oigan bien, que lo compramos local o afuera".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!