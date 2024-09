IESS: precandidatos ofrecen auditorías contra corrupción

En redes sociales como X se ha vuelto común leer pedidos de atención médica de ciudadanos. De forma desesperada buscan que gestores de opinión con miles de seguidores compartan su mensaje, para acceder a una cama, a una cirugía o a medicinas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). También hay quienes, luego de una intervención, cuentan su historia y agradecen.

En Ecuador, hasta julio de este año 3’796.773 personas estaban afiliadas al IESS. En mayo del 2022 eran 3,6 millones. La población económicamente activa (PEA) es de 8,7 millones.

Por la importancia de la Seguridad Social, EXPRESO contactó a todos los precandidatos y en algunos casos a sus asesores, en busca de respuestas a la pregunta: ¿Cuáles son los tres cambios puntuales con los que espera solucionar la crisis financiera del IESS y cómo los implementará? Ocho de los 17 aspirantes contestaron la pregunta. El equipo de prensa del presidente Daniel Noboa no respondió ni llamadas ni mensajes.

Sobre los presidenciables Leonidas Iza y Gema Ormaza se dijo que no ofrecerán respuestas a medios en estos días. La comunicadora de la Revolución Ciudadana no consiguió una contestación de Luisa González. Otra dijo que su candidato aún está elaborando su plan de trabajo.

Los precandidatos y precandidatas que no respondieron sobre propuestas para salvar al IESS

Gema Ormanza - Centro Democrático - lista 1

Luisa González - Revolución Ciudadana - lista 5

Henrry Kronfle - Partido Social Cristiano - lista 6

Daniel Noboa - Acción Democrática Nacional - lista 7

Carlos Rabascal - Izquierda Democrática - lista 12

Juan Iván Cueva - Amigo - lista 16

Leonidas Iza - Pachakutik - lista 18

Jan Topic - SUMA - lista 23

Eduardo Sánchez- Reto - lista 33

Cinco de los aspirantes que sí respondieron las preguntas para aclarar su visión sobre el IESS a la población coincidieron en un punto: creen urgente actuar contra la corrupción. Uno habló de acabar con la evasión de empresarios que contratan sin afiliar a sus empleados. Otro sobre hacer que el Biess sea un banco de primer piso. Este y otro candidato señalaron que hay que pagar la deuda histórica que mantiene el Estado con el Seguro Social.

Precandidatos y precandidatas que sí presentaron sus propuestas para salvar al IESS

Jorge Escala - Candidato por Unidad Popular - Lista 2 CARLOS KLINGER

Un plan de pagos con Finanzas, que no supere los 10 años. Se destituirá a quien no lo haga. Nuevo modelo matemático financiero, que recapitalice los recursos recuperados de la corrupción y de la morosidad y de excedentes de las utilidades de las áreas estratégicas. Y convertir al Biess en un banco de primer piso.

Andrea González - Sociedad Patriótica - Lista 3. FREDDY RODRÍGUEZ

Conocer estado financiero y eliminar la corrupción, con auditoría forense. Comprar a proveedores sin intermediarios, coimas ni corrupción. Revisar sistema para prestadores de servicio e implementar tecnologías para mejor atención. Redefinir responsabilidad del MSP, que no deben costear afiliados.

Víctor Araus - Pueblo igualdad y Democracia. Amelia Andrade

Creación de unidad de investigación para identificar, erradicar y meter en la cárcel a todos los corruptos, mafias del IESS. Luchar contra la evasión, la ley caerá sobre quienes no afilian a sus trabajadores. Fondo de contingencia que nos permita manejar o cubrir déficit futuros. Revisar la nómina.

Luis Felipe Tillería - Avanza - lista 8. CORTESÍA @LuchoTilleria

Inteligencia artificial para mejorar eficiencia y acceso a servicios. Nuevas modalidades laborales como las de Uber... Ajustar beneficios y políticas de aportación y distribución, pensión digna para menos favorecidos. Autonomía con relación al Gobierno y que el IESS no sea botín político.

Pedro Granja - Partido Socialista Ecuatoriano - lista 17 GERARDO MENOSCAL

Pago de la deuda del Estado con la posibilidad de la entrega del Banco del Pacífico como parte de pago: subir ingresos mediante el incremento de afiliados, sin subir años de jubilación. Analizar el progrrama médico a domicilio; atención prioritaria a jubilados y afiliados con enfermedades catastróficas.

Iván Saquicela - Democracia Sí - lista 20. EXPRESO

Hay que dejar de ver al IESS como la caja chica del Estado y financiar el pago de la deuda. Cambiar el modelo de la Seguridad Social, para que primen los intereses de trabajadores y empleadores; volverla eficiente, desburocratizar y hacer que la gente sienta que tiene prestaciones.

Francesco Tabacchi - Creo - lista 21. Archivo

Control interno con especialistas probos para eliminar la corrupción en las derivaciones a prestadores. Cumpliré con los presupuestos anuales del 40 % de pensiones jubilares y devoluciones por salud, con auditoría. Continuar el trabajo de la comisión interinstitucional del 2023, para garantizar la sostenibilidad.

Henry Cucalón - Construye - lista 25. FRANCISCO FLORES/EXPRESO

Aumentar el número de aportantes, con una reforma laboral que facilitará contrataciones. Auditoría en gastos y contrataciones con sobreprecio y corrupción, que según estimaciones afecta a un 25 % en el presupuesto total. Estudiar, desde una perspectiva actuarial, una reforma que permita la sostenibilidad.

Un presidenciable considera necesario emprender una reforma. Y una candidata habló de auditoría forense inclusive. Uno más ve necesario incorporar más tecnología, como inteligencia artificial.

Si bien la mayoría está fuera de esta protección, no se puede negar su trascendencia. Así, por ejemplo, en la pandemia de COVID-19, las unidades de cuidados intensivos (UCI) de estos hospitales y las adaptadas en sus dispensarios ayudaron al Ministerio de Salud.

También durante la pandemia, entre 2020 y 2021, la Seguridad Social perdió más de 200.000 afiliados por la crisis económica, que hizo que trabajadores del sector privado sean despedidos. Entonces las cifras eran menores a 3 millones.

El jueves, el IESS anunció que de enero a julio de este año las afiliaciones voluntarias se incrementaron en un 133 % en relación con el mismo período del 2023. En total, 9.252 personas se sumaron. Mientras que hace un año lo hicieron 3.969. Sin embargo, ese puede ser un síntoma de la precariedad laboral, pues hay más trabajadores sin relación de dependencia.

Hace algo más de un año, en julio del 2023, en el Gobierno de Guillermo Lasso la atención de buena parte de la población se puso en la propuesta de Augusto de la Torre. Él encabezó la comisión para la reforma al sistema de pensiones.

Básicamente, la propuesta se basa en un aumento en los años de aportación. Se pasaría de 30 a 35 años de aportaciones. Se mantendrían los 60 años de edad para jubilarse, pero se deja abierta la posibilidad para quien pueda o desee trabaje más años. En ese caso, los años de aporte se reducirían.

Además, Augusto de La Torre habló de un período de transición paulatino, de unos 10 años. No obstante, también aseguró que no cambiarían las reglas de juego para quienes están listos para retirarse.

Augusto de la Torre advirtió que de no hacer ningún ajuste, el Fondo de Pensiones no podría solventar las jubilaciones en el 2027. Según reiteró, la reforma permitiría la sustentabilidad financiera y fiscal, así como reducir los problemas de iliquidez que afronta la Seguridad Social.

En 2023, los candidatos que disputaron la Presidencia recibieron una copia del informe de la comisión, de 25 páginas.

El entonces candidato Daniel Noboa, hoy primer mandatario, ofreció que la pensión mínima que recibiría un jubilado equivaldría a 460 dólares, un Salario Básico Unificado, lo que no se cumplió. En el debate organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se comprometió a no tocar la edad de jubilación. En julio, Finanzas desembolsó 50 millones de dólares por servicios de salud, aunque la deuda histórica supera los 5.000 millones.

Hace un mes, en rueda de prensa, Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IESS, abordó la problemática: “Tenemos que arreglar un tema estructural. En los últimos años hemos tenido un cambio importante en la demografía: en 1960 el promedio de nacidos vivos por pareja era de 6,72 hijos y para 2020 son 2,05”, detalló.

Para el IESS, añadió Peña, “la tasa de natalidad es importantísima, ya que refleja el número de futuros aportantes que tendrá”. En 1960 eran casi siete y en el 2024 apenas hay dos. Además, la longevidad ha cambiado: el promedio de vida era de 53 a 56 años, hoy (está) sobre los 80 años. “Cada día vivimos más y si se jubilan a los 65 años, vivirán unos 15 años”.

Sin embargo, Peña no adelantó el contenido del proyecto de reforma. ¿Por qué? Según el presidente del Consejo Directivo del IESS, han “decidido preguntar a la ciudadanía”, a través de mesas técnicas. Participan sindicatos, academia y personas interesadas en el futuro de la Seguridad Social. “Les preguntaremos cómo quieren que sean los próximos 40 años”. Con esos insumos y la propuesta de Augusto de la Torre, acudirán a la Asamblea Nacional.

A seis meses de las elecciones, al gobierno difícilmente le quedará tiempo para una reforma.

Datos de interés

Dializadoras: En julio, el IESS anunció el desembolso de 6,1 millones de dólares a dializadoras. Y en los próximos meses más de $ 30 millones, adeudados de junio, julio y agosto de 2023. Hay 91.160 pacientes con enfermedades renales.

Demanda: La Junta de Beneficencia de Guayaquil demandó al IESS por una deuda de 108 millones de dólares; 46,8 millones por no pago de convenios suscritos entre 2011 y 2021. La Junta reporta más de 60.000 prestaciones anuales.

Morosos: El IESS ha suscrito 11.484 acuerdos de pago con empleadores, a los que les ha dado facilidades para cancelar 77,2 millones de dólares adeudados. Alrededor de 11.053 empleadores se han beneficiado de la medida, hasta el 23 de agosto pasado.

Análisis del Editor General - Alfonso Albán Espín

Con las mafias nada cambiará

Resulta algo alentador leer que los precandidatos presidenciales contemplen la lucha contra la corrupción como parte de su hoja de ruta para la recuperación financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Mientras los mismos que chuparon el dinero de los afiliados sigan en los mismos cargos, nada cambiará. Esa es la parte buena. La no tan buena es que se siga pensando que es necesario levantar algún estudio sobre la situación del Instituto. El IESS está a punto de la quiebra.

No se necesita un estudio para saberlo, es la realidad, y todos ya lo saben. Lo que los aportantes necesitan es un presidente de la República y un delegado en el Directorio que entren directamente a ejecutar los cambios necesarios.

Para empezar, elevar considerablemente el número de aportantes. No es posible que la población económicamente activa crezca, pero el número de afiliados no lo haga al mismo ritmo. Algo está mal. Y para continuar, hay que sincerarse.

No es sostenible un Seguro Social que cubra a los hijos de los afiliados pagando exactamente lo mismo o que exista una tarifa diferenciada para quienes están cubiertos por el seguro campesino. Y para concluir, si el IESS no es capaz de dar un servicio óptimo de salud, que no lo haga.

Que lo deje a quienes sí pueden hacerlo y dedique sus esfuerzos a ser un fondo de pensiones para la jubilación. Es mejor que haga una cosa bien a dos cosas mal. Por el bien de los afiliados y el futuro de la institución, es necesario actuar ahora.

