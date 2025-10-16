Expreso
AME
La Asociación de Municipalidades del Ecuador está conformada por los 241 alcaldes del país.Cortesía: AME.

La pugna continúa en la AME: Una facción insiste en asamblea para 18 de octubre

El comunicado se originó después del anuncio sobre la elección de Yuri Colorado como presidenta de la Asociación

El conflicto por la dirección de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) se agudiza. Una facción de alcaldes pertenecientes a la organización se reunió el 15 de octubre de 2025 y eligió como presidenta a Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne.

Sin embargo, la otra facción, encabezada por el actual presidente de la AME, Patricio Maldonado, sostiene que la sesión extraordinaria no fue legal. En la cuenta oficial de X de la AME se publicó un comunicado en el que se afirma: “Todo acto administrativo ejecutado en esta jornada carece de validez legal”.

Además, el pronunciamiento indica que un juez constitucional dictó medidas cautelares vigentes “que han sido ignoradas de manera deliberada”. Sobre la sesión del 15 de octubre, Maldonado calificó el encuentro como “una reunión de amigos”.

La AME, presidida por Patricio Maldonado, convocó a elecciones de sus autoridades, después de que el alcalde de Santa Clara, en Pastaza, hizo un llamado para una asamblea extraordinaria.

Pugna en la Asociación de Municipalidades por la elección de nueva directiva

Leer más

La medida cautelar fue concedida en el marco de la convocatoria que tenía como sede el cantón Santa Clara, en Pastaza. No obstante, los asistentes se trasladaron al cantón Carlos Julio Arosemena para llevar a cabo la votación.

¿Cómo fue electa Colorado?

Tras definir el nuevo lugar para la sesión extraordinaria, Colorado fue electa con 158 votos. Cabe recordar que en el país existen 241 cantones, por lo que, en teoría, esa votación reflejaría una mayoría favorable a la alcaldesa de Muisne.

Sobre el proceso, Colorado destacó que el número de representantes presentes y los votos obtenidos fueron contundentes.

Mientras tanto, la otra facción en disputa aseguró que la convocatoria legal para definir el futuro de la AME sigue en pie para el sábado 18 de octubre de 2025. En el comunicado de la organización se señala: “Recordamos que la única convocatoria legítima a Asamblea Extraordinaria de la AME será el sábado 18 de octubre en la ciudad de Tena”.

