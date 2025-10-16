Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

munici
El Concejo de Guayaquil sesiona en el Palacio Municipal.EXPRESO

Concejo de Guayaquil exige respuestas a Reimberg tras atentado frente al Mall del Sol

Concejales exigieron respuestas al ministro tras el hallazgo de cuatro cargas explosivas y pidieron acciones de seguridad

Durante la sesión de este jueves 16 de octubre, algunos concejales de Guayaquil expresaron su indignación por el atentado ocurrido en los exteriores del Mall del Sol, norte de la ciudad, donde la Policía halló cuatro cargas explosivas de alto poder y un dispositivo electrónico para su detonación.

“Guayaquil necesita respuestas y agilidad”

La cita no estuvo presidida por el alcalde Aquiles Álvarez, por lo que la actual vicealcaldesa, Tatiana Coronel, tomó la posta. Ella pidió al ministro del Interior, John Reimberg, esclarecer el caso y determinar desde qué números se activaron los explosivos.

“Este celular pudo recibir mensajes o llamadas para la explosión. Es urgente saber qué líneas telefónicas se usaron y quién hizo la llamada. Guayaquil no puede esperar”, afirmó.

Coronel criticó la lentitud de investigaciones previas, como el caso de La Bahía, y reclamó mayor transparencia en la información oficial.

RELACIONADAS

Desde el Comité de Turismo, la concejala Nelly Pullas alertó sobre el impacto de este atentado en el sector.

“Tenemos un corredor turístico y comercial golpeado por la violencia. Necesitamos respuestas inmediatas del Gobierno. El país se está desangrando”, expresó. Pullas cuestionó el “silencio oficial” y pidió una reacción del Estado.

Concejal Bautista: “Basta de hipocresía”

Quien también tomó la palabra fue el edil Alfredo Bautista lamentó las víctimas inocentes de la violencia urbana y criticó la falta de resultados en seguridad.

“A los delincuentes no los investigan, pero contra los manifestantes sí usan tanquetas. Basta de hipocresía”, reclamó.

En el puente del río Churute, en Naranjal, se detonaron explosivos.

Explosión Guayaquil: Fiscalía General del Estado abre investigación de oficio

Leer más

El concejal, además, Arturo Escala criticó al Gobierno. “Nos dijeron que subir tres puntos al IVA nos daría seguridad, pero no vemos resultados. Este Concejo tomará cartas en el asunto”, aseguró.

Por su parte, Blanca López, concejal de la Revolución Ciudadana y exvicealcaldesa, rechazó las declaraciones del gobernador que, dijo, "atribuían el hecho a ciertos grupos sin pruebas".

“Es irresponsable señalar culpables sin investigación. Condeno la represión en otras provincias y exijo ver esa misma fuerza estatal recorriendo nuestros barrios”, expresó.

Marcos Toro: “El mismo discurso de siempre”

El concejal Marco Toro, suplente de la socialcristiana Ana Chóez, cuestionó la inacción de las autoridades.

“Como municipio presentamos pruebas, pero Fiscalía y Policía no hacen nada. El Gobierno tiene el mismo discurso de siempre”, sostuvo.

RELACIONADAS

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Polivoz: la app ecuatoriana que conecta ciudadanos y autoridades en tiempo real

  2. Paro nacional Ecuador: Estos son los tres fallecidos hasta el momento en protestas

  3. ¿Se revisará la eliminación del subsidio al diésel? Gobierno de Daniel Noboa responde

  4. Drones cargados de explosivos atacan sede fiscal en ciudad mexicana de Tijuana

  5. ¿Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max en Ecuador?

LO MÁS VISTO

  1. Mujer de Torenza: cómo nació la leyenda del país inexistente

  2. ‘Torenza’: el país que nunca existió y la viajera del tiempo que engañó a internet

  3. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué pasa si no uso el dinero para mi emprendimiento?

  4. Asesinan a Marco Mendoza, juez señalado por John Reimberg en el caso Blanqueo Fito

  5. Aquiles Álvarez anuncia la eliminación de parqueos en la 9 de Octubre

Te recomendamos