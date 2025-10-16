Concejo de Guayaquil exige respuestas a Reimberg tras atentado frente al Mall del Sol

Concejales exigieron respuestas al ministro tras el hallazgo de cuatro cargas explosivas y pidieron acciones de seguridad

El Concejo de Guayaquil sesiona en el Palacio Municipal.

Durante la sesión de este jueves 16 de octubre, algunos concejales de Guayaquil expresaron su indignación por el atentado ocurrido en los exteriores del Mall del Sol, norte de la ciudad, donde la Policía halló cuatro cargas explosivas de alto poder y un dispositivo electrónico para su detonación.

“Guayaquil necesita respuestas y agilidad”

La cita no estuvo presidida por el alcalde Aquiles Álvarez, por lo que la actual vicealcaldesa, Tatiana Coronel, tomó la posta. Ella pidió al ministro del Interior, John Reimberg, esclarecer el caso y determinar desde qué números se activaron los explosivos.

“Este celular pudo recibir mensajes o llamadas para la explosión. Es urgente saber qué líneas telefónicas se usaron y quién hizo la llamada. Guayaquil no puede esperar”, afirmó.

Coronel criticó la lentitud de investigaciones previas, como el caso de La Bahía, y reclamó mayor transparencia en la información oficial.

Desde el Comité de Turismo, la concejala Nelly Pullas alertó sobre el impacto de este atentado en el sector.

“Tenemos un corredor turístico y comercial golpeado por la violencia. Necesitamos respuestas inmediatas del Gobierno. El país se está desangrando”, expresó. Pullas cuestionó el “silencio oficial” y pidió una reacción del Estado.

Concejal Bautista: “Basta de hipocresía”

Quien también tomó la palabra fue el edil Alfredo Bautista lamentó las víctimas inocentes de la violencia urbana y criticó la falta de resultados en seguridad.

“A los delincuentes no los investigan, pero contra los manifestantes sí usan tanquetas. Basta de hipocresía”, reclamó.

El concejal, además, Arturo Escala criticó al Gobierno. “Nos dijeron que subir tres puntos al IVA nos daría seguridad, pero no vemos resultados. Este Concejo tomará cartas en el asunto”, aseguró.

Por su parte, Blanca López, concejal de la Revolución Ciudadana y exvicealcaldesa, rechazó las declaraciones del gobernador que, dijo, "atribuían el hecho a ciertos grupos sin pruebas".

“Es irresponsable señalar culpables sin investigación. Condeno la represión en otras provincias y exijo ver esa misma fuerza estatal recorriendo nuestros barrios”, expresó.

Marcos Toro: “El mismo discurso de siempre”

El concejal Marco Toro, suplente de la socialcristiana Ana Chóez, cuestionó la inacción de las autoridades.

“Como municipio presentamos pruebas, pero Fiscalía y Policía no hacen nada. El Gobierno tiene el mismo discurso de siempre”, sostuvo.

