Pugna en la Asociación de Municipalidades por la elección de nueva directiva

La Asociación de los municipios está dividida. Dos grupos convocaron a la asamblea para la elección de nuevas autoridades

La AME, presidida por Patricio Maldonado, convocó a elecciones de sus autoridades, después de que el alcalde de Santa Clara, en Pastaza, hizo un llamado para una asamblea extraordinaria.

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), presidida por Patricio Maldonado, emitió un comunicado este 13 de octubre de 2025 en donde señaló que la justicia suspendió una convocatoria no oficial que realizó el alcalde de Santa Clara, César Castro, para la elección de las nuevas autoridades de la organización. Además, anunció que el proceso para designar a la nueva directiva será este fin de semana.

En el documento, la AME dijo que convocó a los representantes de 222 alcaldías para desarrollar este sábado 18 de octubre su asamblea extraordinaria, en la ciudad de Tena, provincia de Napo, en la Amazonía de Ecuador.

Según la organización, el llamado se efectúa después de que un juez constitucional dispuso dejar sin efecto la convocatoria que emitió Castro, en la que invitaba a reunirse este miércoles 15 de octubre en ese cantón de la provincia de Pastaza.

Castro señalaba que era el "portavoz" de los 156 alcaldes que intentaban renovar el directorio nacional de la AME, debido a que el Comité Ejecutivo se negó a convocar a una asamblea para tratar y reformar la elección de la presidencia", pues su titular se encuentra prorrogado en funciones.

La AME se reunió en feriado

La AME de Maldonado tildó aquel llamado de Castro como una "usurpación de funciones" e indicó que el comité se reunió el pasado 9 de octubre, en feriado, en donde resolvió convocar a la sesión, como lo establece su estatuto y el reglamento de elecciones con la participación de los 222 alcaldes.

Para la actual directiva, la invitación del alcalde de Santa Clara es "una violación del orden jurídico", por lo que rechazó aquella convocatoria y aseguró que "ningún comunicado sin respaldo legal tendrá efecto alguno sobre la vida institucional de la Asociación".

La AME reclama recursos a Daniel Noboa

La disputa por la renovación de autoridades se registra después de una semana de que la AME señaló que no tiene recursos para adelantar el décimo tercer sueldo a los empleados públicos, como lo dispuso Daniel Noboa, "por la grave crisis de liquidez debido al incumplimiento sistemático de las transferencias del Gobierno Nacional", pues el régimen mantiene una deuda de 744,98, millones de dólares con las alcaldías.

Ante esa falta de recursos, la AME anunció la presentación de una demanda de acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional. La exigencia de esos fondos se intensificó desde septiembre, luego de que Maldonado reclamó al Gobierno el pago de las asignaciones a los municipios, pues "la falta de esos recursos ha generado graves consecuencias; retraso del pago de sueldos, incumplimiento de proveedores y paralización de planes de trabajo".

