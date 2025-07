La ‘luna de miel’ con Daniel Noboa camina al divorcio por despidos públicos

Las organizaciones de los servidores y trabajadores públicos del Ecuador delinean una hoja de ruta en contra de los 5.000 despidos que comenzó a ejecutar el Gobierno de Daniel Noboa desde el pasado 24 de julio.

(Lee también| Reestructuración estatal inicia sin detalles claros: Cynthia Gellibert lidera proceso)

Las acciones se sumarán a las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de las leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública, que aprobó la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.

Luego de los plantones del jueves pasado, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) realizará mañana, jueves 31 de julio de 2025, una marcha hacia la Corte Constitucional (CC) para entregar otra demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad, norma que acumulaba 19 acciones de este tipo hasta hace una semana.

Y la movilización más grande está prevista para el 7 de agosto, en la que más de 10 organizaciones sociales, sindicales y de trabajadores se agruparán para realizar una gran marcha nacional, con la que buscarán presionar al máximo organismo de justicia constitucional a que agilice “el tratamiento de las demandas, pues estas leyes aceleran el conflicto social sin precedentes porque ahora son 5.000 despidos, pero posteriormente serán 20.000 hasta fin de año”, dice el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya.

¿Cuáles son las demandas de las movilizaciones?

¿Tiene futuro la acción de protección de la funcionaria de Petroecuador despedida? Leer más

Las convocatorias se realizarán en cada provincia y en Quito avanzará hacia la CC. “Buscamos que la Corte admita las demandas, pero que también admita las medidas cautelares. No puede seguir dado la espalda a los trabajadores porque la Ley de Integridad está fuera de la Constitución, no la respeta y está afectado a familias, pues bajo el reglamento de esta norma, el gobierno justifica que no necesita evaluaciones ni procedimientos técnicos para despedir como lo está haciendo. La visión técnica es puro discurso de Carondelet para justificar la salida de miles de trabajadores”, añade, por su parte, Andrés Quishpe, presidente de la UNE.

Aunque ambos dirigentes coinciden en que la Corte es el único espacio en donde pueden reclamar por sus derechos, están conscientes de que los procesos en esa instancia demoran y por ello justifican las marchas.

“La CC no puede esperar, como lo hizo luego del correísmo, a que Noboa se vaya para decir que sí era inconstitucional , afectando a miles de familias que están perdiendo sus ingresos como ya ocurrió”, señala Quishpe. “Ojalá no se convierta en cómplice y no se quede callada porque contribuiría a ser la culpable de la crisis social que vendría y del conflicto que podría agudizarse”, añade Bedoya.

Recorte del Estado: ¿Qué efecto tiene en las finanzas públicas de Ecuador? Leer más

¿Las marchas impactarán la imagen del Gobierno?

Si bien, por el momento, las demandas de los representantes y afectados se enfocan en la Corte Constitucional, se avizora que esta vez, las medidas sí le pasarán factura a Noboa, a diferencia de las movilizaciones que se realizaron en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles del año pasado.

“Este hecho marcaría el fin de esta suerte de luna de miel que tenía el mandatario, tras las elecciones. Se evidencia que está siendo un golpe fuerte al gobierno por la reacción que ha generado. Tuvo que salir el presidente, no la vocera, a dar declaraciones para tratar de orientar los titulares con el referéndum, que sería en diciembre, y se difundieron las primeras revelaciones de ‘Fito’ en Estados Unidos. Son narrativas que salieron para tratar de contener el problema que está significando las desvinculaciones masivas”, observa el analista y estratega de comunicación, Andrés Jaramillo.

Para el analista político, Arturo Moscoso, el haber aplicado la medida con el mecanismo sorpresa y sin discutirla “es lo que podría generar más movilización social”. Considera que si el régimen emplea más golpes de este tipo, le puede causar “la merma del capital político. Siempre las medidas de shock generan rechazo”, agrega el catedrático.

La Ley de Integridad Pública provoca ‘picazón’ en el sector público Leer más

No obstante, los especialistas dudan sobre la trascendencia de las movilizaciones por dos aspectos. “Algunos sectores miran como positiva la medida porque ven al Estado demasiado grande y creen que son mal atendidos por los funcionarios”, menciona Moscoso.

También porque la oposición es débil. “No está articulada, el correísmo está viviendo una implosión de sus líderes y en el movimiento indígena ocurre algo similar con la salida de Leonidas Iza”, indica Jaramillo.

Observarán el presupuesto

El titular de la UNE señala que en la convención nacional se organizarán para observar las propuestas que el Gobierno debe entregar el 23 de agosto para el presupuesto. “Seguramente va a reducir recursos a sectores de salud y educación bajo la famosa unificación. En este contexto, médicos y profesores nos articularemos para defender nuestros derechos”, manifestó.

Resolución. Además de los despidos, aún resta por conocer las implicaciones de la fusión de los ministerios, los cuales pasarán de 20 a 14.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!