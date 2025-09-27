La Corte Constitucional manda abajo dos leyes de Daniel Noboa

La Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucionales las leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública

La Corte Constitucional de Ecuador declaró este viernes, 27 de septiembre de 2025, inconstitucionales dos de las cinco leyes promovidas por el presidente, Daniel Noboa, con el mecanismo exprés del tratamiento "económico urgente", después que cautelarmente ya había suspendido algunos artículos que acumulaban numerosas demandas por posible vulneración de derechos fundamentales.

La decisión del tribunal constitucional agudiza el enfrentamiento abierto contra Noboa, que tras las primeras suspensiones de artículos lanzó una campaña contra los jueces a los que acusó de ser enemigos de la seguridad del país. Esto derivó en la convocatoria a un referéndum para instaurar una Asamblea Constituyente que reemplace la Constitución vigente desde el mandato de Rafael Correa (2007-2017).

Las leyes anuladas: Solidaridad Nacional e Integridad Pública

Las dos normas anuladas por el tribunal llevaban el nombre de Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y Ley Orgánica de Integridad Pública, textos que el mandatario presentó a la Asamblea Nacional con carácter "económico urgente", lo que obliga a tramitar la norma en un máximo de treinta días.

La Corte determinó que la primera norma "mezcló materias económicas, penales y de seguridad, usando indebidamente el procedimiento de urgencia económica", mientras que la segunda vulneró "la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática".

"Estas decisiones recuerdan que ninguna ley puede aprobarse con atajos que limiten el debate público o sin una verdadera justificación económica", concluyó el alto tribunal.

Indultos anticipados y penas más duras a adolescentes

La Ley de Solidaridad Nacional buscaba fórmulas de financiación hacia la Policía y las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, incluía disposiciones polémicas como el poder del presidente para conceder "indultos anticipados" a policías y militares procesados por delitos durante operaciones contra el crimen.

Por su parte, la Ley de Integridad Pública, enfocada en combatir la corrupción estatal, planteaba endurecer las penas para adolescentes de 12 a 18 años, aumentando las condenas máximas de ocho a quince años.

Pendiente: la decisión sobre la Ley de Inteligencia

La Corte aún debe pronunciarse sobre la Ley de Inteligencia, de la cual ya suspendió artículos que permitían a agentes usar identidades falsas y requerir datos de usuarios a compañías telefónicas.

Desde que Noboa fue reelegido en abril de 2025 y alcanzó mayoría en la Asamblea, ha tramitado cinco leyes con carácter económico urgente. La más reciente, aprobada el jueves, introduce reformas al sistema de pensiones.

Las suspensiones judiciales llevaron al presidente a lanzar una ofensiva contra la Corte, incluyendo una multitudinaria marcha con carteles de los nueve jueces a quienes acusó de frenar la seguridad nacional. Incluso, la presión internacional se hizo presente con llamados del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a respetar la independencia de poderes.

El enfrentamiento escaló hasta que Noboa convocó un referéndum para crear una Asamblea Constituyente, sin esperar la autorización previa de la Corte. Finalmente, el tribunal dio luz verde a que la consulta se celebre el 16 de noviembre.

Reacción del Gobierno: “A nadie le sorprende”

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, rechazó el fallo de la Corte. "A este punto, a nadie le sorprende las acciones de la Corte contra el pueblo ecuatoriano. Ya sabemos para quiénes trabajan y a quiénes sirven", expresó en redes sociales.

"Le arrebataron a los ciudadanos las herramientas para enfrentar a las mafias, a los narcos y corruptos. Tumbaron leyes hechas para la seguridad de los ecuatorianos dejando al pueblo en la indefensión", añadió.

La funcionaria cerró con un llamado a respaldar la Constituyente: "Hoy más que nunca, ¡vamos a la Constituyente!".

