Juicio a Pólit: Pedro Solines negó sobornos a él y al excontralor

Como era previsible, en el inicio de la defensa del excontralor Carlos Pólit, todas las acusaciones que se han hecho en su contra, durante de estas casi dos semanas que lleva de juicio en la Corte de Miami, comenzaron a ser rechazadas.

Pedro Solines, exsuperintendente de Bancos y Seguros, quien comenzó este jueves 18 de abril del 2024 su testimonio con su presentación, en la que contó las funciones que tenía en su cargo como empleado público, negó este viernes 19 de abril las acusaciones que hizo el empresario Diego Sánchez sobre pago de sobornos a él y a Pólit para que Seguros Sucre le devolviera una serie de contratos.

En su declaratoria, que fue pregrabada y proyectada en las pantallas de la Corte, Solines se le vio demasiado muy sonriente y contestando con demasiada tranquilidad. Es más, en su respuesta si conoce a Sánchez prefirió tratarlo como alguien lejano.

“Conocí a Diego Sánchez entre el 2008 y 2010, cuando era superintendente. Lo que conozco, trabaja en el sector de mercado de seguros y entiendo que tiene una reaseguradora. Recuerdo que su compañía se llamaba Global con dos o tres palabras más. Es un conocido con quien hemos compartido eventos sociales”, respondió.

El último de los testigos del Departamento de Defensa y Justicia de los Estados Unidos, en el juicio que se lleva en la Corte de Miami, en contra del excontralor Carlos Pólit se presentó este jueves en el estrado.



Sánchez había declarado que por “la amistad que tenía con Pólit” fue a buscarlo para que lo aconsejara sobre los contratos que le había retirado Seguros Sucre. Según el empresario, el excontralor le ofreció una ayuda por tener buena relación con Pedro Solines.

“Carlos Pólit me dijo que se habían reunido con Ribas y Solines en una cafetería en Guayaquil y que me iban a devolver las cuentas que, sin razón, me habían quitado”. Para esto y por unos análisis que hicieron de las ganancias que obtendría, Pólit y Solines habrían cobrado el 30 por ciento por el favor. 250 mil dólares para el exsuperintendente y 500 mil dólares, para el excontralor.

Lo que fue negado en el video pregrabado. “No hablé con Carlos Pólit sobre los contratos que perdió Diego Sánchez con Seguros Sucre. Nunca ayudé para recuperar contratos ni tampoco conversé del tema con Juan Ribas – expresidente de Seguros Sucre –. Además, nunca me ofrecieron un soborno por 250 mil dólares”, aseveró.

MOMENTO INCÓMODO

Fue el momento en el que la abogada del Departamento de Justicia de los Estados Unidos Jill Simon borró la sonrisa que tuvo cuando estaba testificando para la defensa, con preguntas que no sabía responder. “Usted dijo que su imagen política se puede ver perjudicada por este caso, ¿no?”, comenzó Simon. “No entiendo la pregunta, hablé de la imagen de Ecuador”, respondió Solines.

“Mi pregunta es que, si usted acepta haber recibido sobornos, se afectaría su imagen…”, contraatacó la jurista. Solines miró varias veces hacia el techo antes de responder, miró los apuntes de su traductor y varios segundos después respondió: “Yo no he ayudado a Carlos Pólit a recibir sobornos”.

El exsuperintendente afirmó que tiene una amistad de varios años atrás con Pólit, que se veían más cuando eran funcionarios públicos y que “estoy aquí, porque quiero contar la verdad. Hablé con él y me dijo que me iban a contactar sus abogados”.

El momento más álgido de las preguntas de la justicia estadounidense fue cuando Simon le preguntó a Solines si le gustaba Miami. Obviamente le dijo que sí, pero la contra respuesta lo puso más nervioso. “Usted está dando un testimonio bajo juramento y sabe lo que le podría pasar”. Ahí, Solines se tomó su corbata e hizo muecas.

Finalmente, Solines afirmó que conoció a José Conceição Santos, el artífice y la mente malévola del pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y dejó en el aire si se vieron. “Sé quién es por temas de prensa y problemas que ha tenido en el país. Puede ser que en mis funciones me haya reunido con él, pero no recuerdo”, comentó.

Y sobre la ‘mente maestra’ de la parte financiera de esta trama de negocios ilícitos, John Pólit, respondió: “Sí lo conozco. Lo he visto dos veces en mi vida, lo he saludado. No he tenido negocios con él”.

