La soledad de Carlos Pólit: la conversación que le da otra estocada

De regreso del receso del almuerzo, Carlos Pólit se paró en frente de uno de los enormes ventanales azules que tiene la Corte de Miami. Con su mano derecha apretaba fuertemente un tubo de seguridad, mientras que su mano izquierda la llevaba a su quijada. Su mirada estaba perdida en medio de una gran vista de Miami desde el piso 11 del edificio.

Uno de los familiares del excontralor en la época del correísmo se le acercó y le preguntó: “¿Todo bien?”. A lo que respondió en un tono de voz con otra pregunta. “¿Ya están todos adentro?”, dijo con un marcado desaliento.

La descripción gráfica es solo un 10 por ciento de lo que podía estar pasando por su cabeza, luego de una de las sesiones más difíciles que ha tenido durante esta semana y media que lleva su juicio para decretar si resulta culpable o inocente en el juicio por lavado de dinero y compra de bienes con dineros ilícitos, procedentes de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Conversación clave entre pólit y testigo

Al estrado subió el empresario Diego Sánchez, quien se movía en los negocios de los seguros y reaseguros en Ecuador. Un conocido de Pólit con quien compartió diferentes eventos sociales, salidas a cenar y una cercanía, si se puede llamar, estrecha.

El representante de las empresas Global Reinsurance Broker Inc. y Hendricks reveló detalles de cómo esta cercanía terminó convirtiéndose en presión para abrir cuentas bancarias en los Estados Unidos, guiado de John Pólit (hijo de Carlos), inversiones en Miami, compra de un bien en Quito, aceptar recibir dinero en efectivo y pagar por recuperar sus contratos con Seguros Sucre.

Para corroborar esta declaratoria, el Departamento de Defensa y Justicia de los Estados Unidos reprodujo partes de la conversación que le grabó Sánchez a Pólit en un encuentro el 15 de octubre del 2020, en Miami.

La idea era escuchar de voz propia de Carlos Pólit el movimiento de estos dineros y tener más pruebas en su contra. Para esto, le pusieron un micrófono al empresario.

- Diego Sánchez: Carlitos, ¿si te llevas bien con Germán?

- Carlos Pólit: ¿Cuál Germán?

- DS: Tu cuñado.

- CP: Claro, sí.

- DS: Ya, porque recuerda que él fue quien firmó la escritura de El Bosque.

- CP: Mira, pero no me acuerdo. ¿Qué quieres decir, que le diga algo? ¿Quieres que te haga una reunión con él?

- DS: No, solamente saber si está en la buena contigo.

- CP: Sí, es un buen muchacho. ¿Tiene que firmarte algo?

- DS: Yo creería que no, pero siempre es bueno saber si tú estás de buena con Germán.

Volvieron las severas pruebas en contra del excontralor Carlos Pólit, quien por estos días se encuentra librando su juicio en la Corte de Miami. El empresario Diego Sánchez fue llamado a testificar.



Esta fue una parte del audio que tenía que ver con la compra de un apartamento sobre planos en Quito, en la urbanización El Bosque, una inversión que se realizó por $ 400 mil.

“Compré el apartamento con fondos propios de mi compañía. A nombre de una empresa East Commodities y que tenía a Germán Rodríguez como apoderado. Carlos Pólit nunca compró el apartamento, por eso, un tiempo después le quité el cargo de apoderado a Rodríguez”, testificó ante el jurado.

Y esta compra quedó comprobada en el audio, cuando preliminarmente Sánchez le recuerda de esta compra a Pólit y él sarcásticamente le decía cómo no lo había vendido si “estaba en una zona de clase alta”.

Esta primera parte del audio generó en Pólit una soledad tremenda en las cuatro paredes de la corte. Se aisló a tomar notas en su pequeña agenda, pasaba tragos amargos de saliva y miraba una y otra vez las pantallas en donde se podían leer las transcripciones de este audio.

Pago de sobornos

“¿Pagó usted sobornos en alguna ocasión?”, le preguntó el abogado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a Sánchez. “Sí”, fue la respuesta. Y es que el pago tiene nombres y fechas, así hubiera sido disfrazado como una “ayuda”.

En el 2013, le fueron retirados unos contratos a Diego Sánchez por parte de Seguros Sucre, sin tener una razón clara. El empresario, por “la amistad que tenía con Pólit” fue a buscarlo para que lo aconsejara y él le ofreció una ayuda por tener buena relación con Pedro Solines, quien era superintendente de Bancos y Seguros en Ecuador.

“Se ofreció a ayudarme. Me dijo que era amigo de Pedro Solines y que pensaba hablar con él al respecto. Me vi con Pólit y Solines en las oficinas de la Contraloría General del Estado. Ellos me dijeron que podían ayudarme a recuperar las cuentas con Seguros Sucre”, comenzó narrando.

Pólit y Solines se reunieron con Juan Ribas, el gran jefe de Seguros Sucre, para conseguir levantar ese bloqueo. Lo consiguieron y a qué precio. Luego de hacer un análisis de ganancias con esos contratos y la cifra aturdía: ¡2 millones 500 mil dólares! Le tocó pagar el 30 por ciento de esa cifra por la “ayuda”. “Eran 250 mil para Solines y 500 mil para Carlos Pólit. Con Pólit hablamos que esos 500 mil debían ser a una cuenta que John me daría”. Al excontralor le enviaron, en total 510 mil, en una transferencia a American Land Investments. Los 10 mil adicionales fue por petición de John.

En la factura de ese envío se justificó por asesoría. En el audio, se toca el tema: - Diego Sánchez: Le puedes preguntar a John por estas transferencias a American Land, para saber cómo declaraste eso. Asesoría, compra de auto, no me interesa. Solo es para tener lo mismo.

- Carlos Pólit: No sé de esos temas. Déjame cuadro con él (John) hoy una reunión.

Así fue como Pólit no le aceptó nada, pero tampoco se lo negó. En la Corte de Miami se habla en voz baja y se pregunta aún más bajo. Y con un pálido Pólit, cada vez más acorralado, Sánchez confirmó que también el excontralor le hizo recibir $ 800 mil en efectivo en entregas en Quito y Guayaquil en bolsas de plástico para hacer transferencias a John en Estados Unidos. Y, a su vez, la inversión en Miami de dos transferencias por un millón $ 300 mil, más o menos, y la otra por $ 750 mil.

La defensa del excontralor solo quiso preguntar si Sánchez estaba haciendo estas declaraciones bajo presión por el acuerdo que hicieron y si tenía conocimiento de que si mentía, podía pagar un largo tiempo de cárcel, pero no hizo hincapié en sacar de la mejor forma a su apoderado.

