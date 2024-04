“Nadie quería pelearse con Pólit, porque era muy poderoso”: Diego Sánchez

Volvieron las severas pruebas en contra del excontralor Carlos Pólit, quien por estos días se encuentra librando su juicio en la Corte de Miami al ser acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, lavado de dinero y compra de bienes con dinero ilícito.

Este miércoles 17 de abril, en una nueva sesión, el Departamento de Defensa y Justicia de los Estados Unidos llamó a testificar al empresario Diego Sánchez, quien se movía en los negocios de los seguros y reaseguros en Ecuador.

Sánchez prendió el ventilador y reveló que en muchas oportunidades Pólit le pidió favores, que terminaron convirtiéndose “exigencias”, dentro de las cuales se encontraron inversiones en bienes en Miami y sus alrededores, recibir dinero en efectivo y hasta comprar un apartamento sobre planos en Quito.

LOS "FAVORES" QUE PEDÍA CARLOS PÓLIT

Las peticiones de Carlos Pólit y Diego Sánchez comenzaron dándose, cuando el excontralor le pidió al empresario abrir cuentas en el exterior, más exactamente en los Estados Unidos. Estos trámites se hicieron en Merrill Lynch, a través de John Pólit, quien volvió a aparecer en la escena como el mejor aliado de su padre.

Una vez abiertas las cuentas de Global Reinsurance Broker Inc. y Hendricks había que conectar el siguiente hilo en la obra Pólit. Se trató de nuevas presiones a Sánchez para comprar bienes raíces en Miami.

“Muchas veces me pidió favores, que se volvieron exigencias en el negocio de bienes raíces. Quería que lo ayudara haciendo inversiones en Miami y sus alrededores. Terminé cediendo e invertí alrededor de dos millones de dólares (…) según recuerdo, hice dos transferencias por un millón 300 mil dólares, más o menos, y la otra por 750 mil dólares”, comentó Sánchez.

Adicionalmente, aseguró que la primera inversión se la devolvieron y se la cancelaron, pero la segunda no tuvo un retorno.

PÓLIT PEDÍA DINERO EN EFECTIVO

Pero ahí no pararon las revelaciones. El abogado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos indagó sobre la posibilidad de haberle sido ofrecido y recibido dinero en efectivo y, aunque de inicio la respuesta fue no, como en el anterior negocio, terminó accediendo.

“Muchas veces me pidió, en principio me negué y luego acepté. Luego de varias insistencias, que se volvieron exigencias, fue que lo hice. Nadie quería pelearse con Carlos Pólit porque era un hombre muy poderoso en Ecuador”.

En total, Sánchez recibió 800 mil dólares en efectivo por parte de Carlos Pólit. Una parte de ese dinero fue entregada en Guayaquil, en la casa del excontralor, mientras la otra se la entregó en Quito, Sabett Chamoun, quien también trabajaba en la Contraloría General del Estado. Todo el efectivo fue entregado en bolsas de plástico.

De ese monto, 398 mil dólares fueron enviados a una cuenta en Estados Unidos, en tres transacciones a nombre de Kucera, abogado de Pólit en ese entonces. “Carlos me dijo que John me iba a llamar para darme instrucciones. Él lo hacía y me decía lo que debía hacer, porque ‘el amigo’, como le decía a su padre, le daba esa indicación”.

Adicionalmente, reveló que otra exigencia de Pólit fue la compra de un apartamento sobre planos en Quito, en una urbanización que se llamaba El Bosque, una inversión que se realizó, pero nunca le pagaron. Tuvo un monto de 400 mil dólares.

“Me dijo que habría la posibilidad de comprar un apartamento, que había visto un proyecto llamado El Bosque que iban a construir en Quito. Me pidió que lo comprara en planos y luego me lo compraba cuando estuviera lista la construcción”, denunció.

Y agregó: “Compré el apartamento con fondos propios de mi compañía. A nombre de una empresa East Commodities y que tenía a Germán Rodríguez como apoderado. Carlos Pólit nunca compró el apartamento, por eso, un tiempo después le quité el cargo de apoderado a Rodríguez”.

LA JUGADA CON SEGUROS SUCRE

La siguiente denuncia no se sabe si fue aún peor que todas las que se han conocido en esta trama. En el 2013, le fueron retirados unos contratos a Diego Sánchez por parte de Seguros Sucre, sin tener una razón clara. El empresario, por “la amistad que tenía con Pólit” fue a buscarlo para que lo aconsejara y él le ofreció una ayuda por tener buena relación con Pedro Solines, quien era superintendente de Bancos y Seguros en Ecuador.

“Solicite varias reuniones para verme con Juan Ribas, el gran jefe de Seguros Sucre. Pasó tiempo para verme con él, aunque no me devolvieron los contratos. Para esa época habíamos desarrollado una amistad con Polit y le mencioné que me quitaron las cuentas y que estaba preocupado. Se ofreció a ayudarme. Me dijo que era amigo de Pedro Solines y que pensaba hablar con él al respecto. Me vi con Pólit y Salinas en las oficinas de la Contraloría General del Estado. Ellos me dijeron que podían ayudarme a recuperar las cuentas con Seguros Sucre”, comenzó narrando.

Pero como se ha visto en esta trama, ningún favor es gratis. “En la primera reunión no me dijeron nada más en especial. En una de las siguientes reuniones, que fue la última que tuvimos sobre este tema, Carlos Pólit me dijo que se habían reunido con Ribas y Solines en una cafetería en Guayaquil y que me iban a de devolver las cuentas que, sin razón, me habían quitado”.

Se hicieron unos análisis y con esos contratos, Sánchez iba a ganar 2 millones 500 mil dólares, por lo que le exigieron un pago del 30 por ciento de ese monto. “Eran 250 mil para Salines y 500 mil para Carlos Pólit. Sí le pagué a Salinas. Con Pólit, hablamos que esos 500 debían ser a una cuenta que John me daría”. Al excontralor le enviaron, en total 510 mil, en una transferencia a American Land Investments. Los 10 mil adicionales fue por petición de John y que “luego arreglaban”.

Al final de esta declaración, Sánchez hizo hincapié en que en una reunión previa, Pólit dijo que no quería nada por la ayuda, pero en secreto le comentó que no quería que Salines escuchara de algún cobro por favores.