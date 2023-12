Judicatura: las instituciones fallan con los nombres que envían en ternas

Un organismo que no levanta cabeza. Los cuestionados integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) son el producto de las ternas que envían otras instituciones del Estado que, se entendería, conocen de sus capacidades, pero también de sus limitaciones y hasta de sus defectos.

Por ejemplo, Xavier Muñoz, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva, desde el 28 de diciembre de 2023, por el supuesto delito de obstrucción de la justicia, fue la propuesta del Ejecutivo de Lenín Moreno, a pocos meses de dejar el cargo.

Desde ahí empezaron los cuestionamientos. Al año de asumir el poder, Guillermo Lasso le pidió la renuncia argumentado que sus actuaciones no representaban a su gobierno, algo que Muñoz reconoció, diciendo que si bien fue propuesto por el Ejecutivo, una vez nombrado no le debe nada a la función que lo postuló.

El actual presidente Daniel Noboa no se ha referido a la situación de su delegado y desde el gobierno hay hermetismo sobre este tema, al igual que sobre otros. Marcelo Merlo, excontralor y expresidente del Consejo de la Judicatura transitorio, cree que está en manos del mandatario terminar con el “daño” que ha hecho la Judicatura al sistema de justicia.

“Personalmente, creo que el manejo de la administración de justicia en el país debe hacerse a través de la misma Corte Nacional de Justicia, a través de una sala especializada que maneje esos temas. Con eso evitamos los problemas que hoy existen. Bien podría ser una de las preguntas claves de la consulta popular que han anunciado”, señaló Merlo.

En la audiencia de ayer, también se dictó prisión preventiva en contra del ahora expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, que ya se encuentra privado de la libertad por el casos Metástasis, que investiga la infiltración del narcotráfico en la justicia.

Terán fue propuesto por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) como su representante y, automáticamente, como presidente del organismo. EXPRESO consultó al titular de la Corte, Iván Saquicela, sobre el tema. Solo respondió que como los jueces están en vacancia, no han podido dialogar sobre el tema del envío de la terna. Sobre cómo evitar yerros futuros, no se pronunció.

El exfiscal y abogado penalista Pablo Encalada considera que la CNJ “no se puede lavar las manos y desentenderse” de la actual crisis de la Judicatura, de la que considera es la principal responsable.

“Cómo no van a saber (quién era Terán) si provino no solo del presidente, sino del pleno de la Corte Nacional. Por eso, todos ellos son responsables de la debacle del sistema de justicia. Que ahora no vengan a quitar el cuerpo”, opinó el jurista.

Por este mismo caso está procesada la exvocal Maribel Barreno Velin, a quien el juez nacional Luis Rivera dispuso la prohibición de salida del país, presentación periódica ante la autoridad competente y el uso de un dispositivo de vigilancia.

Eso, por pedido de la misma Fiscalía que en 2018 la postuló como la tercera integrante de la terna, y aun siendo la última fue elegida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por encima de Yolanda Yupangui y Álvaro Román Márquez, quienes paradójicamente ahora ocupan una vocalía y la presidencia respectivamente, ante la debacle del organismo.

Este Diario buscó una reflexión y posibles soluciones para mejorar el mecanismo a la hora de escoger a quienes proponen como delegados desde la Fiscalía. Sin embargo, no hubo una respuesta.

Junto a Barreno, Juan José Morillo también se encuentra procesado en una investigación por el supuesto delito de tráfico de influencias. Él fue propuesto hace cinco años por la Defensoría Pública. Con el llamamiento a juicio en esta causa, el juez Walter Macías notificó al Ministerio de Trabajo para que, como órgano competente, registre la prohibición de ejercer cargos, por lo que quedó inhabilitado para seguir actuando en ese organismo.

Esperar para enviar la terna

La Corte Nacional de Justicia deberá enviar al Consejo de Participación una nueva terna para designar a su representante en la Judicatura, que a su vez será el presidente.

Encalada considera que Saquicela se debe abstener de hacerlo, ya que en enero próximo se elegirá al próximo presidente de la Corte y sería mejor que la envíe el nuevo titular.

