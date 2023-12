El Consejo de la Judicatura debe resolver qué hace con el concurso de la CNJ

El concurso para la Corte Nacional de Justicia está suspendido, pero en cualquier momento puede retomarse. El Consejo de la Judicatura, hoy, liderado por Álvaro Román, en reemplazo de Wilman Terán, debe pronunciarse si avanza con el proceso de selección o lo declara desierto.

Mientras no se declare desierto, los aspirantes ya tienen derechos adquiridos: su puntaje. Entre los 123 postulantes hay 10 que han obtenido las más altas calificaciones. Sin embargo, aún falta una prueba práctica, en donde todas las posiciones pueden cambiar.

Entre los mejores puntuados está el juez encargado David Jacho Chicaiza, integrante de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil; e integrante de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores.

También se encontraba Roberto Guzmán, juez encargado de las mismas salas de lo Civil y de la Familia. Él fue descalificado del concurso en la polémica prueba de confianza que no tenía ningún puntaje. “¿Cuál es el puntaje mínimo para aprobar la prueba de confianza? No hay. Me sacaron con 83 puntos. Todos los que hemos salido del concurso tenemos derecho a la seguridad jurídica”.

La Judicatura de Wilman Terán tomó dos veces esa prueba con el argumento que hubo fallas técnicas y ahí varios de los concursantes fueron sacados.

Uno de los que se quedó afuera fue José Daniel Terán Naranjo. Obtuvo un puntaje de 50/50 en méritos, pero en la prueba de confianza salió por haber obtenido 80. “¿Qué calificación debí obtener para superar esta fase?”. El viernes pasado, a través de una acción de protección, logró que la justicia constitucional se pronuncie: hubo la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y motivación.

La juez Nancy Altamirano ordenó a la Judicatura que realice las pruebas de confianza con reglas claras. Lo que significa que nuevamente el concurso regrese hasta la fase de la prueba de confianza.

Adrián Rojas Calle es un conjuez de la Sala Penal y también está entre los concursantes. Él ha hecho público su apoyo al concurso. “Se cuestiona la prueba de confianza. Quienes estamos comprometidos, esperados en dar una buena participación, leímos esa resolución en donde dicen los ejes temáticos, nos asesoramos con los psicólogos clínicos ahí están los resultados (su aprobación)”, explicó Jacho en la sesión plenaria de la Corte Nacional del 11 de diciembre pasado.

Tras la salida de Wilman Terán, hoy procesado por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis, el Consejo de la Judicatura de Román debe analizar las acciones de protección sobre el concurso y decir su futuro.

Convocatoria

El inicio del Concurso lo hizo el Consejo de la Judicatura que tenía entre sus vocales a Maribel Barreno y Juan José Morillo, procesados por presunto tráfico de influencias. Esto hizo que el concurso fuera cuestionado por la probidad y honorabilidad de los altos funcionarios que administran la justicia.

Desarrollo

El Concurso también fue cuestionado por la falta de transparencia. El criterio era que no se colgaron los perfiles y hojas de vida de los concursantes. Además, académicos y gremios de profesionales pusieron una acción de protección con la que consiguieron desde la semana pasada paralizar el proceso.

Resultados

El Consejo de la Judicatura ha determinado que, según su calendario, el concurso debe concluir en febrero y se entregarán los resultados: se elegirán siete jueces, pero en la Corte hay seis vacantes que llenar. Aún están pendientes la prueba práctica y la fase de impugnación ciudadana.

