Caso Metástasis: Norero 'compró' la libertad de alias Madrid y Cuyuyui

Su libertad tuvo un precio. Los chats del capo del narcotráfico Leandro Norero, divulgados por la Fiscalía General del Estado, develan el plan tras bambalinas que se ejecutó para librar a sus ‘muchachos’ Santiago Madrid (alias Madrid) y Jhon Navarrete (alias Cuyuyui).

Madrid, identificado como uno de los cabecillas de Los Lobos, y Cuyuyui, señalado como el responsable de intentar asesinar a Adolfo Macías (alias Fito), capo de Los Choneros, permanecían en prisión desde 2017 por asesinato y tráfico de armas. Condenas que encontrarían su fin por la vía judicial.

El plan era minuciosamente supervisado por Norero en un chat grupal integrado por su abogado Cristian Romero y los beneficiados, Madrid y Cuyuyui. El 2 de septiembre de 2022, 19 días antes de su liberación, la estrategia ya tomaba forma, según los chats del Patrón.

Leandro Norero supervisaba cada movimiento desde la cárcel de Latacunga. Captura de pantalla

“El juez va a notificar en 5 minutos”, alertaba Romero para que las defensas de Madrid y Cuyuyui puedan revisar si la liberación de cargos fraguada por el juez Emerson Curipallo estaba correcta. “¿Ya está la boleta de libertad?”, replicó Madrid y con entusiasmo Romero contestó que “¡ya está todo!”.

Aunque la libertad parecía estar cerca, el 5 de septiembre de 2022 Curipallo mostraría que cada paso tiene un precio. “Ya están los cambios. De mi parte, cumplido. Ahí sí que se pongan 11/11 con lo restante ya para mandarles las boletas”, dice un mensaje reenviado por Romero.

Para dar fe de su ‘trabajo’ pero a la vez insistir en su pago, el 7 de septiembre de 2022 Curipallo envió fotos de las boletas de excarcelación a Romero. “BIENVENIDOS A LA LIBERTAD”, celebraban mientras Norero se imponía.

“Pero que entregue la boleta y luego se le da (a Curipallo el dinero restante)”, replicó Norero, quien, aunque lo intentaban convencer de que así es el mecanismo con todos los jueces del país, insistió en que “la decisión es clara. (Si) no cumplen, devuelven. No ha cumplido con nada hasta que no estén afuera los muchachos”.

En su intento de convencer a Norero, Curipallo envió un extenso texto a Romero explicando por qué “nadie puede desobedecer mi orden (de liberar a Madrid y Cuyuyui)”. Un acercamiento que rozó en amenaza: “(...) yo no pongo en riesgo mi prestigio y tranquilidad por nada (...)”.

El enojo llevó a Norero a revelar cuánto le estaba costando la liberación de sus ‘muchachos’. “Todo puede pasar subiendo eso (la sentencia de liberación de cargos). Estamos hablando de 200k (mil dólares). La palabra está. Cumple, ahí está toda su plata. Ya se le dio una parte (...)”, sentenció Norero.

Precio Según las conversaciones entre Norero y Romero, ellos habrían pagado alrededor de 200 mil dólares por la liberación de Madrid y Cuyuyui.

La negociación continuaba. Romero intentaba defender a Curipallo diciendo que parte de ese dinero lo utilizaría el juez en caso de que sea suspendido por la Judicatura, así como para sobrevivir hasta que encuentre un nuevo trabajo. Incluso estaba dispuesto a devolver los 20k (mil dólares) que él recibió.

Las negociaciones se prolongaron hasta el 14 de septiembre de 2022, pero la respuesta de Norero era la misma: “No hay plata hasta no ver las boletas ejecutoriadas”. Finalmente, sin especificar si se pagó o no a Curipallo, Madrid y Cuyuyui salieron de la cárcel de Latacunga el 21 de septiembre de 2022.

Inmediatamente después de haberse consumado la liberación de Madrid y Cuyuyui, la dirección de Santo Domingo del Consejo de la Judicatura empezó a indagar la decisión del juez Curipallo. Todo bajo el conocimiento de Romero, Norero y sus ‘muchachos’.

“Le acaban de requerir este informe al J (Curipallo)”, alertó Romero al grupo junto al documento de requerimiento enviado por la entonces directora nacional de Transparencia de Gestión (e) del Consejo de la Judicatura, Sofía Del Castillo Freire. Sin embargo, de acuerdo con las conversaciones del teléfono de Norero, ya parecían tener un plan.

“Anda medio asustado, pero ya le han dicho supuestamente que no le van a suspender”, siguió Romero y envió una captura de pantalla de su conversación con El Gran Gitano (así tenía guardado el contacto de Curipallo), en la que dice que “tenemos que arreglar arriba”.

El dinero no era problema para Norero: “Denle esos 10 (mil dólares) que se quedó pendiente y ya con eso se salda. Si en fin por eso cobró lo que cobró. Ya no es problema de ustedes”. Sin embargo, Romero tenía un plan más ambicioso para sus operaciones futuras.

Destino Tras su liberación, Santiago Madrid (alias Madrid), líder de Los Lobos, fue asesinado el 24 de septiembre, en Quito.



“Metamos a nuestro propio director del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo. Con eso tenemos carta abierta y tranquilidad en lo de ustedes y cualquier cosa a futuro”, soltó sin recibir respuesta de Norero, precisando que el precio de ese puesto está en 25 mil dólares.

Incluso dijo tener a la persona indicada para las gestiones en Santo Domingo. “El puesto lo tiene el asambleísta Gruber Zambrano (...). Sí hay llegada a ese asambleísta”, siguió Romero sin tener respuesta alguna. Zambrano negó a este Diario haber tenido contacto con gente de Norero o influencia en la Judicatura.

