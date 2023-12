Daniel Salcedo habría comprado la libertad de Adolfo Briones, en el caso Las Torres

Más datos. Según los chats publicados por la Fiscalía General del Estado, sobre el caso Metástasis, Daniel Salcedo habría manipulado la justicia para que esta conceda la libertad a uno de los procesados en el caso Las Torres: "Mira Adolfo Briones, yo lo saqué también, yo hice que hable directo", cuenta a Norero, el 20 de julio de 2022.

Xavier Jordán: “Mientras esté otro gobierno vamos a estar jodidos” Leer más

Adolfo Agusto Briones, fue uno de los 11 juzgados en el caso las Torres por el presunto delito de delincuencia organizada. La causa derivó de la investigación en Las Torres, en la que, según la Fiscalía, existió una aparente estructura delincuencial dedicada al cobro de coimas a contratistas de Petroecuador, como NoLimit, a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación del pago de planillas.

En julio de 2022, en la misma fecha en la que Salcedo se jactó, en una conversación con Leandro Norero, sobre la manipulación del Sistema de Justicia, una jueza sustituyó la prisión preventiva que pesaba contra Luis Adolfo Agusto Briones, quien estaba recluido en la cárcel 4 de Quito, por el proceso por lavado de activos. En la audiencia, el magistrado dispuso para Briones la prohibición de salida del país y la presentación periódica.

En esa conversación, publicada por Fiscalía, Salcedo, quien interactúa en el chat con el usuario Bellito, detalló los movimientos que hizo en el Sistema de Justicia para colocar a su conveniencia los ponentes que participaban en su caso y el de su hermano, ofreciéndole la misma salida al narcotraficante Leandro Norero (+), y así lograr la libertad de sus familiares:

Salcedo: "¿Quién es el ponente de tu caso? ¿Vásquez, Guerrero o Gaibor?

Norero: "Carmen, Jajajajaja".

Salcedo: "Cha' madreeee".

Salcedo: "Eso es fácil, mano. Contrata al hijo que es abogado para que ella se excuse".

Salcedo: "Es que ñaño, si ella se excusa, el ponente entra por sorteo".

Jorge Glas pide asilo político a México Leer más

Salcedo: "Gaibor pone a dedo el juez, puede ser Lino, que camina conmigo".

Salcedo insistió en 'guiar' a Norero para adquirir recursos legales a su favor: "Vamos paso a paso. Se debe hablar con los J, y el que menos cobre -si May tiene el sorteo- se lo pone al que menos cobre. No es poner por poner. Se habla primero y el que diga yo me las juego, a ese se pone y luego se habla con otro: Gaibor o Ronald".

Leandro Norero sede y le pide a Salcedo hablar con su abogado para preguntar sobre su caso y seguir sus recomendaciones. Salcedo contrataca con más sugerencias e imágenes que detallarían cómo logró su cometido: "Para que veas que no soy boca (adjunto unas imágenes). Solo para que la mamá se excuse me costó 20 lucas, por eso te mando el contrato y todo. Ahora mi tribunal es Gaibor, Vásquez y Lino".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!