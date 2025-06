Jorge Glas sobre caso Reconstrucción de Manabí: "No administraba ni botellas de agua"

En el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia arrancó el quinto día de juicio en contra de Jorge Glas y Carlos Bernal por el caso denominado Reconstrucción de Manabí. La mañana del 22 de junio de 2025, la atención estuvo centrada en el testimonio de Glas a quien la Fiscalía señala como uno de los responsables del delito de peculado.

La diligencia arrancó con cerca de una hora de retraso. Glas ingresó a la sala pasadas las 09:30. Allí saludó sin mayor interés con los pocos seguidores que lograron ingresar a la sala de la Corte.

Una vez instalada la audiencia, Glas arrancó su testimonio con una especie de clase sobre economía contra cíclica. Esto para argumentar por qué eran necesarias las obras planificadas y priorizadas en el marco de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas después del terremoto que afectó a ambas provincias en 2016.

¿Cómo se defendió Jorge Glas?

El expresidente del Comité de Reconstrucción dijo que la edificación era el área por excelencia para la reactivación económica. Recurrió incluso a ejemplos de países como Estados Unidos y lo que hicieron tras la primera guerra mundial. Mencionó que, aún sin vehículos, se invirtió en la construcción de carreteras en ese país.

"Se me ha acusado de peculado. No se está juzgando obras mal hechas o que no se realizaron. Jamás dispuse de un solo dólar", señaló Glas.

Con eso apuntó a centrar su defensa en el argumento de que el Comité de Reconstrucción era una 'entelequia'; es decir, no tenía personería jurídica y, por lo tanto, no manejaba recursos ni firmaba los contratos de obras cuestionadas, una de ellas, la del parque Las Vegas, en Portoviejo (Manabí).

Por ejemplo, sobre la esa obra en Portoviejo señaló que existía una diferencia de perspectivas entre la Fiscalía y lo que se hizo como parte de la reconstrucción. Planteó que el parque Las Vegas se construyó porque existían los estudios y, además, porque el solo hecho de edificarlo generaba empleo. "La Fiscalía no reconoce la construcción como un mecanismo de reactivación económica y productiva", señaló Glas.

En un momento, Glas afirmó que el responsable de cada obra era el administrador de los contratos. "Yo no administraba ni las botellas de agua que se entregaban en el Comité", dijo Glas y así quería aclarar que no estuvo a cargo de ningún recurso por lo que minimizó la acusación sobre un presunto peculado.

La acusación de la Fiscalía apunta al peculado

La investigación de la Fiscalía General determinó la presunta existencia de un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto del 16 de abril de 2016.

La audiencia se centra en evidenciar presuntos actos de corrupción relacionados con 11 obras en las provincias de Manabí y Esmeraldas, que, según la Fiscalía, se financiaron con el fondo para la Reconstrucción sin ser prioritarias y que causaron un perjuicio de 225,3 millones de dólares.

