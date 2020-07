Jorge Cevallos: “Las deudas por cobrar de las telefónicas superan el 50 %”

MINUTO A MINUTO | Coronavirus en Ecuador y el mundo: todas las noticias actualizadas

Las empresas de telecomunicaciones cuestionan al ministro del ramo, Andrés Michelena. El director ejecutivo del gremio, Jorge Cevallos, asegura que la situación del sector es crítica por la abultada deuda por cobrar.

— El ministro Andrés Michelena afirma que el sector de las telecomunicaciones es de los que ha crecido en esta pandemia. ¿Cuánto ha crecido?

— Esto no es correcto. La realidad es que las empresas de telecomunicaciones han visto seriamente afectadas todas sus líneas de ingreso, que en algunos casos registran disminuciones superiores al 80 %.

— ¿Cuáles son esas líneas?

— La venta de equipos durante el encierro cayó más del 90 %, ahora está en el 80 %.

— ¿Cuánto le significó eso a las empresas telefónicas?

— No tengo el dato completo, pero en ese rubro de negocio es en el que más cayeron las ventas. El mayor problema es por un deterioro de los flujos por la falta de recaudación de los valores adeudados, por decisiones de las autoridades gubernamentales, que incluyeron a quienes sí están en condiciones de seguir pagando. Esto ha generado una situación de liquidez preocupante, con consecuencias negativas impredecibles en el corto, mediano y largo plazo.

— ¿Cuánto se ha dejado de pagar?

— No tengo el monto en dólares, lo que tengo son rangos que varían de una empresa a otra, pero en todas es superior al 50 %. Esto ha ido bajando tras abrirse los centros de atención al cliente. El problema es que se rompe la cadena de pago. Si las empresas no tienen ingresos también comprometen la cadena de pagos hacia proveedores, empleados, inclusive se pone en riesgo el pago de los enlaces internacionales.

— ¿Qué empresa tiene mayor cartera por cobrar?

— La gran mayoría ha empezado a lograr acuerdos de pago con los clientes. Pero se dan cosas tan paradójicas como que hay clientes que no pagan las facturas de sus consumos, pero las empresas están obligadas a transferir al Estado los impuestos que estas facturas generan, específicamente por el IVA y el ICE. Eso hace que de la escasa liquidez que tenemos, una buena parte se va a cubrir los requerimientos fiscales.

— ¿Esperan crecer en este año?

— El sector está en un estancamiento desde el 2015, cuando se publicó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que puso como objetivo máximo la recaudación tributaria en lugar de promover el desarrollo de la conectividad, de la infraestructura y el aumento de las inversiones.

— El Gobierno asegura que se ha crecido en conectividad.

— No solo en conectividad, hubo un ‘boom’ del internet móvil. Lo que nos parece inadecuado es que aún haya 300 parroquias sin ningún tipo de conectividad y eso que el sector ha pagado más de 300 millones a un Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que lastimosamente el gobierno de Rafael Correa se lo llevó a las arcas fiscales, y quien sabe qué hicieron con esos recursos. Las telefónicas deben pagar el 1 % de toda su facturación a ese fondo.

— ¿En cuántos años se entregaron esos recursos?

— En los últimos 10 años. El Código Ingenios pasó ese fondo a manos de la Senescyt. Lo que se necesita es que ese dinero vuelva al sector y se invierta en esos sitios donde la conectividad no llega porque no es rentable.

— ¿Cuánto pagan anualmente las telefónicas a ese fondo?

— Alrededor de 40 millones de dólares. El sector tiene ventas por 4.000 millones de dólares.

— ¿De cuánto fueron las utilidades de las empresas en el 2019?

— No tengo el dato. Pero en la mayoría de los casos las utilidades se reinvierten. Y por cada dólar de utilidad de las empresas, el Estado se lleva más de cuatro.

— ¿Pueden los ecuatorianos invertir en tecnología si algunos no tienen ni para comer?

— La idea es que se incorpore la tecnología para que aumenten las opciones de empleo y desarrollo. A medida que la competencia del mercado avance, la tendencia es que los precios disminuyan.

— Hay múltiples quejas por los servicios. ¿Por qué hay tantos problemas para comunicarse?

— No es así. Hemos hecho esfuerzos grandes para que eso no pase. El tráfico aumentó entre 30 y 60 % en esos días.

— ¿Sigue igual?

— Está entre el 20 y 30 % de lo que era habitualmente y se proyecta que va a seguir así; y puede cambiar porque la forma de trabajar ha cambiado. Ahora se hacen las reuniones vía online y eso va a marcar el camino al futuro.

— Pero hay lentitud.

— Porque hay demasiado tráfico. El padre de familia se queja, pero tiene a la esposa viendo Netflix, a un hijo jugando videojuegos, a otro jugando en la computadora en línea, a un tercero en videoconferencia. Con tanta conexión simultánea es obvio que se baja la calidad.

— ¿De cuánto ha sido el recorte de empleados en las empresas que integran la Asociación?

— No tengo el dato, pero no debe ser nada fuera de lo común. Operamos normalmente. Hay que hacer ajustes, pero no ha habido despidos masivos como en empresas de manufactura u otros sectores.

— ¿Hay interés de las telefónicas de invertir en esas 300 parroquias que están sin conectividad?

— Varias empresas están en conversaciones con el Gobierno para este y otros proyectos similares. Aprovecho para aclararle al ministro que ha dicho que habrá licitación de este espectro en septiembre de este año y que a mediano plazo se licitarán frecuencias para 5G. Nos gustaría compartir ese optimismo, pero es poco probable que estas licitaciones lleguen a darse y si lo hacen, que sean exitosas, básicamente porque las tarifas no se ajustan a criterios técnicos o a referencias internacionales como manda la ley.