John Pólit ha devuelto la mitad de lo exigido en EE.UU.:¿Cuál fue su último pago?

Durante el 2025, Jhon Pólit ha intentado cubrir el monto del acuerdo con la venta de propiedades

El hijo del excontralor Carlos Pólit se declaró culpable en Estados Unidos en noviembre de 2024.

Jhon Pólit, hijo del excontralor Carlos Pólit —quien fue sentenciado en Estados Unidos por conspiración para lavado de activos— ha cubierto cerca de la mitad del pago que le impuso el Tribunal del Distrito Sur de Florida.

De acuerdo con un documento emitido por esa instancia judicial del país norteamericano, hasta el 1 de octubre de 2025, Jhon Pólit ha pagado un total de 8.248.832,98 dólares. Este monto ha sido cancelados en cinco pagos realizados desde marzo de 2025.

El último desembolso efectuado por el hijo del excontralor fue de 936.000 dólares. Todo esto se enmarca en el acuerdo alcanzado con la justicia estadounidense, a cambio de una reducción en su condena, que podría llegar hasta los cinco años.

Estos son los pago hechos por Polit

Según el documento del Tribunal del Distrito Sur de Florida, “el demandado ha realizado los siguientes pagos -durante 2025- como cumplimiento parcial de su sentencia de decomiso: 403.701,94 dólares (20 de marzo de 2025); 876.516,58 dólares (18 de junio); 688.788,77 dólares (2 de julio); 5.343.825,69 dólares (24 de julio) y 936.000 dólares (7 de septiembre)”.

Cabe recordar que el fiscal del Distrito Sur de Florida solicitó que la audiencia de sentencia de Pólit, prevista inicialmente para finales de abril de 2025, se aplace hasta julio de ese mismo año para permitir el cumplimiento del acuerdo. e ahí en adelante han existido otros aplazamientos.

Desde su declaración de culpabilidad en noviembre de 2024, Jhon Pólit inició la venta de propiedades con el objetivo de cumplir con el decomiso impuesto. El monto total que debe devolver asciende a 16,5 millones de dólares.

Carlos Pólit, padre de John Pólit, fue sentenciado por conspiración para lavado de activos. Archivo

Considerando esta situación, los abogados de Pólit han solicitado que la audiencia de sentencia se postergue, al menos hasta después del 19 de noviembre de 2025. En un escrito enviado a las autoridades estadounidenses, la defensa recordó que su cliente se declaró culpable en noviembre de 2024. Además, la audiencia que estaba prevista para el pasado 4 de septiembre fue diferida.

En la notificación sobre el estado de la devolución del dinero, el Tribunal señaló que, teniendo en cuenta los pagos realizados, “quedan 8.261.176,02 millones pendientes de la sentencia de decomiso del demandado”.

