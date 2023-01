Fue infante de marina y llegó a ser teniente de reserva. Dirige la empresa de custodia privada Mac Security que ofrece servicios de vigilancia, protección, custodia armada, pruebas de polígrafo y seguridad electrónica. Es su primera participación electoral. Experto en seguridad ciudadana y en poligrafía.

Su principal obra, señala, será pedir la competencia total de seguridad, pero admite que la cancha electoral “está inclinada al 100%”. Expone que los actos de campaña también tienen tarifas desde las dirigencias barriales.

- ¿Por qué decidió participar para la Alcaldía?

- Porque siempre he querido servir a mi país, pero si tenemos un problema de seguridad y tengo más de 4 décadas trabajando en el tema a buena hora, porque hoy se lo necesita.

- Usted plantea una consulta popular para tener la competencia total de seguridad.

- Es que siempre se lanzan la pelotita del Gobierno al Municipio y viceversa, es un tema tan crucial y no puede seguir así. Lo primero es basar la política en cuatro pilares fundamentales: decisión política, ordenamiento del sistema judicial; hacer reuniones para corregir las deficiencias que tenemos, el tercero es asignar recursos y lo último es control estricto al elemento humano, porque el 70% de las acciones son realizadas por las personas en cualquier ámbito.

- ¿Cómo las va a controlar?

- Además de los mecanismos existentes se puede instaurar detectores, como la prueba del polígrafo a los servidores públicos.

- Usted se sometería a esa prueba en entrevista con EXPRESO

- Cómo no, por supuesto.

- ¿El personal de seguridad de la ciudad incluirá a los guardianes de carros?

- Sí, vamos a identificar a todos los guardianes, dar credencial, publicar su identificación, uniformarlos hasta con tolete para que ellos sean ojos, oídos y voces a favor de la seguridad. Por ejemplo: la gente deja su carro en las calles y ni sabe a quién le está dando las monedas. Tan solo con ese acto ya creamos perspectiva de seguridad.

- Pero, ¿con la Policía cuál será el trabajo a seguir?

- Vamos hacer mesas de trabajo mensuales que incluyan a la Gobernación y todas las autoridades, vamos a exigir verdaderos resultados, no cifras que no son acorde a la realidad.

- ¿Creará una nueva cárcel?

- Está notarizado y en mi plan de trabajo se señala que voy a entregar los terrenos de la futura cárcel de Guayaquil, donde preste la seguridad del caso para los presos y para la ciudadanía, alejada de la ciudad y de los caseríos.

- ¿Cree que ganará la Alcaldía?

- Hay que ser realistas, la campaña es desigual, tienen un aparataje extremadamente grande y con todo ese peso creo que Viteri es la más opcionada, los que ya se han lanzado en otras ocasiones y vuelven como Jairala es porque tienen toda una experticia en el tema, pero como dicen por ahí también porque quieren recuperar lo invertido.

- ¿Qué pasará con su plan si no llega al sillón de Olmedo?

- Deberá ser adoptado, yo ya me he reunido con la alcaldesa, con los gobernadores y les he presentado la propuesta, porque tenemos estudios y creo que funcionará y servirá de mucha ayuda.

- Pero frente a la promoción de otros candidatos usted está en desventaja.

- La cancha está inclinada al 100% y no se hace nada ni por más que sea notorio el tamaño de pautaje en medios de comunicación, de cómo está empapelada la ciudad y los anuncios en redes sociales. Es una pena que el CNE no tome acciones, aunque diga que hace controles, pero no se ve ni antes, ni durante, ni después de la campaña.

- Con ese tamaño de pauta, ¿sospecha que exista dinero de dudosa procedencia como del narcotráfico o de la delincuencia organizada en la campaña electoral?

- No se puede generalizar, porque habrá candidatos que tienen la condición económica y otros que reciben de colaboraciones de sus amigos, familiares o de la organización política y otros que vienen de dinero ilícito, pero no se puede generalizar... No me compete averiguarlo, pero si lo averiguo es para denunciarlo. Y si lo denuncio lo que voy a sacar es enemigos.

- ¿Sabe de alguien específico?

- No.

- ¿Cuán difícil es costear los actos de campaña?

- Eso es otra cosa que quiero denunciar, uno sale a recorrido y las personas que acompañan tienes que darle mínimo sus 20 dolaritos. El de la bandera, la bulla, la repartición, el que acompaña, nadie va gratis, nadie. Irá gratis un día, algún familiar, amigo un sábado, pero a mí me han llegado las cotizaciones de los dirigentes barriales. Si ellos van es porque hacen su agosto en enero. Por ejemplo: para organizar un campeonato de índor cuesta $1.200. Ahora imagínese a esos candidatos con tanta gente en las calles o en actos de campaña.

- ¿Siente desmotivación al ver estos actos en la población?

- Un poco, espero que opten por el voto consciente. Pero a su vez esto muestra que la política se ha desvalorizado; por ejemplo: el sábado 7 de enero llevé 1.000 camisetas a un sector popular y se me acabaron en un tramo de media cuadra; me abuchearon porque no les regalaba nada. Lamentablemente la gente está acostumbrada a que en campaña reciban cosas y hasta los niños, hubo uno que corrió sin zapatos casi media cuadra detrás de la camioneta para que le dieran algo ¿Qué pasaba si el carro retrocedía? ¿De quién era la culpa?

¿Cuál es su propuesta para recuperar el centro de la urbe?

Vamos a intervenir con controles, elemento humano bien equipado, comunicado y capacitado para combatir según la problemática como: drogadicción, prostitución, mendicidad y trabajo infantil. No puede ser que Guayaquil sea una en el día y otra en la noche, y que a las 19:00 todo el movimiento muera, debemos funcionar, si es posible, las 24 horas del día.