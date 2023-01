Su nombre retumbó en el proceso de remoción del exalcalde Jorge Yunda, porque fue una de las que impulsó la causa. Se trata de Jéssica Jaramillo, quien en medio de su periplo electoral en la ciudad hizo una Parada EXPRESO desde la zona cero en La Comuna, lugar donde se originó el aluvión del 31 de enero del 2022, para comentar sus futuros planes para el Distrito Metropolitano.

- En el Municipio no existe una entidad que sea responsable en su totalidad de la vigilancia y mantenimiento de las quebradas, ¿Qué plan usted tiene para evitar otro incidente como el que ocurrió en La Comuna hace casi un año?

Hay que crear, a partir de esta experiencia, la Secretaría de Riesgos, que lamentablemente hoy no es funcional porque está debajo de la Secretaría de Seguridad. No es suficiente que Agua de Quito se encargue de la limpieza y mantenimiento solamente de los espacios de captación. Tiene que haber un profundo tratamiento de recuperación de quebradas, de utilizar las quebradas como espacios más bien naturales. También es esencialmente prohibir la construcción de viviendas en quebradas y laderas y para quienes hoy tienen esta condición hay que reubicarlos, dado que sus vidas y familias corren riesgo.

- ¿Cree que haber impulsado la remoción de Jorge Yunda la hará ganar esta contienda electoral?

Soy una mujer luchadora, soy una mujer que piensa con cabeza propia independiente. No me debo a ningún caudillo. Y haber impulsado y liberado la remoción que es histórica contra un alcalde corrupto y tener las manos limpias me hace merecedora de la confianza de la gente para poder decirles que Quito somos todos y que voy a gobernar para todos. Las mujeres vamos a construir ese Quito con rostro de mujer.

- ¿Qué piensa hacer con Quito Honesto para hacerla más eficiente en la lucha contra la corrupción?

Quito Honesto no funciona, es un gasto innecesario y lo que yo creo es que hay que establecer procedimientos administrativos, sobre todo en materia de contratación pública, tener reglas sumamente claras y contar con gente honesta.

- Entonces, ¿eliminará Quito Honesto?

Yo creo que es una alternativa, porque si usted convoca al directorio de Quito no llegan a las sesiones, entonces, ¿para qué tenemos una institución que no funciona?

Patrimonio. $ 133.328 dólares

es el patrimonio que registra en su declaración juramentada de la Contraloría hasta 2020.

- ¿Usted va a reducir el número de empleados municipales?

Vamos hacer una evaluación de las instituciones municipales y a los ‘pipones’ del Municipio los vamos a sacar, así como a los funcionarios corruptos. Pero también hay corruptos privados, así que eso también los vamos a frenar, a aquellos dueños de la ciudad o contratistas antiguos del Municipio que ya se sabe que antes de que se saque un concurso estaban contratados.

- El centro histórico es uno de los más conservados en Latinoamérica, pero también es cuestionado por su inseguridad ¿Qué piensa hacer para erradicar este problema?

Hay que coordinar con la Policía Nacional para, sobre todo, hacer una intervención urgente para la erradicación del microtráfico. Por lo tanto, voy a trabajar integralmente en un plan de seguridad específico para dicha zona. Hay que hacer algunas modificaciones en ordenanzas. Por ejemplo, que la gente puede intervenir en estos predios que muchas veces son muy costosos y lograr tener una reactivación total con programas culturales.

- ¿Cómo reactivarlo de noche?

Con mucha seguridad, que no tiene que ver solamente con policía, sino con un perímetro que nos permita establecer rutas turísticas con mayor iluminación y con un orden en el espacio público, en el sistema de parqueos y, obviamente, permitiendo que nuestros artistas y gestores culturales puedan ejercer su actividad en la noche en donde usted pueda caminar con toda tranquilidad y confianza.

- ¿Cómo va a combatir el comercio informal en las distintas zonas de la capital?

Sin duda con un plan de regularización, el mismo que tiene que ver con dos ejes. El primero, reconocer que hay una problemática de desempleo que no la podemos resolver completamente desde el Municipio, pero tenemos la obligación de dar alternativas. Hay que incluir al comerciante no regularizado y liberarlo de quienes los extorsionan. Ese va a ser gran parte del plan que voy a tener: la inclusión de los señores comerciantes no regularizados con una política especial que a sus hijos les garantice un cupo en la educación municipal.

- ¿Qué hará en sus primeros 100 días de gestión?

Hacer todo en evaluación integral del Municipio, de las instituciones, funcionarios, secretarías. Crear la Secretaría de Riesgos y del Deporte para el tema de infraestructura a nivel de la ciudad. Pero sobre todo, vamos a trabajar para sentar las bases de la esperanza que nos darán estos cuatro años que vienen.