Desde el casco colonial de Quito, la candidata a la Alcaldía de la ciudad, Natasha Rojas Pilaquinga, hizo una parada EXPRESO y conversó de planes en caso de llegar al Municipio. Es la segunda vez que busca ser la primera alcaldesa de la capital.

No es su primera candidatura para ser alcaldesa. ¿Qué le hace pensar que tendrá éxito en esta contienda?

Ha existido éxito por el trabajo que hemos desarrollado, por la profundidad en las propuestas implementadas y las realizaciones en los barrios populares. Vamos a ganar porque Quito no tiene tiempo que perder, requiere por primera vez tener una mujer en la Alcaldía, pero a una alcaldesa del pueblo.

¿Qué está haciendo de diferente para marcar esta campaña electoral?

El trabajo fuerte en territorio, en redes sociales... bueno, que son los elementos fundamentales. La visita puerta a puerta, asambleas y distintas actividades que desarrollamos permanentemente.

En su plan de trabajo habla de la planificación y ejecución de planes de protección integral. ¿Ya tiene esos planes y cómo se podrán poner en marcha?

Tenemos el proyecto ‘Mi barrio seguro’, que consiste en entrega de alarmas comunitarias a barrios de nuestra ciudad; mejoramiento y potenciación de las comunidades de policías comunitarias existentes y apertura de las cerradas en articulación con el Gobierno nacional; y generación de empleo, porque el enfrentamiento a la inseguridad hay que enfrentarlo con las causas.

108.194 dólares es el patrimonio que registra en su declaración juramentada de la Contraloría.

¿Cuántas cámaras de videovigilancia prevé instalar?

Al menos del 10 % en barrios grandes como Solanda o Carapungo. La inversión será de una 50 % de la tasa de seguridad que se cobra cada año. Es decir, $ 16 millones en los cuatro años de gestión municipal para la adquisición de cámaras.

¿Qué hará con los vendedores informales?

Se debe esclarecer que la razón de la inseguridad no es el comercio informal, la razón es la pobreza. A los delincuentes disfrazados de trabajadores autónomos no les daremos paz. Voy a garantizar el derecho al trabajo, no voy a permitir decomisos, porque ahora lo establece hasta la ley y tampoco la persecución de la Policía Metropolitana, a quienes los voy a sacar de debajo de los semáforos y que dejen de perseguir a los trabajadores autónomos y se dediquen, en función de sus competencias, al cuidado del espacio público y evidentemente contribuir a la seguridad.

¿Cómo ejecutará una regularización efectiva y que no exista más proliferación del comercio informal?

Tienes que regularizarles dónde pueden vender, no puedes hacer el absurdo que hizo el señor Barrera (exalcalde), que construyó un mercado en el Comité del Pueblo, que le costó a Quito un millón de dólares, pero donde no existen ventas. Cuando tú ubicas a los trabajadores autónomos en lugares donde pueden vender, se convierten en aliados de la seguridad, porque le das vida a ese sector.

Usted ha respaldado las protestas indígenas, que al final han destruido varias zonas de la ciudad. ¿Va a permitir manifestaciones en la ciudad y que esta sea destruida bajo la excusa del derecho a la resistencia?

Soy militante de toda la vida de las organizaciones sociales y cuando se trata de luchar, de movilizarse, por todos los derechos, lo he hecho y lo seguiré haciendo, incluso como alcaldesa. No permitiré destrozos en la ciudad, pero participaré, porque defender a Quito siempre será estar junto al pueblo.

Siempre se refiere solo a los barrios populares, ¿los barrios considerados exclusivos tendrán su atención?

Yo voy a ser alcaldesa de Quito y aquí se va a terminar esa división odiosa de barrios de primera y segunda. Barrios de primera que tienen absolutamente todo y barrios de segunda que no tienen alcantarillado, agua potable. Trabajaré para que todos los barrios sean de primera.

Metro de Quito, ¿qué tiene previsto?

Sin duda, ponerlo a funcionar, no inaugurarlo. Ejecutaremos un sistema integral de recaudo y de conexión con el transporte público en la ciudad. Y en ese sentido, voy a garantizar el transporte público masivo a todos los barrios de Quito. No es posible que en La Colmena tengas buses cada 40 minutos o en La Ferroviaria a partir de las 20:30 ya no haya transporte.

¿Qué deberá suceder para que baje la tarifa del pasaje a $ 0,25 como anuncia en su campaña electoral?

Si los señores transportistas, y lo digo frontalmente, no mejoran el servicio y siguen tratando mal al usuario, no dudaré en regresar a la tarifa de los 25 centavos. El Municipio es dueño de las vías y de los permisos de operación. Basta de las mafias en el transporte.