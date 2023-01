Sentado a la ribera del estero Salado, sudando y con un fétido olor en el ambiente, el candidato a la Alcaldía de Guayaquil por Mover, Jonathan Parra, realiza una Parada EXPRESO para abordar su preparación para el debate y demás detalles de sus propuestas para la ciudad.

- ¿Qué insumos le dio el debate de prefectos para el careo entre los candidatos a la Alcaldía de Guayaquil?

- No necesito asesores, anotaciones ni ningún coaching. Mi mejor formación para el debate ha sido la calle, donde hemos crecido muchos jóvenes y sabemos de nuestras necesidades. Todo lo que necesito está en mi experiencia.

- ¿Teme que sus contendores se centren en su pasado con el correísmo y no en lo que pueda proponer a la ciudad?

- Invito a todos los candidatos a que me ataquen porque es lo único que me podrán criticar, pero no de corrupto o de algún contrato con sobreprecio. Yo sí les puedo cuestionar sus propuestas fofas y populistas.

- Ya que menciona propuestas y que estamos junto al estero, ¿cuánto presupuesto destinará a su recuperación?

- Voy a destinar más recursos económicos, pero debe ser un trabajo en conjunto con Interagua y el Ministerio de Ambiente, para sancionar a las empresas que botan sus desperdicios al estero, e incluso para ampliar la red de servicios para que la gente deje de botar sus desechos al estero Salado...

- En el Gobierno del expresidente Rafael Correa surgió el plan Guayaquil Ecológico. ¿Qué rescataría de ese proyecto para el estero?

- Lastimosamente no se concretó que para 2017 el expresidente Correa se bañe en el estero Salado, como en algún momento se dijo. Sin embargo, estas seis plantas de supraoxigenación, que sí sirvieron, no son suficientes, porque primero hay que resolver que las casas dejen de botar sus desperdicios. Sin eso, tener más plantas solo sería botar dinero.

- ¿Pero cuánto le costaría todo lo que plantea a la ciudad?

- No puedo decir que destinaré el 50 % del presupuesto para esto porque sería falso, pero dentro de los $ 800 millones del Municipio hay que destinar el mayor porcentaje posible para seguridad y recuperación del medio ambiente.

- Guayaquil ha dotado de recursos y vehículos a la Policía Nacional. ¿Mantendrá ese flujo de dinero?

- El plan del Municipio no tiene ningún horizonte y está botando la plata. Propongo un plan de anticriminalidad de corto, mediano y largo plazo, enfocado en la generación de empleo y prevención para reducir el cinturón de pobreza...

- Sin embargo, la inseguridad azota a los guayaquileños ahora. ¿Cuál es su solución inmediata para esto?

- Vamos a incrementar el presupuesto para contratar más policías metropolitanos, quienes ya no darán garrote a los informales, sino que van a pasar a resguardar los corredores comerciales y turísticos...

- ¿Cuántos policías metropolitanos prevé aumentar y cuánto le costaría a la ciudad?

- Algunos hablan de aumentar a 5.000 efectivos, pero lo técnico es que sean 2.000 policías metropolitanos más. Sobre el presupuesto, tenemos que manejar recursos que se acoplen a la realidad de Guayaquil.

- En movilidad, habla de crear torres de parqueo para descongestionar de vehículos las calles. ¿Cuánta inversión necesitará su proyecto?

- El parqueo es un negociado en la ciudad, sea en espacios privados o de los parquímetros. Las torres de parqueo automático serán construidas por la empresa privada y el Municipio dará los espacios...

- ¿Todos los gastos correrán por la empresa privada?

- No. El Municipio tendría un menor porcentaje de participación económica en el proyecto, además de brindar los terrenos.

- ¿Dónde prevé construir la primera torre? ¿Habrá necesidad de expropiar lotes?

- En el contorno de La Merced, ahí hay cuatro predios. En Guayaquil hay un sinnúmero de bienes abandonados y el Municipio también tiene terrenos a los que no da utilidad. Primero usaremos nuestros predios para no perjudicar a un tercero. Para nosotros, el último de los casos será recurrir a la expropiación de terrenos.