El empresario Aquiles Álvarez que se ha dedicado, mayormente, al negocio de los hidrocarburos e inmobiliarios, es la carta del correísmo que aspira a ser el nuevo alcalde de Guayaquil. Él hizo una Parada EXPRESO en una estación de la Metrovía para detallar cómo trabajará por la ciudad si llegara a ganar en las urnas el 5 de febrero próximo.

De ganar la Alcaldía, ¿qué harán con los funcionarios que hay dentro del Municipio de Guayaquil?

Los ‘pipones’ se van, ya sabemos quiénes son. Los vagos se van a ir, pero los que trabajan con sentido de pertenencia, los honestos, continuarán.

¿Qué hay de las fundaciones y direcciones municipales?

Nadie sabe dónde van los recursos de las fundaciones; nosotros vamos a transparentarlos. La Fundación de la Metrovía ya está liquidada, por ejemplo. Vamos a analizar una a una, y la que se deba y pueda liquidar, lo haremos.

De ganar la candidatura, ¿qué hará con vallas publicitarias que no están reguladas? ¿Se hará el de la vista gorda?

Ese es un tema que apenas lleguemos a la Alcaldía vamos a dar el total apoyo a los diferentes observatorios ciudadanos para, en conjunto, ir donde la fiscal del Guayas para preguntarle por qué no ha iniciado los procesos de investigación o por qué están frenados. Porque si el Municipio dio de baja algunas vallas y reconoció públicamente el error de estas después de tres años de gestión, deberían formular cargos.

Dice que trabajará por “un Guayaquil más florido”. ¿Cómo lo hará?, ¿cuántas macetas y bambúes plantará?

Nos hemos acogido a la recomendación que la Corporación Andina de Fomento (CAF) le hizo al Municipio de Guayaquil en 2017 y nunca aplicó. Ese plan se llama Guayaquil Florido y consiste en reestructurar cuatro parques y zonas de la ciudad con esencia de fauna de verdad, no con palmeras.

¿Continuarán las multas millonarias sin justificar y los radares con irregularidades?

Yo no voy a caer en el populismo de decir que voy a quitar todas las multas y los radares. No. Considero que hay que tener una entidad que nos regule y nos ordene, como la ATM cuando nació. Ahora solo es la caja chica del Municipio de Guayaquil. Lo que sí haremos es regular los radares, parquímetros y definiremos un valor económico que se ajuste a la realidad de los guayaquileños con las multas; hay valores desproporcionales a pagar.

Según el Gobierno, hay candidatos que son financiados por el narco ¿Esto lo salpica?

No, para nada. Eso yo lo tomo como una narrativa. Seguramente tiene que haber candidatos que tengan nexos con esa gente, pero yo no. Mi vida y mi hoja de vida son transparentes.

Propone promover la Aerovía en el turismo de la ciudad ¿Y si no funciona, como hasta ahora, tiene un plan b?

No buscamos la forma de promoverla para que la gente la use, llegará el momento en que la Aerovía terminará bajando las cabinas y sacando los cables, como lo que está pasando con la Metrovía. Por eso hemos propuesto analizar el subsidio a un porcentaje del pasaje que cuesta 70 centavos, para que exista una motivación.

A propósito de la Aerovía, ¿cómo solucionaría el arbitraje internacional que pesa sobre el Municipio de Guayaquil y la ATM por incumplir el contrato del aerosuspendido?

El único plan es defender a Guayaquil, para eso estaremos bien armados jurídicamente. Estoy seguro que hablando con estas dos empresas -que hay que ver de quiénes son- nos van a dar un tiempo de espera para ver qué solución le damos.

¿Qué pasará con la Metrovía? ¿Desaparecerá?

No, la vamos a reestructurar. Porque la realidad es que si usted se sube a la Metrovía es para ir como sardina en lata. No la uso, pero la he visto y me doy cuenta de lo que sucede.

¿Apostará por eliminar la tabla de consumo de droga?

Para mí no es tabla de drogas, son umbrales para identificar quién es el enfermo y quién es el que la comercializa. Para nosotros es importante porque nos permite aplicar un plan de política criminal.

¿Qué pasará con la Policía Metropolitana y sus toletes?

Será la nueva policía ciudadana. Vamos a reclutar, con la ayuda de la Policía Nacional, a jóvenes guayaquileños que se sientan con la capacidad de ser parte de la policía ciudadana. Serán preparados con artes marciales, físicamente e intelectualmente para prevenir cualquier tipo de violencia. No portarán armas letales ni no letales; la ley no nos lo permite.

Ofrece incrementar cámaras y drones para la seguridad de Guayaquil ¿Es la solución? ¿Cuánto le costará a la urbe?

Tendremos un departamento de inteligencia en la Corporación Ciudadana de Guayaquil, porque para prevenir debemos estar siempre atentos. Tenemos planificado que entre policía ciudadana, drones y equipos se destinarán $70 millones al año.