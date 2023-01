Pedro Pablo Duart aceptó someterse a una Parada EXPRESO al primer llamado. Son las 11:35 del 12 de enero de 2023 y el candidato busca un baño en el segundo piso de este Diario para acomodarse uno de sus lentes de contacto, antes de ser interpelado sobre sus propuestas, origen de los recursos de campaña y su patrimonio.

- ¿Cuál es su estado civil?

- Soltero. Tengo novia.

- ¿Dónde vive usted?

- En Samborondón, en Mocolí.

- ¿Es una propiedad suya o alquilada?

- Alquilada. Es un departamento. Vivo ahí desde hace 8 años.

- ¿Tiene propiedades? Según su última declaración juramentada de bienes (2020), su patrimonio asciende a más de $ 5 millones.

Los partidos políticos ponen en duda la transparencia de las seccionales en Guayas Leer más

- De patrimonio familiar: un terreno en Mocolí de 6 hectáreas, un terreno en Durán de 1.000 hectáreas; otro terreno en Daule, por El Dorado de 50 hectáreas; un terreno en la vía a la costa de 50 hectáreas, compradas en el año 74; un terreno en Playas; otro terreno en el centro, en Los Ríos, entre 9 de Octubre y Hurtado; y una casa en Los Ceibos. Son propiedades familiares, del trabajo de 50 años en la agricultura. Sembrando arroz y también produciendo camarón.

- ¿Vehículos?

- No tengo.

- ¿Y el carro con el que vino?

- Es de mi mamá, una Ford Explorer del 2008.

- De ese mismo bolsillo se está financiando su campaña (recursos propios) o hay aportes económicos de benefactores.

- No hemos recibido un solo centavo y no estamos gastando ni un solo centavo. Lo vamos a transparentar cuando presentemos el informe al CNE. Lo que donan son folletos, calcomanías, lonas, camisetas. No tenemos gastos como las chequeras poderosas que enfrentamos.

- Y quién paga a su equipo de comunicación, cuatro personas lo acompañan.

- Ni un centavo. Son voluntarios. Aquí hay una causa. Aquí no hay una chequera. Aquí no hay un banco. Esto puede impactar a quien lo lea porque el ciudadano se ha acostumbrado a que se usen recursos públicos para hacer campaña, como lo está haciendo la alcaldesa Viteri. ¿Usted cree que salen de su bolsillo los tanques de gas y pollos?

La promoción electoral de Cynthia Viteri con 'La Colorada' se mantiene sin resolución Leer más

- ¿Cómo contrarresta esa maquinaria? ¿Qué propuestas innovadoras plantea? En seguridad, por ejemplo.

- Primero, vamos a pedir la competencia de la cárcel, porque desde ahí se dan las órdenes de delinquir; segundo, incorporar a mil agentes a la Policía Metropolitana para que se vean patrullando las calles, actualmente tienen horario de oficina y su única función es perseguir comerciantes y no delincuentes. También se debe invertir en acción social. Por ejemplo, usted va a Socio Vivienda y ve casas pequeñas donde viven diez personas.

- ¿Qué proyectos contempla para ese sector de la ciudad?

- Invertir en salud, en educación, en canchas deportivas.

Vamos a crear una comisión anticorrupción con veeduría ciudadana para auditar y transparentar las compras públicas

- ¿Cuál es el presupuesto para esos proyectos?

- En general, el presupuesto anual de la ciudad es de $ 800 millones, que será administrado de acuerdo con la prioridad. En este caso salud, educación y seguridad.

- Esa inversión consta en proyectos como tal, con su respectivo estudio, o es mera idea...

- No es una mera idea. Es una sugerencia con base en las necesidades y es algo tangible. Por ejemplo, el Municipio tiene unos cinco mil empleados. Nebot lo dejó con 3.942. Han aumentado el número. No se justifica, no ha mejorado la calidad de vida de las personas. Qué tal si se hubiesen incorporado mil agentes a la Policía Metropolitana. Sería otra urbe.

- En el tema del espacio público, qué diferencias tendrá su potencial administración con la actual: priman las rejas, no dejan usar cámaras fotográficas, se bloquea a ciclistas en el Puerto Santa Ana.

El debate que casi se convierte en batalla campal en exteriores Leer más

- La verdad no entiendo esa prohibición de usar los espacios públicos, que más bien podría servir para difundir los lugares de la ciudad. Nosotros no lo vamos a hacer, que sean inclusivos los espacios. La delincuencia se ha tomado esos espacios.

- En el tema de movilidad tendrá que lidiar con la transportación pública, que se ha paralizado cuando ha querido; pide aumento de tarifa, pero el servicio no mejora. Los buses paran donde quieren, se pasan las rojas, invaden carril...

- Eso ha pasado porque la entidad de control, que es la ATM, ha cambiado su función de controlar a recaudar con las multas improcedentes. La transportación tiene que ser planificada. Hacer una mesa de diálogo con los transportistas. Exigirles que cumplan con las rutas y un buen servicio.

- ¿Qué hará para prevenir y combatir la dinámica de la coima en las compras públicas?

- Metí presas a personas de la propia Gobernación porque encontré que robaban en las comisarías. Tenían un chat con bares y restaurantes y cobraban para advertirles cuando la Policía iba. Vamos a crear una comisión anticorrupción con veeduría ciudadana para auditar.

- Y cómo se va a blindar a la institución de situaciones vistas en el sector público de parejas y familiares prósperos...

- Ni amigos ni familia integrarán el gabinete municipal. El politiquero corrupto ha confundido la política con un emprendimiento familiar y, cuando llega al poder, lleva a los novios, a los hijos, a las hermanas, a los esposos, a los amantes y a los futuros esposos.