Jimmy Román: un gesto de amor que alimenta el alma de los desamparados

Esto es Gestos de Amor, un especial que explora historias de amor incondicional y desinteresado que van más allá del romanticismo, recordándote cómo los gestos y detalles también pueden tocar los corazones. Prepárate para ser inspirado por estos conmovedores relatos que celebran el amor en todas sus formas.

En un mundo donde los gestos de amor a menudo se reservan para los padres, amigos o parejas, hay quienes deciden extender esa compasión más allá de los círculos familiares y sociales. Personas que no solo se preocupan por aquellos que conocen, sino que también miran hacia aquellos que pueden necesitar un poco más de ayuda.

Jimmy Román, dueño de Pakoa, una casa gastronómica ubicada en Los Ceibos (Guayaquil), es un ejemplo de ello al dedicar parte de su tiempo a brindar desayunos a aquellos que más lo necesitan: las personas que se encuentran en situación de calle.

A través de este gesto, él demuestra que el amor puede manifestarse de muchas maneras, incluso en un plato de comida para el prójimo.

Relata que todo empezó con una de las figuras más significativas en la vida de cualquier ser humano: su madre. A la temprana edad de nueve años, experimentó su pérdida, sin embargo, a pesar del poco tiempo que pudo compartir con ella, guarda un recuerdo muy preciado, verla brindando ayuda económica a una persona. Esta experiencia dejó una lección en él que llegó a marcar el valor de la solidaridad.

Luego, en el año 1997, Ecuador se enfrentaba a las devastadoras consecuencias del fenómeno de El Niño, que dejaron un sinnúmero de damnificados en todo el territorio nacional. En respuesta a esta crisis, Jimmy se unió a un grupo de personas y a un sacerdote llamado Federico para juntos iniciar la ‘Operación Jesús da’, cuyo objetivo era brindar ayuda a los compatriotas más afectados.

Finalmente, Jimmy decide llevar a un paso más allá estos gestos de amor, dando origen a la Fundación Hogar Vereda, una iniciativa que invita a cualquier persona que tenga la voluntad de ayudar a unirse a su causa. Si bien la fundación comenzó a tomar forma con la apertura de Pakoa, su restaurante, la misma se fortaleció cuando el país, especialmente Guayaquil, comenzó a enfrentar una ola de violencia.

Quienes se encuentran en situación de calle son personas invisibles que nos pueden enseñar mucho. Deberíamos entre todos sacarlos de la invisibilidad. Jimmy Román, dueño de Pakoa

"Decidimos aquí en Pakoa cambiar el país, voy a ser directo y de frente en esto. Y una forma de cambiar el país es siendo parte de la solución, no seguir siendo parte de la queja. Ser parte de la solución implica hacer cosas como ayudar a otras personas y nada mejor que ayudar a personas que están en situación de calle, personas que no tienen que comer, no tienen donde dormir", explica.

Una de las experiencias que más lo ha impactado ocurrió mientras distribuían comida cerca de un centro comercial de Guayaquil. Recuerda que, en esa temporada, el lugar estaba repleto de personas, debido a las ofertas por Black Friday, pero a pocos metros de todos ellos, debajo de un puente, se encontraba una pareja con dos niños, que no podían unirse a las compras, pues no contaban con un techo y apenas tenían para comer.

“Parte, sé que no solo a mí, parte ver a personas en situación de precariedad. Cuando se ve un perrito en la calle, se suele decir 'ay, pobrecito el perrito', cuando se ve a personas es lo mismo o peor. Yo como padre de familia me he enfrentado a situaciones muy duras en mi vida, y esas cosas te hacen mejor o te destruyen. Tuve la suerte de que me puedan ayudar a ser mejor, no todo el mundo tiene esa suerte”, enfatiza.

Jimmy explica que se dedica a esta labor con el fin de que las personas sin hogar se sientan amadas y vistas. Para él, lograr esto, aunque sea por un momento, es gratificante puesto que reconoce que la mayoría de la sociedad, incluyendo las autoridades, tienden a ignorar a quienes se encuentran en situación de calle, haciéndolas sentir invisibles.

A pesar de los desafíos que enfrenta cada día, Jimmy destaca que lo que lo impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles, son sus hijos. Para él, la mejor forma en la que un padre puede llevar a cabo las enseñanzas es a través del ejemplo.

Ver a personas que duermen en la calle decir 'dale a ella, que lleva más días sin comer que yo', te hace dar cuenta que el ser humano es bueno, que hay bondad natural. Jimmy Román, dueño de Pakoa

También reflexiona sobre Lu, su compañera en la cocina de Pakoa durante mucho tiempo, quien se vio impulsada a abandonar el país debido a la creciente violencia en Ecuador. La partida de Lu fue difícil para Jimmy, pues reconoce que ella ha sido su apoyo en diversas ocasiones, es también por eso que sigue realizando estos gestos de amor, como la entrega de desayunos, para recordar a aquellos que aún viven en Ecuador que los buenos son más.

A pesar de reconocer que es natural sentir miedo y tener la tentación de escapar de las dificultades, Jimmy insiste en la importancia de tomarse un momento cada día para apreciar las pequeñas cosas, como tener comida, un hogar o el amor de los seres queridos. El pasado 9 de enero de 2024, cuando el país volvió a ser sacudido por una serie de hechos violentos, asegura que, en lugar de dejarse llevar por el pánico, optó por comprar numerosas flores para ponerlas en su balcón y expresar así la gratitud por la vida.

Al preguntarle si existe una cuenta común para que las personas puedan realizar donaciones a Hogar Vereda, Jimmy responde con un no. “El dinero no hace la acción, la acción la haces tú. A mí no me interesa que tú pases dinero, yo quiero que tú vengas acá, porque el bien te lo vas a hacer a ti. Vas a darle de comer a gente que duerme en la calle, vas a hacer mucho bien allí, pero va a ser mayor el bien que te vas a hacer a ti”, enfatiza mientras mira a la cámara, como una forma de dirigirse a todos quienes lo escuchen.

Por lo tanto, si deseas unirte a Hogar Vereda, es importante que estés atento a la cuenta de Pakoa (@pakoarest) en Instagram y añadirlos a tus contactos de WhatsApp a través del enlace que está anclada en la primera red social ya mencionada. Mediante estas plataformas, informan todas las actividades que realizan en distintos días, como la entrega de desayunos a personas sin hogar.

A través de la sinceridad, el amor puede cambiar a las personas, porque solo el amor te lleva a realizar acciones de la forma más sincera y pura posible, sin ningún interés para ti. Jimmy Román, dueño de Pakoa

Además, podrás mantenerte al tanto de otras actividades, como las charlas motivacionales que se ofrecen en este restaurante ubicado al norte de Guayaquil desde hace algún tiempo. "Vienen personas que para la mayoría podrían parecer ordinarias, pero en realidad son seres extraordinarios. Tienen historias que contar, lecciones que enseñar", comenta Jimmy.

Y es que hace algún tiempo, Pakoa, al igual que muchos otros negocios en el país, sufrió las consecuencias de los altos índices delictivos y el miedo que se ha apoderado de la ciudadanía, llevándola a evitar salir de casa y frecuentar lugares públicos. La situación fue tan grave que estuvieron al borde de cerrar sus puertas. Sin embargo, gracias al apoyo de muchos amigos y clientes, Pakoa pudo seguir adelante y seguir recibiendo a sus clientes.

Jimmy cuenta que antes de considerar cerrar el restaurante, recibió incontables mensajes pidiéndole que no lo hiciera, pues para muchos Pakoa es un refugio durante los momentos más difíciles, pero también un lugar para celebrar los logros alcanzados. La calidez del ambiente y la presencia de Jimmy, con su sonrisa y sus consejos, siempre están ahí, esperándolos.

Es así como Jimmy Eduardo recuerda a los demás que el amor no conoce límites, pues sus gestos por ayudar a los más necesitados brindan esperanza en un mundo a menudo acechado por la desigualdad y la indiferencia. A través de sus acciones, enseña que el verdadero poder del amor radica en la capacidad para transformar vidas y preservar la solidaridad y compasión.

