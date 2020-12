Jimmy Román y su rincón mágico de postres y labor social

Guayacos es una sección en la que contamos historias de los habitantes de Guayaquil, vidas que alimentan y hacen más rica esta ciudad. Relatos que ayudan a conocer mejor la madera de la que están hechos.

Hay un rincón en la ciudadela Los Ceibos, en el norte de Guayaquil, donde las personas llegan a comer pies, galletas y postres y, salen de allí -muchas veces- con ganas de ayudar a los más necesitados. El lugar se llama Pakoa Postre Bar.

Su propietario es Jimmy Román, guayaquileño de 41 años de edad, quien crea y vende dulces con formas de legos, manzanas, cascabeles, paletas de helados y más. También ofrece café, netamente ecuatoriano, en diversas mezclas y presentaciones y, hasta kombucha (para los 'más saludables'); una infusión de hongo con tintes de champán, servida en tazas con forma de bombillas de focos.

Pero no son los bocados ni las bebidas las que tienen una pócima mágica para despertar la solidaridad en los visitantes, sino el hecho de compartir momentos felices con una comunidad que se motiva a servir.

“Cuando llega un nuevo cliente, le presentamos al resto de los clientes, le hacemos juegos, retos, le pedimos que pida su canción favorita y le invitamos a ser parte de este grupo. Mientras disfrutamos con dulces las conversaciones y risas, planificamos qué donaciones entregaremos y a quiénes. Hacemos gestiones como conciertos en vivo, en Pakoa, para generar los fondos”, explica Jimmy.

Pakoa, situada en el Centro Comercial "Los Ceibos", en la calle Carlos Arroyo del Río, abrió sus puertas hace dos años para vender, inicialmente, tortas cheesecake, pies y galletas.

Jimmy inició este emprendimiento de la mano de su esposa Gabriela, cuando decidió renunciar a su cargo como alto directivo en finanzas de multinacionales y grupos empresariales tras 20 años de trabajo, por el que frecuentó países como Estados Unidos, Brasil, Colombia y Perú.

“Mi esposa tenía miedo. Me preguntaba si estaba seguro, si de verdad quería arriesgarme a dejar un trabajo bien pagado por un iniciar un negocio propio que tal vez no daría frutos. Pero una vez que lo decidí, el camino para lograrlo se tornó fácil, el universo confabuló a mi favor y no pude decir que no”, narra a EXPRESO con una felicidad contagiante.

Si bien el salario que tenía era mucho mayor que sus ingresos como emprendedor, cuenta que la felicidad que ahora lo envuelve y que refleja a través de su sonrisa y amabilidad, dista un abismo del estrés que lo arropaba como ejecutivo.

“Como economista tuve buenos y grandes trabajos. Pero llegué a un punto de mi vida en que me pregunté: ¿quién soy? ¿qué me gusta? ¿cómo sirvo? Y supe que el trabajo que tenía no me llenaba”, revela.

Jimmy Román muestra los dulces de su temática de Navidad, por diciembre. AMELIA ANDRADE/EXPRESO

Ahora puede ver crecer todos los días a sus hijos de 8, 6 y 4 años de edad. Además tiene la oportunidad de expandir su creativa con la elaboración de postres, que tanto le gusta. También logró otro objetivo: servir e incentivar a que otros también lo hagan, ya sea con entregas de chocolate caliente a quienes padecen el frío de la noche en las calles; dar ropa a quienes no tienen cómo abrigarse y hasta llevarle serenatas y flores a los abuelitos olvidados en los asilos.

Yo vine un día y Jimmy me presentó a los demás clientes, y resulta que era amigo de todos y todos eran amigos entre sí. Se conocieron, como yo, visitando el local. Todo lo que hablaban, sobre ayudar a los demás, sobre temas bonitos y buenos, hizo que yo quisiera venir siempre aquí. Desde ahí somos amigos. Michelle Rodríguez, amiga y visitante de la tienda

Junto a sus clientes, que con el tiempo se han convertido en sus amigos, Román han entregado por más de una decena de ocasiones desayunos a familias que viven bajo los puentes de Guayaquil y cada quince 15 días, da cenas. En el último Black Friday esta comunidad de amigos entregó hasta tarjetas con dedicatorias. Él, solo, por su parte, durante el confinamiento, entregó sándwiches en su camioneta.

En San Valentín, Jimmy y los amigos de Pakoa, visitaron la Fundación Clemencia. Lo hicieron con flores, cartas y serenatas. Expreso

EN PANDEMIA

Cuando salimos del confinamiento por la pandemia del coronavirus, Jimmy, quien es autodidacta en cuanto a la elaboración de postres se trata, se ingenió en crear dulces con una temática de circo, como la nariz de payaso, hecha con un pan hojaldrado danés relleno con crema de vainilla y durazno ambateño. Esto, más sus explicaciones a cada persona que, hasta sin ser cliente, se acerca a su vitrina refrigeradora, transporta a las personas a un escenario de felicidad, en medio de la crisis. “Ahora tenemos la temática de Navidad”, añade.

El local de Jimmy está decorado con dibujos que retratan la tienda, hechos a pulso por sus clientes -amigos pintores. La temática de la dulcería es la playa. Pues está decorada con fotografías y pinturas de los paradisíacos balnearios de la provincia de Santa Elena.

“La gente suele decir que cuando se jubile, se irá a vivir a la playa, entonces yo decidí 'jubilarme' y traer la playa a Guayaquil, y por eso los cuadros del mar y arena”, ríe.

De hecho, fue por esas ganas de tener cerca ese ambiente de relajación que da la playa, le llamó Pakoa a su local, una adaptación de Pacoa, playa poco poblada de Santa Elena, donde iba a distraerse.