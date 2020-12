Los hermanos Guevara y un negocio que agarra sabor entre las hojas de plátano

Guayacos es una sección en la que contamos historias de los habitantes de Guayaquil, vidas que alimentan y hacen más rica esta ciudad. Relatos que ayudan a conocer mejor la madera de la que están hechos

Dicen que cuando vives lejos de tu país natal es cuando más extrañas la comida típica. Juan Andrés Guevara lo comprobó durante los seis años que permaneció en Mendoza, Argentina.

Cansado de buscar sin éxito, algo similar a los 'manjares' de Ecuador y que satisfaga su paladar, este guayaquileño sintió la necesidad de elaborar él mismo una diversidad exquisita de nuestros sabores. Pero quería que aquello fuera valorado, principalmente, en su propia nación...

Fue así que llamó a su hermana Gabrielle y le dijo que regresaría a Ecuador, pero no para seguir con su profesión y trabajo de cineasta, sino para montarse un negocio de comida. Ella, una marketera audaz, sin dudarlo se sumó a la iniciativa. Una vez que Juan arribó, sus distintos viajes a las provincias costeras del país, llenas de plantaciones de verdes por doquier, lo motivaron a madurar su idea con envolturas de hojas de plátanos. Recordó que hay un abanico de sabores se pueden servir en ellas.

Así creó 'Juan Tonga', un emprendimiento de comida que rescata los platos más tradicionales de la costa ecuatoriana, especialmente a base de verde. Este "sueño", como él lo llama, se hizo realidad desde hace dos años cuando abrió su primer local ubicado en Urdesa Norte, en Guayaquil.

"El primer día que abrí tuve un cliente y la desesperación me invadió. Me decía: ¡Por Dios tanta gente que confió en mí! Tengo deudas, qué voy a hacer", cuenta a EXPRESO. Pero no se rindió. Luego recibió una llamada en 2019 para participar en el concurso del mejor bolón de la ciudad en un medio de comunicación y ganó. "Al día siguiente se llenó el local", recuerda con una sonrisa.

Luego de un año, aún hay quienes llegan al negocio preguntando por “el bolón ganador”, y se refieren al bolón chorreado. Uno de masa verde con chicharrón y queso, bañado en salsa de queso o salsa de maní con un “toque especial”, como dice Juan, quien tiene 27 años. Y es que el menú que este emprendimiento ofrece va desde ocho tipos de tongas, entre ellas vegetarianas y veganas, hasta tigrillos, humitas y más.

"Decidí poner mi nombre Juan al local, porque es un nombre común, tan común como el de Juan Pueblo (ícono de Guayaquil). Y Tonga porque es lo que vendemos", detalla.

Ahora, Juan Tonga, recibe a sus clientes en su nuevo establecimiento ubicado en Samborondón, al que se trasladó desde hace un año, pasando pruebas difíciles. Por ejemplo ha sobrevivido a dos sucesos que para el país fueron duros: el paro nacional de octubre de 2019 y la pandemia del coronavirus que inició en marzo de este año.

Actualmente Juan y Gabrielle están en proceso de expandir el negocio, por eso Juan Tonga abrió en el mes de octubre y en plena pandemia, su primera franquicia ubicada en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, con los mismos platos y sabor de la costa; y no descartan llevar la marca fuera del país.

“El día que me sienta totalmente realizado será el día que vea a Juan Tonga a otro país”, concluye.