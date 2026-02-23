Horiuchi Toshihiko: “Entrenaremos policías para control de drogas y aduanas”

El embajador de Japón en Ecuador, Horiuchi Toshihiko, habla sobre los avances en los convenios en seguridad y tecnología

El embajador de Japón en Ecuador, Horiuchi Toshihiko, recibe a EXPRESO en su despacho para dialogar sobre el avance de las relaciones bilaterales, en el marco del Día Nacional de Japón.

¿Cuál es la mirada que su país tiene de la relación con América Latina?

Japón considera que es importante la relación con la región latinoamericana y también con cada país. La situación internacional es cada vez más difícil, entonces es importante fortalecer la relación con más socios del mundo. Históricamente, tenemos una buena relación y queremos fortalecerla más. La región recibió a la comunidad japonesa desde hace muchos años.

En ese contexto, ¿cómo está la relación con Ecuador?

Es un país estable dentro de los países latinoamericanos. Japón mantiene una buena relación con Ecuador y aún podemos mejorarla más. Por otra parte, las empresas japonesas tienen interés en este país y, en ese sentido, la tarea de la Embajada es fortalecer la relación bilateral.

¿Cómo avanza el Acuerdo de Asociación Económica, se cerrará en este año?

Estamos intentando crear el Comité de Comercio Económico, es por el seguimiento de la visita del presidente Daniel Noboa del año pasado a Japón. En este comité vamos a empezar las discusiones, incluyendo del comercio en el futuro.

¿Han definido una fecha?

Primero quisiéramos empezar el comité y con los diálogos podríamos ver cuáles son los puntos difíciles y las tareas. Aún no tenemos una fecha concreta, pero empezaremos lo antes posible.

¿Cuáles son los principales productos ecuatorianos que van a Japón?

De Ecuador a Japón son crudo, camarón, banano, verduras congeladas, flores y cacao. Por otra parte, los productos que exportamos a este país son vehículos, autos, maquinaria.

Quisiera mencionar que existen empresas en Ecuador gerenciadas por japoneses: una es la finca de banano que está en Santo Domingo, donde exportan la fruta a Japón; la segunda es Santa Priscila, para la crianza de camarones y hay otra de brócolis congelados.

Los japoneses disfrutan en sus hogares de los camarones ecuatorianos, hay empresas que los exportan. Embajador Horiuchi Toshihiko

¿Hay otros productos que tienen potencial para ingresar al mercado japonés?

La pitahaya amarilla, en Japón hay gente que le gusta, y el segundo es el cacao que tiene sabor y aroma muy único, está aumentando su popularidad. En enero visitó Ecuador el CEO de la empresa Meiji, que es la más grande fabricante de chocolate de Japón. Importa y utiliza cacao ecuatoriano desde hace 100 años.

Jica firmó un crédito para el proyecto geotérmico Chachimbiro. ¿Cuál es el avance real en la actualidad?

Ahora estamos en la primera fase, que es la investigación y terminará, más o menos, en enero de 2030. De ahí comenzará la fase dos que, conforme al resultado de la investigación, empezará el proyecto a partir de ese año.

Una de las prioridades comunes entre Japón y Ecuador es la seguridad. En 2025 recibimos una donación de más de 3 millones de dólares; en este año ¿cómo será la cooperación en materia de seguridad?

Para la sociedad japonesa, la seguridad también es un tema más grave, no solo de otro país. El crimen organizado pasa las fronteras fácilmente, entonces es un problema para Japón también. Está previsto colaborar con UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) en un proyecto de cooperación de control de drogas en la ciudad de Guayaquil, y otro contra la pesca ilegal, como seguridad marítima. Vamos a seguir cooperando en estos proyectos que también cubren a otros países latinoamericanos.

Japón va a apoyar a Ecuador tanto como a la UNODC porque el crimen organizado supera las fronteras. Embajador Horiuchi Toshihiko

¿Puede mencionar algunos detalles?

En el primer proyecto vamos a realizar el entrenamiento con los policías para el control de drogas y con funcionarios de aduanas; el otro proyecto también es sobre entrenamiento, pero contra la pesca ilegal. Además, seguiremos con la donación de equipamientos necesarios e intercambio de informaciones.

¿El avance de la relación ha incrementado la demanda de ecuatorianos que requieren el visado japonés?

Me alegra mucho que los ecuatorianos visiten a Japón y sí, está aumentando el número de emisión de visados. Por ejemplo, en 2025 hubo 2.871 emisiones y en 2023, 1.521. Podemos decir que, en dos años, se duplicó el número.

¿Cómo ven los turistas de su país a Ecuador?

Muchos japoneses visitan este país, el 80% de ellos van a las Islas Galápagos. Pero también hay quienes visitan la Sierra para hacer senderismo o para ver los pájaros, como el colibrí. Regresan a Japón muy contentos.

¿Existen otros sitios que generan interés por visitar?

Las montañas, las playas bonitas en la Costa y en el Oriente, la selva y los ríos, la abundancia de la naturaleza. Personalmente, quiero promocionar a los japoneses la diversidad y también la cultura.

¿Han definido una hoja de ruta para afianzar las relaciones bilaterales en este 2026?

Este año realizaremos la revisión de nuestra estrategia de cooperación, la hacemos una vez cada 5 años, entonces vamos a analizar varios sectores. Segundo, el Gobierno ecuatoriano tiene más interés en el tema de seguridad y ese también es un problema para Japón, en ese sentido, queremos cooperar aún más. El tercer punto tiene que ver con los negocios: las empresas japonesas tienen intereses en Ecuador y, como embajada, queremos facilitar sus negocios e intercambios. Si como resultado de esta cooperación se genera más empleo en Ecuador, sería maravilloso.

Contexto

En agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa visitó Japón y firmó con el primer ministro nipón, Ishiba Shigeru, el memorando de cooperación entre las instituciones de promoción comercial. Ambos países avanzan en la negociación para concretar el Acuerdo de Asociación Económica (EPA) y mantienen vigentes distintos convenios sobre seguridad y tecnología.

Trayectoria

Ha ejercido diferentes cargos como diplomático de Japón, desde 1990. Durante su trayectoria ha formado parte de las legaciones de su país en Francia, Zambia y ahora Ecuador. Ha señalado que le impresiona la admiración que sienten los jóvenes por la cultura japonesa y resalta que su embajada es de puertas abiertas.

