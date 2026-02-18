Ecuador reclama a Colombia falta de compromiso en seguridad fronteriza

Ecuador responsabiliza a Colombia por la falta de control y defiende el arancel del 30 % aplicado a las importaciones

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, reiteró este 18 de febrero del 2026 la supuesta falta de compromiso de Colombia en materia de seguridad fronteriza, argumento con el que Ecuador justifica la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones provenientes del país vecino.

“Este es un tema de seguridad. Lo que se requiere es un compromiso firme y seguro de parte de Colombia en el control de la frontera. Hasta ahora no lo hemos tenido”, declaró en una entrevista con Ecuavisa.

Las declaraciones se dan en medio de la guerra comercial que atraviesan Ecuador y Colombia desde que el presidente Daniel Noboa anunció la aplicación del arancel desde el 1 de febrero. Como respuesta, Bogotá anticipó medidas de represalia en los ámbitos comercial y energético.

Pese a la tensión, Jaramillo descartó la posibilidad de que Ecuador abandone la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y aseguró que “el diálogo no está roto”. Señaló que existe comunicación con Colombia, aunque evitó revelar detalles, confiando en que se pueda alcanzar “una respuesta satisfactoria”.

El ministro insistió en que la seguridad es un requisito indispensable para la estabilidad del intercambio binacional. “No puede haber comercio sostenible si no hay control en la frontera. Se necesitan operativos coordinados, conjuntos, con intercambio de información e inteligencia”, enfatizó.

Las cancilleres de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, participaron en septiembre de 2025 en un evento de la Comunidad Andina (CAN). Cuenta de X / Comunidad Andina

Reclamos ante la CAN

El martes, la Cancillería ecuatoriana informó que Ecuador presentó tres reclamos formales ante la Secretaría General de la CAN por supuestas vulneraciones de Colombia a compromisos adquiridos dentro del marco jurídico subregional.

El comunicado fue difundido mientras medios colombianos señalaban que Bogotá habría presentado dos demandas contra Ecuador por la aplicación del arancel del 30 %. Según la Cancillería, Ecuador decidió activar los mecanismos institucionales del Acuerdo de Cartagena para defender sus derechos frente a medidas colombianas que —afirma— afectan el comercio bilateral y el funcionamiento de sectores estratégicos.

El Gobierno ecuatoriano sostiene que ha identificado incumplimientos de decisiones del Tribunal Andino de Justicia y otras acciones incompatibles con los compromisos comunitarios. Añadió que las medidas adoptadas por Colombia habrían respondido a la decisión ecuatoriana de aplicar la tasa del 30 %, establecida por razones de seguridad nacional ante la falta de acciones “firmes y equivalentes” del vecino país en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

