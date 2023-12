Honestidad, el don para los políticos

Hoy es Nochebuena. Muchos ya hemos planificado qué vestiremos, qué comeremos, con quiénes y a qué hora. Dejaremos a un lado, por unas horas, por un momento, todas las malas vibras y abrazaremos la esperanza, la gracia y el amor.

Y es que muchos conmemoraremos durante la noche, por lo menos quienes creemos en que Dios nos envió, un día, tal vez un día como hoy, a su único hijo, como un regalo, para que todos podamos ser salvos, sin necesidad de hacer algún acto de sacrificio. El nacimiento de Jesús, ese regalo de vida eterna, recordamos hoy.

También, quizá es la excusa perfecta para reunirnos en familia y pasar un tiempo de calidad, y pasarla bien, con quienes amamos. La fiesta ya está armada; la comida pronto lo estará.

No obstante, en este lado del planeta, Navidad no es Navidad sin regalos. Esos ya están envueltos en papel o dentro de fundas decorativas, debajo de un árbol verde y colorido; pero esos no podremos abrirlos hasta la medianoche.

El que se enfrasquen en cosas personales, no piensan en el pueblo. Espero que con la sabiduría y la honestidad que deseamos que cumplan nuestras expectativas y que este gobierno sea bueno, porque a la larga, todo depende de la voluntad política de ellos.

Pónganse la mano en el corazón y no piensen solo en ustedes, sino en el pueblo. Ángel Tubay,

​ciudadano

Ya deberían decidir bien, honestamente, porque prometen tantas cosas, pero mire las cosas que están pasando en el país. Uno tiene miedo, tenemos que estar muy pendientes de las cosas, mirando y caminando para todos lados por si acaso alguien venga y quiera robar, mientras cuido los autos. Espero que el país mejore el próximo año. Lucrecia Amaya

Sin embargo, hay otros regalos que no son tangibles y que muchos ecuatorianos no quisieron esperar a que sea 25 de diciembre para entregarlos. EXPRESO ha sido el canal que eligieron para que quienes participan en la esfera pública puedan recibirlos. Sí, señoras y señores; eso mismo: regalos, pero no son cualquier cosa, son tesoros que valoran mucho y que quieren que ustedes los reciban.

Entre tres valores: honestidad, empatía y sabiduría, doce personas escogieron darles más honestidad y empatía; ambos alcanzaron las más altas votaciones -algunos decidieron darles un solo regalo; unos dieron dos y otros, los tres-.

Para la mayoría, estos principios son fundamentales y esperan que abunden en nuestros políticos. Es válido preguntarse por qué, y es que, para Roy Andrade, quienes nos representan carecen de honestidad; esto “ante tantos casos que se escuchan de sobornos, malversación de fondos, entre otros”.

Necesitamos políticos que sean honestos, que quieran trabajar para el pueblo, no a su conveniencia, llenando los bolsillos de los ricos. Deseo que haya paz otra vez en Ecuador; hemos estado acostumbrados a vivir en un país tranquilo, sin estar preocupados, mirando quién nos persigue para poder cuidar lo que tenemos, porque somos gente trabajadora. Jessica Coloma,

​ciudadana

Se nota que a nuestros políticos les hace falta tener honestidad; pero sobre todo también sabiduría para que Dios los guíe y le ayude a tomar buenas decisiones, porque eso también es importante para que el país salga adelante. Ya deberían dar paso a trabajar en lograr conseguir mayor seguridad y en generar empleo, en lugar de estar condecorándose. Roy Andrade,

​ciudadano

Para Guillermo Mendiola, quien se gana la vida vendiendo productos en los buses, es fundamental que los políticos sean transparentes, de un solo discurso y que dejen de engañar con promesas, por eso les entrega el valor de la honestidad. “A veces nos ocultan ciertas cosas, deben decirlas como son”.

Sara Molina también les entregaría como presente, la honestidad. ¿La razón? Para esta madre, el país necesita de gente honesta, sincera y de buen corazón para levantarlo. A su criterio, “los políticos son de lo peor porque carecen de este valor”. Al ser honestos, cree que solo así Ecuador podría ser un país renovado en 2024. Aunque también anhela que “Dios bendiga nuestra patria”.

En cambio, Miriam Chancay les entregaría empatía para que puedan ponerse en los zapatos del pueblo ecuatoriano y sientan las necesidades que se tiene porque hay pobreza extrema, violencia y angustia, porque se vive en zozobra. “Que tengan un poco de conciencia porque no podemos salir con tranquilidad a la calle; ellos pueden salir con seguridad, nosotros no. Hay tanta corrupción; ciertamente, las autoridades no velan por nuestra seguridad”. Ella desea caminar libre, sin miedo.

Anhelo que el presidente cumpla todo lo que ha prometido; la mayoría de los ecuatorianos le dimos un voto de confianza ante toda la situación en la que se encuentra el país: hay mucha inseguridad, nuestro país no era así. A todos los políticos les dejo empatía y honestidad, ya que muchos son corruptos y por eso estamos como estamos. Verónica Salazar,

​ciudadana

Espero que el 2024 sea mejor, que haya más empleo formal y menos trabajo informal o en la calle. Soy bachiller y mi sueño es laborar, en lo que sea, pero no encuentro una plaza disponible en ninguna empresa y muchos jóvenes ecuatorianos tampoco. Por cómo estamos, me ha tocado vender caramelos y galletas en la calle y en buses. Guillermo Mendiola,

​ciudadano

Édgar Guevara también desearía que quienes obtienen un cargo público sean empáticos, para que actúen de mejor manera y que comiencen a poner en marcha lo que prometieron. “Sería bueno que se pusieran en los zapatos de otros, eso les ayudaría bastante”.

Aunque la sabiduría fue la menos votada (4), para Laura Monserrate esta es necesaria e importante para que puedan sobrellevar la grave situación que los ecuatorianos estamos viviendo, dice. No obstante, Monserrate cree que “la sabiduría, como la honestidad y la empatía son las tres claves que necesita un político para sacar adelante a un país”. Pero estos presentes no solo son para los políticos, sino que ella se los entrega a todos los ecuatorianos, enfatiza.

Al abrir su corazón, ellos también esperan que los días mejores sean un hecho.

Mensaje de la ciudadanía en esta Navidad

Jessica Coloma, en esta noche de Navidad, desea que el presidente Daniel Noboa “tenga paz en su familia y en su hogar, y que Dios le dé el don de la sabiduría para tener el don del Ecuador”.

Verónica Salazar también anhela que al presidente Noboa, “Dios lo bendiga, que lo llene de mucha sabiduría, porque él es el único que le va a poder dar el poder y el entendimiento para gobernar a este país”.

Sara Molina desea que en esta noche reflexionen todos los políticos, ya que “el dinero no es todo en la vida y el dinero mal habido es lo peor; Dios nos da la oportunidad de hacer el bien”.

Pablo Peralta quiere que quienes se desenvuelven en la esfera política “cuiden mucho a sus familias, que piensen en ellos -son ciudadanos como todos nosotros-, porque en realidad, la familia es el núcleo de la sociedad”.

