Estos tramposos creen que todos son idiotas

Los tramposos siempre llevan bajo el hombro una coartada para salir bien librados. Si cavan una zanja y la cubren con ramas con el propósito de que caiga el carro de alguien, pero resulta que el conductor inadvertidamente toma otro camino y se salva, dirán que no han hecho nada malo porque no hubo una víctima: hicimos la zanja, pero no pasó nada.

Así son los tramposos de profesión y afición. Igual a los que montaron la trampa en la Asamblea para ayudar al correísmo a encontrar una fórmula para que Jorge Glas no sea enjuiciado por el caso de supuesto peculado en la reconstrucción de Manabí. El relato de estos tramposos y quienes los socapan, sobre lo que ocurrió la tarde del jueves 21 de diciembre, dice que, si bien se organizó una trampa para librar a Glas del juicio, los efectos de esa trampa son írritos o inexistentes. Es decir que no hubo trampa, más o menos. Es que hay que ver lo imaginativos que son.

Vicente Taiano, del movimiento nebotista, en su intervención en la sesión dijo con solemnidad de maestro de ceremonia de consejo estudiantil, que la sesión no debió convocarse porque el juez que hizo la consulta a la Asamblea sobre si autoriza o no el juicio penal a Glas está deslegitimado por su involucramiento en el caso Metástasis. ¿Si no había que convocarla cómo es que su compañero de bancada en calidad de presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, pidió licencia sin sueldo exactamente para el tiempo que iba a durar la convocatoria y la sesión de la trampa? ¿Y si no estaban de acuerdo en su bancada por qué demonios no dieron quorum si perfectamente lo pudieron haber hecho? Taiano actúa como el perfecto tramposo, es decir: hicimos la trampa; pero, en realidad, no debíamos haberla hecho y por eso somos inocentes. En esa misma canasta está el prosopopéyico de Kronfle: sacó un comunicado diciendo, asimismo, que lo resuelto no tiene peso jurídico porque, según él, no se resolvió nada. Entonces ¿para qué participó en trampa solicitando la licencia sin sueldo más productiva de la historia moderna del parlamentarismo ecuatoriano? Otra vez la misma lógica: reconozco que fui uno de los que cavó la zanja, pero como estaba mal hecha el carro no cayó.

Luego están los que están exculpando a los tramposos afirmando que el resultado jurídico de lo que ocurrió en la Asamblea es tan confuso y hasta tan poco eficaz para Glas, que no se justifican las críticas. Un abogado muy conocido por su activismo en redes sociales hizo una lista de diez consideraciones para demostrar que, con lo ocurrido, Glas no ha ganado nada, alegando que si una moción para no enjuiciar al exvicepresidente no tiene los votos suficientes no quiere decir que se aprobó que sí se lo enjuicie. ¿Por qué el abogado de marras no dice más bien que todo hubiera sido más claro si los tramposos no hubieran convocado a la sesión o no hubieran dado quorum? Pues no, lo que pretende el abogado como muchísimos otros es exculpar a los tramposos porque la trampa no funcionó. Un argumento casi idéntico tuvo otro abogado, en este caso quiteño, quien dijo que no hay cómo afirmar que el acuerdo legislativo haya incluido esta maniobra tan sofisticada para librar a Glas porque “les salió mal” y porque como hicieron una tontería más bien les va a perjudicar. Otra vez el mismo cuento: la trampa no importa porque no funcionó.

El problema con estos tramposos de la Asamblea es que tratan de negar el propósito que los inspiró. Es harto evidente que lo que pasó el jueves fue parte del entendimiento al que llegaron el correísmo, el nebotismo y el Gobierno y que tanta vergüenza les da. En palabras simples y llanas: es una forma de hacerse los giles frente a un compromiso de ayudar al correísmo para poner a salvo a Glas del juicio que se le viene encima. Se trata de un acuerdo que les resulta tan vergonzoso que hasta ahora no han sido capaces de reconocerlo. Dicen que no es un pacto y que solo se acordó el nombramiento de las autoridades de la Asamblea, como si la gente fuera tan idiota como para no darse cuenta de que si coloca de presidenta de la Comisión de Fiscalización a la hipercorreísta Pamela Aguirre es porque no hay pacto. Lo de Glas y la Asamblea demuestra que hay en marcha un operativo para tratar a los ecuatorianos como idiotas.

