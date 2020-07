“Hay obras adjudicadas por la Prefectura del Guayas que tienen sobreprecio”

Tras el escándalo por las compras de emergencia con sobreprecio y la repentina muerte del prefecto Carlos Luis Morales (junio de 2020), la nueva autoridad provincial ha dicho que pondrá la casa en orden. Susana González, quien tiene dos semanas en esas funciones y terminará su período en menos de tres años, asegura que hay sobreprecios en las obras viales y habla de los despidos, que son más de 450.

— ¿Qué tan preparada está Susana González para manejar la Prefectura del Guayas?

— La valoración de esto lo hará el pueblo guayasense cuando empecemos a hablar de las grandes obras que han estado rezagadas por muchísimo tiempo en la provincia. Eso tiene que ver con el dragado del río Guayas, los caminos vecinales que lamentablemente separan a zonas productivas importantes e impiden que los niños salgan a las escuelas. Hay que acercarlos con conectividad de internet y llevar la educación a sus hogares.

— En un Tiktok grabado hace meses usted dijo: “Empieza el matriarcado? ¿Cómo va a ser su matriarcado en la Prefectura?

— Para mí el matriarcado significa igualdad de derechos y de participación. En la estructura de la nueva reingeniería que se está implementando, la participación directa de la mujer es un poco más de la mitad. Pero no solo es de género es cuestión de habilidad y de capacidad, de mujeres preparadas que hoy tienen la responsabilidad de manejar compras públicas o ser la directora financiera, que tradicionalmente eran puestos para hombres.

— ¿Con cuánto personal llega?

— Seguirá siendo un equipo mínimo. No he ocupado los espacios que logré eliminar.

— ¿Son 130 despidos?

— Son 129 dentro de la estructura orgánica de la Prefectura, que influían en la toma de decisiones. Otros 68 en las subestructuras y luego 230 personas con contratos ocasionales. Aún con esos recortes, la Prefectura sigue siendo un ente muy político, no técnico. La idea es llevarlo a lo técnico.

— ¿En qué no es técnico?

— En todo. Vamos hacia la optimización del gasto público. ¿Cómo? No teniendo una exagerada cantidad de empleados en conflictos de funciones o sin funciones determinadas. Empleados que solo marcaban tarjetas o que no venían.

— Piponazgo lo llaman

— Sí. Tener una abultada nómina castiga el bienestar de los guayasenses.

— Pero usted ya era parte de esa administración desde el 2019.

— Pero no en la toma de decisiones... Yo prefiero hablar del presente. Sin embargo, quiero decir que la responsabilidad siempre es del prefecto. Yo voy a responder por el equipo que me acompaña y dejo abierta la puerta para que la prensa busque la información cuando haya sospecha de irregularidades.

— Estaba previsto convocar en este mes la licitación para el dragado del Guayas. ¿Lo hará?

— Vamos a tener una reunión para saber cómo están los estudios que deberían estar firmados este fin de semana. En una semana más estará la licencia ambiental. El dragado es una obra que no se puede postergar y la licitación va a ser pública e internacional.

— ¿Y en este mes?

— Sí. El calendario se mantiene, hay que cumplir los plazos para no postergar más esta obra que para mí es la más emblemática de la provincia.

— ¿Y el puente de Colimes, hasta cuándo espera?

— Gracias a la gestión del ministro de Obras Públicas (Gabriel Martínez) hemos logrado que llegue completo el puente, que cuesta casi cinco millones de dólares, que ha sido dado por el gobierno. La Prefectura aportará, en este convenio tripartito con Obras Públicas y el Municipio de Colimes, con el estudio técnico y la puesta del piloto.

— ¿Cuánto tiempo tardará la construcción del puente?

— De cuatro a cinco meses. Podría estar listo antes de enero, que se vienen las lluvias.

— ¿Qué va a hacer con los casos de corrupción que hay en la Prefectura del Guayas?

— Mi primer oficio como prefecta fue la invitación para que nos acompañe, en estos tres años, Transparencia Internacional. Mauricio Alarcón vendrá a trabajar con su equipo para, primero, iniciar un proceso transversal de cómo evitar que se vuelvan a cometer duplicidad de compras públicas. Mi segundo oficio fue un llamado a la Contraloría para que inicie un examen especial de todas las contrataciones a partir del 15 de mayo del 2019 al 25 de junio de 2020.

—¿Toda la gestión de Carlos Luis Morales?

— Absolutamente toda la gestión, de la cual sabemos que se han firmado 91 contratos por vía normal y 18 en estado de emergencia. Es importante que las autoridades de control hagan su parte. Una cosa es abrir las puertas y otras que yo me subrogue funciones de contralora que no lo soy.

— ¿Cómo sabrá que quienes quedan de las anteriores administraciones tienen las manos limpias y harán compras sin corrupción?

— Son muchas personas las que tienen las uñas largas, y que se quedaron de anteriores administrativos. Se está pidiendo los expedientes de todos y se está iniciando una reingeniería de procesos, que indicará quiénes deben quedarse y quiénes deben irse.

— ¿Pasarles el polígrafo?

— Yo no diría el polígrafo. Para eso contamos con un crédito del BEDE para cumplir como manda la ley con los derechos que a todo colaborador lo asiste, para liquidarlo como corresponde.

— ¿Tiene la Prefectura capacidad de endeudamiento?

— El crédito está aprobado y solo falta transferir algunos fondos. Y sí hay capacidad, pero la idea no es sumar créditos sino por el contrario pedir una ampliación a 30 años y consolidar todos los créditos en uno solo. Lo estoy solicitando porque Guayas ha sido la provincia más afectada por COVID y la más golpeada en el sector productivo. En las próximas semanas invitaré a los sectores productivos, a la construcción, sobre todo para que se convierta, a través de alianzas públicas-privadas, en cofinanciadores para no parar las obras que la provincia necesita.

— En caminos vecinales, ¿qué han dejado de hacer y qué es urgente?

— Hay obras adjudicadas que ya están siendo suspendidas porque tienen sobreprecio.

— ¿Cuántas obras de caminos vecinales van a suspenderse?

— Estamos revisando, pero no menos de seis.

— ¿Podría precisarlas?

— He dispuesto una exhaustiva revisión de todos los procesos de contratación -que más o menos suman 50 millones de dólares- para que en función de lo que dispone el ordenamiento jurídico se verifique el cumplimiento de procedimientos en todas las etapas propias de la contratación pública, lo que implica también un análisis de los fondos desembolsados en relación a los mismos. Todo proceso revisado, en el que se adviertan inobservancias o incumplimientos, será terminado siguiendo el trámite previsto en la ley.

— Usted va a hacer compras?

— Están suspendidas las compras. Estamos priorizando los recursos porque el Gobierno no ha traspasado los fondos. Hay una deuda de más de 50 millones y 16 millones del retorno del IVA (Impuesto al Valor Agregado).

— ¿La lucha anticorrupción es una prioridad para usted?

— Más que una prioridad, la Prefectura del Guayas tiene que ser transparente.

— Tiene menos de tres años de administración ¿Le va alcanzar el tiempo?

— Cuando hay voluntad, pasión y decisión se puede.

— ¿Va a seguir haciendo TikTok?

— La vida te enseña que aún en los momentos más difíciles hay que ponerle un poco de humor. Soy una mujer alegre, feliz y tomo decisiones no con amargura. Para mí, la Prefectura del Guayas es un encargo temporal que tengo que asumir, pero que no puede cambiar mi esencia de ser una mujer feliz y eso no puede ser condicionada a la capacidad o a la inteligencia. En los próximos tiempos haré TikTok.