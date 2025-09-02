Grupo criminal ataca en Puerto Bolívar: Armada despliega operativos

El 1 de septiembre atacaron a ocho embarcaciones de pesca artesanal en las inmediaciones del barrio Amazonas

El 1 de septiembre atacaron a ocho embarcaciones de pesca artesanal en las inmediaciones del barrio Amazonas.

La Armada del Ecuador confirmó un ataque armado registrado en la madrugada del lunes 1 de septiembre contra ocho embarcaciones de pesca artesanal en las inmediaciones del barrio Amazonas 1, en la parroquia Puerto Bolívar, provincia de El Oro. El hecho, atribuido a presuntos integrantes del grupo criminal Los Lobos – Sao Box, ha encendido las alertas en la zona costera.

Según el comunicado oficial, las embarcaciones afectadas incluyen cuatro lanchas tipo fibra, dos barcos de altura tipo albacora y dos barcos tipo rizo. La agresión se habría originado desde sectores identificados como el barrio 4 de abril y 5 de diciembre, donde operaría esta facción delictiva.

En respuesta, la Armada ha desplegado patrullajes marítimos reforzados y controles en puntos estratégicos, con el objetivo de localizar a los responsables y restablecer la seguridad en el área. La Capitanía de Puerto Bolívar coordinó de forma inmediata con la Fiscalía para el inicio de las investigaciones, además de emitir un boletín de aviso a los navegantes y colocar una boya de emergencia en la zona de los escombros para prevenir accidentes.

La violencia en Puerto Bolívar no da tregua

La población asegura que la violencia en Puerto Bolívar se ha intensificado en las últimas semanas, con balaceras y atentados que evidencian la guerra abierta entre estas estructuras criminales. Las autoridades reconocen que el puerto se ha convertido en estratégico para el tráfico y almacenamiento de mercancías ilícitas.

Cuando los habitantes del barrio intentaban recuperarse del miedo, a las 07:30, encontraron una pierna humana dentro de una funda negra de basura en las inmediaciones del parque Monumento del Pescador.

Minutos después, otra llamada alertó sobre una segunda pierna abandonada en las calles Junín y Novena Norte, diagonal al subcentro de salud del barrio Amazonas 1. Esta vez se trataba de la extremidad izquierda, que aún llevaba puesto un zapato negro.

