Presunto líder de extorsiones en El Oro es detenido junto a cuatro cómplices

La Armada Nacional lideró la operación militar. Los aprendidos operaban en Puerto Bolívar y el Archipiélago de Jambelí

Cinco presuntos miembros de los ‘Lobos Sao Box’ fueron detenidos por las Fuerzas Armadas en el Archipiélago de Jambelí.

Cinco presuntos miembros del grupo de delincuencia organizada fueron capturados en la provincia de El Oro. Ellos, de acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Defensa, los aprehendidos pertenecerían a los ‘Lobos Sao Box’.

Una de las personas retenidas es Luis Antonio C., alias ‘La Guaba’, comunicó la cartera de Estado. Este “era un objetivo de mediano valor”, aseguró el Ministerio. También, es el cabecilla de las extorsiones que hacían a quienes se desenvuelven en el sector camaronero y pesquero en Puerto Bolívar y el Archipiélago de Jambelí.

¡CAEN 5 PELIGROS TERRORISTAS, PRESUNTOS MIEMBROS DEL GRUPO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA "LOS LOBOS SAO BOX"!💪



➡️El #BloqueDeSeguridad, a través de la Armada del Ecuador, ejecutó una operación militar en el Archipiélago de Jambelí. pic.twitter.com/7RjTqaVB44 — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) August 30, 2025

Junto a alias ‘La Guaba’, la Armada del Ecuador, quien participó en operación militar, fueron aprehendidos otros presuntos miembros de esta estructura criminal. La captura realizó en el Archipiélago de Jambelí.

¿Qué más aprehendieron?

También incautaron armas de fuego, municiones, radios de comunicación y sustancias sujetas a fiscalización. Además, una lancha tipo 'go fast', con dos motores de 300 HP, empleada para actividades ilícitas.

