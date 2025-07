¿Gobierno de "destellos"? Los primeros meses de Daniel Noboa arrastran deudas

La extradición de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, a Estados Unidos constituye, hasta el momento, uno de los hitos más relevantes del nuevo mandato del presidente Daniel Noboa, iniciado en mayo de 2025.

De hecho, la agenda de seguridad ha sido uno de los principales ejes que Noboa ha mantenido desde su período anterior (2023-2025), logrando aprobar leyes en esa materia e incluso anunciando el referéndum sobre las bases militares extranjeras para finales de este año.

Sumado a su política internacional y a su manejo económico, analistas consultados por EXPRESO consideran que las primeras semanas del nuevo mandato de Noboa muestran un rumbo, pero aún se carece de resultados concretos, especialmente tratándose de un régimen que ha gobernado desde 2023.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea, ya desacreditada desde la anterior legislatura y entregada al correísmo por el gobierno de Noboa, tocó esta semana su punto más bajo en descomposición moral.



El Gobierno de Daniel Noboa continúa, pero no se renueva

“No veo una línea divisoria. No veo un cambio profundo que nos permita decir que el Ecuador está siendo administrado de una manera mucho más eficiente o que la política haya mejorado”, comenta el analista político Alfredo Espinosa, quien considera que desde el inicio, el régimen de Noboa se ha caracterizado por lanzar distractores.

Por ejemplo, cree que la extradición de Fito solamente demuestra que “estamos ante un gobierno que fabrica destellos, que construye narrativas”, sin que necesariamente se refleje un verdadero contenido o planificación en temas como la seguridad o la contención del sistema penitenciario del país.

Espinosa agrega que eso incluso evidencia algo mucho más grave: la falta de autocrítica dentro del Gobierno de Noboa. Una carencia que termina por desgastar la confianza ciudadana y hace que a la gente le importe cada vez menos lo que sucede en el país.

Daniel Noboa asumió nuevo manda Foto: René Fraga/ Expreso.

Daniel Noboa arrastra pendientes de su primer mandato

En ese sentido, el politólogo Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UIDE, sostiene que hay varios temas que requieren la atención urgente por parte del presidente Daniel Noboa.

“En los temas sociales no se ha visto demasiada respuesta del Gobierno ni demasiadas acciones. Además, no hay presencia estatal ni vigilancia en ciertas zonas. Hay falta de medicinas e insumos médicos. Son una serie de cosas que, me parece, están quedando relegadas”, analiza.

Este es un panorama que contrasta, según dice, con la gobernabilidad de la que goza el Ejecutivo en la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, que hasta el momento le ha tramitado y aprobado sus proyectos de ley.

El informe para el segundo debate sobre eliminar el financiamiento estatal a partidos ya está listo. La reforma, impulsada por Noboa, busca modificar los artículos 110 y 115 de la Constitución.



La violencia, el perjuicio por ATM y Progen: las sombras de Noboa

De hecho, el director de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Santiago Pérez, recuerda que el presidente Noboa ha impulsado una ambiciosa agenda legislativa, pero que esta todavía no se traduce en beneficios reales para la ciudadanía.

“Hay algunos momentos en los que el Gobierno ha mostrado fuerza desde la perspectiva legislativa, pero también enfrentamos otro tipo de situaciones, como la violencia. Incluso, este año ya está siendo más violento que los anteriores, pese a la reducción de algunas cifras”. Añade que el régimen también ha pecado de continuismo.

Para el académico, el presente de Noboa (y su buena relación con el Legislativo) constituye el escenario ideal para renovar el gabinete ministerial, especialmente en aquellas áreas envueltas en polémica, como los ministerios de Defensa e Interior, debido a la ola de violencia; o el de Energía, por el perjuicio al Estado en los contratos con ATM y Progen.

El ministro Gian Carlo Loffredo y John Reimberg el día de la recaptura de Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Cortesía

A Noboa también le hace falta renovar su gabinete ministerial

Espinosa coincide con Pérez y considera urgente una renovación de cuadros. “A nivel de autoridades, ministros y secretarios, hay gente con perfiles extremadamente bajos que han rotado entre instituciones sin generar soluciones”. Señala que el caso más sensible es el del Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

“El señor (Édgar) Lama, que estuvo en el Ministerio de Salud, no hizo absolutamente nada durante la crisis hospitalaria del sistema público y fue trasladado al IESS. Y allá sigue haciendo lo mismo que los demás presidentes de la entidad: darse la vuelta, pasear por los hospitales y visitar farmacias, cuando todos saben que no hay medicinas”, critica.

Moscoso, sin embargo, disiente con esa postura y señala que los cambios no necesariamente pasan por los nombres de quienes dirigen las instituciones, sino por las acciones que estas emprenden. No obstante, admite que tampoco hay señales claras de que el régimen esté actuando con decisión en esta materia.

#ANÁLISIS | El gobierno se blinda para que las responsabilidades políticas del fiasco de Progen y ATM no escale hasta los intocables.



Nuevo mandato con mayor exigencia: Noboa no tiene días de gracia

Por otro lado, el académico sostiene que más allá de que este sea el inicio formal del nuevo período de Noboa, los 18 meses previos (y las inigualables condiciones de gobernabilidad que ahora tiene) justifican una mayor exigencia de resultados. “Deberíamos verlos. Este es el momento ideal no solo para aprobar leyes ‘exprés’, con normas tan rigurosas, sino también para abordar esos otros temas relegados”, reflexiona.

Pérez, por su parte, advierte que la ausencia de un giro de timón podría acelerar el desgaste del Gobierno en esta nueva etapa. “Dos factores podrían ser determinantes: la eficacia real de algunos ministerios y la consolidación de resultados visibles antes del cierre del año. Si las personas no perciben avances, la situación puede volverse peligrosa”, concluye el académico.

