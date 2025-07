¿Nueva dirigencia de Conaie se acercará al Gobierno? Vargas ofrece pistas

Durante el VIII Congreso de la Conaie, se presentaron dos posturas clave: mantener distancia frente al Gobierno o abrirse a un eventual acercamiento. El recién electo presidente, Marlon Vargas, dejó entrever algunos indicios tras su triunfo.

(NO TE PIERDAS: Seis legisladores quedan fuera de Pachakutik: Congreso de la Conaie tomó decisión)

La conformación del nuevo consejo de gobierno tomó por sorpresa a varios actores. Al encuentro llegaron cuatro candidatos que aspiraban a la presidencia del movimiento indígena. Finalmente, dos de ellos desistieron de sus candidaturas para respaldar una única opción, con el objetivo de enfrentar a Leonidas Iza.

Los resultados finales arrojaron 617 votos a favor de Vargas frente a los 540 obtenidos por Iza. La victoria de Vargas se consolidó, principalmente, por el respaldo de la región amazónica. Cabe recordar que fue apoyado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), estructura regional de la Conaie que también dio su respaldo a Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral del 13 de abril de 2025.

Un amazónico volverá a presidir la Conaie: Marlon Vargas fue electo Leer más

Lo que dijo Marlon Vargas tras su elección

“El proceso de diálogo lo hacemos de manera colectiva”, expresó Vargas al ser consultado sobre la posibilidad de mantener acercamientos con el Gobierno.

El líder indígena indicó que, a lo largo de la historia de la Conaie, sí han existido espacios de diálogo; sin embargo, recordó que dichos procesos también han sufrido rupturas debido al incumplimiento de los compromisos asumidos.

“Quienes vamos a tomar las decisiones somos nosotros, todas las comunidades”, afirmó. En ese sentido, aclaró que no puede adelantar una postura definitiva sobre un posible diálogo, ya que será la asamblea la instancia encargada de decidir. “Vamos a respetar el mandato del movimiento indígena del Ecuador”, puntualizó.

Si bien no descartó la posibilidad de conversar con el Gobierno, insistió en la necesidad de obtener resultados concretos: “Cuando no hay resultados; cuando no hay respuesta por la consulta previa en temas extractivistas, seguiremos luchando”.

La vocera gubernamental Carolina Jaramillo se pronunció sobre las elecciones de la Conaie el 21 de julio de 2025. Cortesía: Presidencia.

El Gobierno reacciona al nuevo liderazgo indígena

La mañana del 21 de julio de 2025, la vocera gubernamental Carolina Jaramillo se refirió al proceso electoral dentro de la Conaie. En su pronunciamiento subrayó el respeto que merece la voluntad de sus integrantes.

“Las organizaciones sociales tienen que funcionar democráticamente, respetando la decisión de sus bases. No hay mucho más que añadir a ese respeto”, señaló Jaramillo.

No obstante, el pasado 18 de julio, el ministro José De La Gasca emitió declaraciones críticas en torno a Iza, aunque sin mencionarlo directamente. Alertó sobre la presencia de líderes con un “fundamentalismo ideológico mariateguista” que, según él, en ocasiones no responden al sentir de sus bases.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!