Gobernador de la provincia de Esmeraldas desde febrero pasado, exfutbolista, seleccionado nacional y abogado. En las últimas elecciones seccionales, fue candidato a la Alcaldía de la capital por el movimiento Creo.

El excandidato a la Alcaldía de Esmeraldas y quien sufrió dos atentados en campaña electoral atendió a Diario EXPRESO por llamada telefónica mientras se dirigía a las tareas de coordinación de ayuda y rescate en la provincia. Se identificó como un trabajador más en las tareas que hay que hacer en territorio.

Contexto:

Frente a las quejas ciudadanas de la falta de ayuda de las autoridades para evacuar el lodo, gestionar los desechos y basura más las carencias registradas en los albergues, el gobernador de Esmeraldas señaló que aún se evalúa la situación porque son muchas necesidades.

- ¿Cuál fue la primera acción realizada luego de la tragedia?

- La prioridad era salvar vidas, que no haya ahogados, fallecidos por quedar atrapados en escombros y gracias a Dios no tenemos muertos. Luego que bajó el caudal, trabajamos en la succión del agua y ahora tenemos un punto muy importante en la escucha a los ciudadanos. Hemos activado las cocinas comunitarias porque no hay ollas ni infraestructuras para hacerlo.

- ¿Cuánta ayuda humanitaria se va a entregar y se ha dado?

- Las que sean necesarias. No puedo decir una cantidad ni siquiera de expectativa porque se puede fallar, y además aún se está levantando información, el jueves se rescató a una madre de familia y a un bebé que estaban atrapados.

- ¿Por qué se entregó 750 cajas de comidas para tres días, cuando son más de 14.000 afectados?

- Quiero aclarar que las 750 raciones fueron para el barrio 50 Casas. Porque también entregamos en Carlos Concha, en barrios marginales...

- Pero para en la isla Luis Vargas Torres, las madres de familia tuvieron que protestar y cerrar calle para ser atendidas y escuchadas

- Mire, atender de forma simultánea todos los puntos físicamente es imposible. Sin embargo, estuve ahí y ahora estamos construyendo un albergue temporal. Y malo que yo lo diga pero está bien que reclamen porque es hora de escuchar sus necesidades, ellos no quieren no perecibles quieren agua y alimentos calientes, hay más necesidades todavía.

La ayuda sí está llegando de forma paulatina pero llega, porque de forma simultánea no se puede, no hay cómo hacerlo

- En temas de albergues ¿Por qué no se ha creado uno grande y definitivo si cada año sufre de catástrofes?

- Ha existido una deuda histórica del Estado con la provincia de Esmeraldas y para dar algo, hay que resolver primero alguna otra cosa. Dicho esto, el presidente Guillermo Lasso fue claro en dar $ 100 millones para invertir en proyectos de prevención y mitigación de impactos producto de los efectos de la naturaleza. Pero quiénes son los que tienen que presentar los proyectos: los alcaldes y la prefecta.

- Pero ellos se quejan de que no tienen los recursos y además están recién posesionados.

- El Gobierno está al día con toda la entrega de las alícuotas y las rentas del Estado. Primero son los zapatos y después las medias; entonces hay que entregar el proyecto porque no es simplemente tenga aquí está la plata. Ellos deben de presentar cuál es el beneficio a la ciudadanía porque son cuestiones técnicas y deben comprobar que habrá un beneficio real para la ciudadanía.

- Pero los procesos son lentos y la urgencia no espera...

- El día de mañana (este sábado 10 de junio) se cumple un plazo de cinco días para que haya subido a través de una matriz en línea los respectivos proyectos. Vendrá el presidente del Banco del Desarrollo, Homero Castanier, el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, quienes tienen las directrices claras respecto a que los recursos sean priorizados a los proyectos en el contexto de la emergencia.

Primero escuchamos a la gente y gestionamos porque antes de la emergencia ya había necesidades y las complicaron más

- El ministro de Transporte le dijo a los ciudadanos en recorrido que ninguna de las maquinarias de la entidad vale

- Es que todo se lo llevó el río.

- Pero ¿Qué tipo de maquinarias se llevó el río?

- No me interrumpa por favor

- Pero es para saber de qué tipo y qué tan grave es la situación de los bienes

- La sede del Ministerio era vecina al río y se destruyó absolutamente todo, nada vale y no podíamos esperar hasta arreglarlas, por eso se pidió ayuda a los municipios y prefecturas.

- ¿Cuántos militares hay en Esmeraldas y para qué labores en la provincia?

- En toda la provincia hay más de 3.000, pero para la emergencia hay 1.200 para poder ayudar en la asistencia humanitaria, para protección de los kits, temas de rescate y ayuda y aparte a los albergues. Recuerde que tenemos los problemas de seguridad y los de la frontera también que no se pueden descuidar.

- Pero también se necesitan manos para las tareas de limpieza, temen por las enfermedades por la acumulación de basura.

- Todos los sectores están siendo atendidos pero no de forma simultánea porque es imposible hacerlo. Pero nunca hemos dicho que no, los militares han dispuesto a sus jóvenes que están siendo formados y existen hasta voluntarios por parte de la Policía Nacional.