Los testimonios que retratan la cruda realidad de los albergues en Esmeraldas

Mary Reasco tiene 60 años y hace 10 le diagnosticaron artrosis y osteopenia, enfermedades que tienen que ver con las articulaciones y los huesos. Su peor enemigo es el frío, pero los últimos tres días ha dormido en el piso de una de las aulas de la Unidad Educativa Alfonso Quiñónez George, el albergue más grande que se ha habilitado en la ciudad de Esmeraldas para alojar a los damnificados por el desbordamiento y las inundaciones provocadas por el río Teaone.

En este albergue hay más de 436 personas y 88 familias, pero solo 150 colchones. Mary, pese a su enfermedad, es una de las tantas personas que todas las noches tienden una sábana sobre la fría baldosa para tratar de descansar del trajín diario.

“No se puedes descansar, dormir en el piso es algo caótico, una tortura porque el sueño me vence, pero el dolor del cuerpo y de los huesos no me dejan dormir”, relata esta mujer mientras almuerza un aguado de pollo con arroz en una tarrina plástica, sentada afuera del aula que comparte con otras siete familias, todas del sector denominado 50 Casas, el más afectado por el temporal.

A falta de colchones, los damnificados arrastraron los que tenían desde sus casas inundadas. Muchos niños duermen en colchones mojados. SANTIAGO ARCOS

Mary perdió el esfuerzo de 20 años, en menos de media hora. Solo le queda una casa inundada de lodo donde es imposible vivir. Perdió su nevera, la cocina, platos, ollas, el televisor, las camas, ropa y los colchones. La creciente no le dio tiempo para sacar nada, solo para salvar su vida, la de sus dos hijos.

“Imagínese luchar tanto, uno pobre lucha día a día para tener sus cosas. Yo me eximí de muchas cosas para poder comprar mis cositas a crédito, trabajando con lluvia, con sol, con hambre. No será fácil superar lo que estamos viviendo”, asegura Mary.

Los cantones afectados son Atacames (3 parroquias), Esmeraldas (5 parroquias), Muisne (2 parroquias) y Quinindé (3 parroquias). SANTIAGO ARCOS

Dice que su única esperanza y la de muchos albergados es Dios, porque nada les asegura que vayan a darle a ella y al resto de personas lo que les han ofrecido. “Estamos viviendo momentos inciertos porque no tenemos la certeza de que nos vayan a dar una cocina o una cama para dormir. Pueden decir que nos van a ayudar, pero nada nos garantiza que vayan a cumplir”, dice resignada.

Duerme en una cama portátil

Un drama similar al de Mary es el que vive Eulalia Palacios, de 72 años. Ella tiene un solo ojo, sufre de diabetes y también tuvo que dormir dos noches en el piso hasta que un alma caritativa le regaló una cama portátil plegable de una plaza que cuando se acuesta, por su peso, roza con el piso.

“El cuerpo nos duele porque es cemento, yo tengo problemas con mi columna y no es justo que nos traten así, los esmeraldeños también somos seres humanos”, dijo la indignada mujer que está también albergada en la Unidad Educativa Alfonso Quiñónez George junto a su hija y su nieta.

No hay colchones suficientes para la cantidad de personas alojadas en los albergues. Tampoco agua. SANTIAGO ARCOS

A ella no solo se le inundó la casa con el desbordamiento del río Teaone, sino también se le incendió a causa de un cortocircuito provocado por unos cables que cayeron sobre el techo. Literalmente está en la calle, evacuó por necesidad y no tiene a donde.

Esta es la segunda vez que está albergada en esta unidad educativa. La primera vez fue en 2016 cuando también hubo una crecida del afluente pero menos fuerte y les dio tiempo para poner a buen recaudo sus pertenencias.

“Por amor de Dios, queremos que nos reubiquen, que nos den por lo menos un rancho de cartón, pero sáquennos de aquí para no seguir perdiendo lo poco que conseguimos con esfuerzo. Tengan misericordia por favor”, implora Eulalia, quien definitivamente no quiere volver a vivir en las 50 Casas.

Un total de 2.895 viviendas quedaron afectadas por la inundación, así como 21 unidades educativas y 7 establecimientos de salud. SANTIAGO ARCOS

Piden colchones y kits de aseos

Digna Proaño, una de las administradoras de este albergue, reconoce que no hay colchones suficientes para la cantidad de personas alojadas en esta unidad educativa.

“Nos sentimos impotentes de no poder ayudar a todas las familias, ver cómo la gente está durmiendo en el suelo, en una baldosa, sin tener una sábana ni un colchón para descansar dignamente”, asegura Proaño.

3.465 familias han resultado afectadas. Los albergues necesitan colchones, medicina, agua y más. SANTIAGO ARCOS

Otra necesidad urgente en este albergue, según Proaño, son los kits de aseo porque ropa y comida si les ha llegado

PUNTOS DE DONACIÓN PARA AYUDAR A ESMERALDAS

En estos puntos se puede entregar alimentos no perecibles, enlatados, agua, colchones, cobijas, botas de caucho y más:

- Distrito Esmeraldas: calle Bolívar, entre Rocafuerte y Juan Montalvo.

- Coordinación Zonal 1 Mies (Ibarra): calles 13 de Abril y Quito, frente a la Policía Judicial.

- La Prefectura de Esmeraldas hizo lo propio y activó un punto de recepción de donaciones en sus instalaciones.

- En Quito se están receptando entregas en la Fundación Cecilia Rivadeneira, en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva (sentido sur-norte). O para más información pueden comunicarse al 096 300 3349.

- Alcaldía de Muisne: recibe donaciones en las instalaciones del GAD Municipal Muisne.

- PUCE: Facultad de Ingeniería de la PUCE Matriz, segundo piso de las aulas compartidas, oficina 1.

Otras opciones para ayudar a Esmeraldas, revísalas aquí