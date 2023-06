Una postal que se repite en cada gobierno de turno. Las fuertes lluvias registradas el 2 y 3 de junio inundaron Esmeraldas y acabaron con varias casas, vías y estructuras. Lo curioso es que, lejos de ser un déjà vu, es un mal impregnado y repetitivo que no desaparece.

Esmeraldas es una provincia que, por su ubicación geográfica, está propensa a eventos climáticos y naturales; realidad que, al parecer, no es suficiente para prevenir desastres.

Cabe preguntar ¿hasta cuándo se repetirá la misma postal en Esmeraldas?

Paola Cabezas, exasambleísta por UNES, destina la responsabilidad a la falta de institucionalidad. “Eliminaron la Secretaría de Riesgos con rango de ministerio; justamente, ellos trabajaban en planes de mitigación para evitar situaciones como estas con los gobiernos”, dice.

Asimismo, la exasambleísta recalca que, actualmente, la Secretaría de Riesgos cuenta con 8 funcionarios y que, a su criterio, no es suficiente para manejar la provincia. “Hay más de seiscientos mil habitantes y, por su ubicación geográfica, está proclive a desgracias”, asevera.

La planificación es vital y es el primer error que cometieron, dice, al construir casas es zonas de riesgos. “50 Casas es uno de esos barrios en donde nunca se debió construir casas, sino protección que evitara que el río afecte a los habitantes”, sostiene la exasambleísta Cabezas.

La construcción de vías, puentes y limpiezas de alcantarillado son lo adecuado para hacer referencia al buen vivir. Lo mismo es lo que no se ve en Esmeraldas y no va a existir, dice Linder Altafuya. “En mi gobierno, para que se construya el puente Esmeraldas- Tachina tuvimos que caminar y protestar, porque sino no hubiésemos tenido voz”, declara. El exviceprefecto de Esmeraldas.

Familias enteras perdieron sus enseres producto de la inundación en Esmeraldas Luis Cheme / Expreso

La exautoridad lo simplifica en inacción y olvido que se acumula en el actual panorama. Altafuya no cree que el Gobierno local sea el único encargado de velar por los habitantes, “entonces para qué existe la Secretaría de Riesgo y el Gobierno nacional qué papel jugaría”, critica.

Esmeraldas es el blanco de eventos atípicos y del olvido de las autoridades. Ambos consultados concuerdan en que lo “poco o nada conseguido es por la propia población” y alertan que “si no se trabaja en cuidar a la población en salud, casas y en las vías de acceso, El Niño ahogaría mucho más a Esmeraldas”.

El problema se agranda y las autoridades prometieron seguir de cerca las necesidades de los habitantes. El tiempo invernal y la actual inundación requieren de tiempo. La Secretaría de Riesgos en sus redes sociales reitera el trabajo nacional y local.