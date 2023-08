Un procesamiento penal en contra de los tres vocales de la Judicatura que actuaron en la destitución del juez de la Corte Nacional de Justicia Walter Macías, era uno de los cuatro escenarios que miraban expertos consultados por EXPRESO.

Esa alternativa se concretó al final de la tarde de este martes 29 de agosto cuando la Fiscalía pidió a la Corte una fecha para formular cargos a Wilman Terán, Xavier Muñoz y Maribel Barreno y cinco miembros más. La posible obstrucción a la justicia es el delito atribuido a los sospechosos.

Es que los roces entre la Corte y la Judicatura lejos de solucionarse escaló el lunes cuando el Alto Tribunal emitió un comunicado atribuido por Saquicela al pleno del Alto Tribunal: “De forma clara el pleno le retira la confianza, ya no nos representa”.

Pidió a los vocales a dar un paso al costado e instó a los demás entes nominadores a rever la delegación. El Ejecutivo y la Fiscalía respondieron. La Defensoría Pública hasta el cierre de la edición no lo hizo y no hay Asamblea.

Pero al parecer el comunicado de la Corte no tiene el apoyo de todos los jueces. Los miembros de la sala Penal se apartaron y explicaron que el manifiesto no fue unánime. De la Corte dicen que ellos no se suman porque están participando en la renovación. Algunos jueces lo niegan.

Pero el drama en el que se han visto inmersos los dos órganos de la justicia tienen responsables, recuerda el jurista guayaquileño José de la Gasca. Dice que al final del día, aunque Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, hizo las gestiones para que el pleno remitiera la terna con el nombre de Wilman Terán al Consejo de Participación pero la designación como su delegado al Consejo de la Judicatura fue decisión del cuerpo colegiado.

“Ellos son tan responsables del descalabro de la Función Judicial a nivel institucional por esta, digamos locura que está viviendo uno de sus órganos que es el de administración disciplina y control de la Función Judicial”, dice.

Para los expertos consultados por EXPRESO hay al menos cuatro caminos en este caso. El que anunció la Fiscalía era uno de ellos. Y, en el posible cometimiento de delitos el jurista Ramiro García observa una presunta falsedad de instrumento público porque en la resolución de destitución del juez Macías hacen constar que hubo tres asistentes. Dos por la destitución y uno por la abstención “pero en los vídeos se ven cinco asistentes y lo que se hace constar en esa resolución es falso”, añade. Cree que la Fiscalía tiene insumos suficientes para un procesamiento.

Otra de las salidas es el juicio político en la Asamblea, reitera García. Pero habría que esperar su posesión. De la Gasca añade que al no existir esa alternativa “no les podemos exigir de cuentas porque el único mecanismo posible es a través de la Asamblea”. Pero, como no tenemos Asamblea ellos están ahí apoderados de esos cargos y en sus cargos se sienten intocables”, reflexiona. Carlos Alvear acota que por el cargo que ostentan están bajo el control político.

El camino de la ética es un tercer escenario. José de la Gasca cree que Terán debería dar su paso al costado. Pero no solo él. En el mismo saco coloca a los jueces de la Corte que deberían hacerse responsables de lo que han hecho y “deberían también dar un paso al costado porque ellos son responsables de haber puesto a este hombre”. García opina que con “un mínimo de coherencia el presidente y Muñoz deberían renunciar”. El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, menciona que los gremios de abogados podrían solicitar al Consejo de Participación que tome una decisión en este caso.

Aclaración. Los jueces de la sala penal dijeron que no pretenden pedirle a nadie que dé pasos al costado o renuncien “somos respetuosos del debido proceso”.

Wilman Terán: “No me alío con corruptos”

Una vez conocido el pedido de la Fiscalía Wilman Terán respondió.

Dijo que ninguna función del Estado o entidad puede interferir en otro poder del Estado. “No me alío con corruptos que tanto daño hacen a la Función Judicial”, expresó. “Como yo sé donde están las goteras no pueden impedir que vea casa adentro”, dijo.

Mientras tanto, un exfiscal que pidió la reserva del nombre mira que uno de los escenarios políticos más importantes que se juega en las elecciones es “el control de la justicia y la reinstitucionalización de la misma”. Cualquier escenario solo se decantará en el conflicto como tal cuando las fuerzas políticas en disputa se sienten a negociar una salida digna. Para él es un momento difícil el que vive el país, porque la gobernabilidad y la coordinación que debe haber entre las entidades que forman el poder público están rotas, culminó.

