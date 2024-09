Los partidos miran con recelo la reforma que les quita dinero

Los representantes de varios partidos y movimientos políticos nacionales están en desacuerdo con la iniciativa que ha propuesto el primer mandatario: eliminar el financiamiento estatal para estos grupos. Para ellos, esta acción no debió ser puesta en la palestra pública en esta época ni es democrática.

De acuerdo con el comunicado, emitido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, el jefe de Estado Daniel Noboa envió un proyecto de reforma parcial a la Constitución para modificar los artículos 110 y 115 de la Carta Magna. Lo que busca, según reza el documento, es retirar al Estado la responsabilidad de financiar el funcionamiento de las organizaciones políticas y la obligación de financiar la difusión de su publicidad electoral.

Sobre esta iniciativa, Daniel Noboa ha publicado un video. En él expresa que “he dispuesto que ni un centavo más de tu dinero vaya a sus campañas. Que la paguen solos”. En otro video difundido por las plataformas sociales de la Presidencia se escucha una voz en off que dice: “El que quiera participar deberá conseguir sus propios fondos. Ni el Estado ni la plata de los ecuatorianos son un negocio”.

¿Qué opinan las agrupaciones políticas?

Ante esto, Jimmy Jairala, fundador de Centro Democrático, manifiesta que eso “es una opinión del presidente. No se puede generalizar”. Aunque, añade, probablemente haya algunos casos, son aislados.

Aunque existan partidos que podrían ser tomados de esa manera, que se prestan para tener candidatos de alquiler, por lo que las agrupaciones políticas “necesitan una verdadera transformación”, dice Analía Ledesma, presidenta de Izquierda Democrática, el que Noboa quiera hacer, ahora, esta reforma lo convierte en un “tema electorero”. A su criterio, esto es inoportuno por la época electoral en la que vive el país.

Para Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, esto es solamente un distractor del fracaso del Gobierno por los apagones, el desempleo, el costo de la vida y de temas que ha planteado y no resuelven nada. Esto, porque ya existe jurisprudencia. En enero de 2024, la Corte Constitucional emitió la Sentencia 2-23-RC/24, donde declaró inconstitucional la solicitud de enmienda constitucional para la prohibición del financiamiento público de los partidos políticos. Esto “por no garantizar la libertad de las y los electores”.

¿A quiénes perjudicaría esta iniciativa?

Aunque el proyecto del Ejecutivo no va a pasar, afirma Atarihuana, esta discusión crea una falsa dicotomía ya que, Noboa busca canalizar el descontento ciudadano por los políticos que han llegado a gobernar, pero “el remedio sería peor que la enfermedad”. Pero si se llegase a eliminar el Fondo de Promoción Electoral y el Fondo Partidario Permanente, quienes invertirían únicamente serían las grandes chequeras, las empresas extranjeras y hasta eventualmente el narcotráfico, imponiendo sus intereses, declara.

Además, debido a la falta de comprensión de la fragilidad del sistema político del país, expone Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), el crimen organizado ha permeado la política y el financiamiento de las campañas políticas. Al final, augura, lo que tendríamos es que todos o la mayoría de los candidatos provendrían de los grupos económicos de poder y no del pueblo.

Por lo que solamente figuras como la del expresidente Guillermo Lasso, el actual gobernante Daniel Noboa y la del empresario Jan Topic serían presidenciables, garantiza Vallejo. Ello, porque ninguno necesitaría de los aportes de los militantes ni de los donantes que crean en sus proyectos. “Él (Noboa) tiene el dinero suficiente para financiar su campaña”.

Cifras. En el país hay 17 organizaciones políticas nacionales aprobadas por el CNE hasta junio de 2024.

Vallejo señala que no es suficiente el dinero que las organizaciones recaudan de sus seguidores. Comenta que es casi imposible que todos entreguen dos o cinco dólares porque muchos son campesinos, personas de barrios y pocos intelectuales. “El 70 % de ellos no tienen condiciones de trabajo adecuado, sino que viven el día”. Esto es imposible que lo sepa quienes no construyen una política desde abajo, sentencia.

¿A qué se destina ese dinero?

Los recursos del Fondo de Promoción Electoral no son entregados en efectivo a las organizaciones políticas, manifiesta el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto es solo para financiar la publicidad en la radio, prensa, televisión, vallas y medios digitales, a través de un sistema con órdenes de pauta.

Eso se realiza entre el CNE y las firmas. Para Atarihuana, eso “permite un cierto equilibrio, entre las pautas comerciales, para que los grupos que representamos a los sectores populares podamos, de alguna manera, difundir nuestras propuestas”.

Sin embargo, lo que no va a cambiar es que, si se aprueba la iniciativa, podrían en ventaja siempre quienes ejerzan la Presidencia y los GAD, denuncia Jairala. Por otra parte, expone que el problema de retirar el auspicio de la pauta publicitaria y el fondo partidario aparecerá si es que no se pone un límite al gasto de las agrupaciones políticas. Lo que se debería hacer, sugiere, es una meticulosa revisión del origen de los fondos.

Pero de cualquier forma sería injusto, dice Ledesma, quien asegura que de su bolsillo financia la sede de la ID.

Valores. $ 18,68 millones se han entregado como Fondo de Promoción Electoral de binomio presidencial.

Representantes de organizaciones políticas nacionales

- Geovanni Atarihuana, Unidad Popular

“Esto es antidemocrático. El Estado debe garantizar el debate amplio y democrático, y dentro de lo posible igualar las condiciones dentro de la disputa electoral. El fondo partidario es una cantidad ínfima con respecto al presupuesto del Estado”.

- Gustavo Vallejo, PSE

“Noboa recién se está enterando de cómo funciona la política pública y la democracia en su país, así como del ejercicio del gobierno, ya que los fondos que entrega el Estado son para igualar las condiciones de los contendores en la lid política”.

- Analía Ledesma, Izquierda Democrática

“Hay que promover la participación política de todos, no solamente de los que tienen dinero. Ese fondo sirve para que se equipare la participación. En este caso, si lamentablemente no se tiene la chequera no se podría competir”.

- Jimmy Jairala, Centro Democrático

“Hay candidatos que usan a los partidos políticos como vehículos y, una vez que son electos por el pueblo, hacen de su espacio un negocio. Por otra parte, los aportes en este país normalmente aparecen solo en las campañas políticas”.

