Reformar la Constitución, el comodín electoral de Noboa

La reforma parcial a la Constitución, iniciativa del primer mandatario, ha sido un tema que ha generado opiniones, críticas y también silencios. Para unos es una estrategia electoral; para otros, una acción más para combatir la inseguridad. Sin embargo, algunas figuras que participarán en la contienda electoral prefieren guardar silencio.

El 16 de septiembre, el presidente Daniel Noboa publicó en sus redes sociales un video en el que expuso que presentaría un proyecto de reforma parcial a la carta magna. Su propuesta es modificar “sustancialmente” el artículo 5, el cual prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares. Esto, “porque en un conflicto transnacional, necesitamos respuesta nacional e internacional”.

Noboa expuso que “esta situación (base militar extranjera) ya existió en Ecuador” antes de “la expedición de la Constitución de Montecristi de 2008”.

Sobre esto “de momento no me voy a pronunciar”, manifestó Juan Iván Cueva, cuadro de Amigo. EXPRESO intentó dialogar con los precandidatos Víctor Araus (de Pueblo, Igualdad y Democracia), Luisa González (Revolución Ciudadana), Pedro Granja (Partido Socialista Ecuatoriano), Leonidas Iza (Pachakutik), Jan Topic (SUMA) y Eduardo Sánchez (RETO), pero no contestaron.

¿Qué piensan los prepresidenciables?

Aunque no todos los que conversaron con EXPRESO están en desacuerdo con la iniciativa propuesta por el Ejecutivo; no obstante, consideran que esa no es la solución para los problemas que enfrenta el país. Así lo considera Jorge Escala, cuadro presidenciable de Unidad Popular. A su juicio, la reforma que ha presentado Noboa es “una medida desesperada frente a la pérdida de popularidad, porque está recibiendo el rechazo de la población” ante los casos de violencia, que han sido “imparables”.

Justamente, que haya sido planteada en “el marco de una coyuntura de política electoral, de manera improvisada, no motivada dentro de una política nacional de seguridad y menos aún establecida en un plan estratégico para combatir el crimen organizado”, es lo que le preocupa a Carlos Rabascall, cuadro del partido político Izquierda Democrática. Para él, utilizar este tema dentro de este marco electoral es irresponsable.

En cambio, para Andrea González, cuadro de Sociedad Patriótica, recuperar el territorio y la soberanía marítima es la piedra angular de su plan de país. Esto, porque “no podemos combatir el crimen transnacional sin ayuda internacional”.

Aun así, Escala sostiene que ceder bases o territorios a extranjeros no es la salida. Cree que se debe enfrentar el problema atacando la pobreza, la falta de empleo, de educación y eliminar la marginación. Agrega que Ecuador ya tiene convenios firmados con Estados Unidos, pero que “no han dado resultados”.

¿Qué requiere el país?

Asimismo, el tratamiento de la reforma parcial de la Constitución no es posible en el corto plazo, enfatiza Francesco Tabacchi, precandidato de CREO. Señala que es necesario optimizar los medios y herramientas disponibles, porque implementar una base militar extranjera en territorio nacional es una medida positiva, que debería adoptarse, pero urge una respuesta integral ante la grave crisis de inseguridad.

Por lo que, a su juicio, se requieren medidas políticas, económicas, sociales, militares, judiciales, tecnológicas, ambientales, policiales, migratorias y de todo orden, en el corto, mediano y largo plazo. Y es que esta medida, señala Henry Cucalón, prepresidenciable de Construye, se suma a las otras acciones que deberían implementarse, como la depuración de la justicia y de las fuerzas del orden.

E indica que con la eliminación de la prohibición que determina la Constitución, podrían existir bases extranjeras que antes no han estado en el territorio, aclara Cucalón. Sin embargo, eso no es lo de fondo, enuncia Iván Saquicela, precandidato por Democracia Sí, sino que se gasta mucho dinero en una consulta popular para reformar un solo artículo, cuando se requiere una reforma profunda.

¿Otra consulta popular?

Para los entrevistados, se debería aprovechar la ocasión para reformar otros articulados sobre temas que son de interés para la ciudadanía, entre ellos: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura y la prohibición de la inversión privada en los sectores estratégicos, como el energético.

Saquicela expone que en abril se hizo una consulta popular para realizar algunas reformas. “¿Cuántas de esas reformas puntuales han ayudado a superar la inseguridad? Nada”.

Cucalón expresa que también se podría asumir que la intención es polarizar con el correísmo. O también, buscar distraernos nuevamente de la real situación del país, que está sumido en la falta de generación eléctrica, medicinas, seguridad y todas las necesidades insatisfechas, opina por su parte Gema Ormaza, de Centro Democrático. Eso, porque “la presencia de bases extranjeras no demuestra que generen más seguridad”, manifiesta.

Contacto. El equipo de Comunicación de Luis Felipe Tillería, cuadro de Avanza, dijo que se comunicaría, pero no lo hizo. Informaron que viajaba a Ecuador.

- Jorge Escala, Unidad Popular

No es la salida una base

Ecuador ya tiene convenios firmados con EE. UU. sin éxito. Se debe atacar la pobreza, la falta de empleo, de educación y suprimir la marginación social.

- Henry Cucalón, Construye

Hay un grave error

Nunca hubo una base militar norteamericana en Manta; lo que había era un convenio de cooperación, bajo el mando de un comandante ecuatoriano.

- Andrea González, Sociedad Patriótica

Lo expusimos en 2023

Teníamos claro cuál fue el pacto que se hizo con los grupos delincuenciales organizados internacionales a cambio de la soberanía marítima del país.

- Carlos Rabascall, ID

Crear unión regional

Hay que parametrizar normativas, crear una estrategia regional en la lucha contra el lavado de activos, el manejo de los sistemas y modelos de aduanas.

- Iván Saquicela, Democracia Sí

Eso no es crucial

Hay sectores que se oponen y que parecerían ser afectados, pero no es lo de fondo. La reforma debió hacérsela antes.

- Francesco Tabacchi, CREO

Optimizar los medios

Hay que impulsar tratados y convenios, especialmente con países amigos. Con Estados Unidos está vigente el SOFA.

- Henry Kronfle, PSC

Estoy de acuerdo

Vamos a esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ojalá indique que sea enmienda, así el pueblo decide.

- Gema Ormaza, CD

Acepte incapacidad

Recuperar el control y el orden público ha sido improvisado. El alza de impuestos no fue para combatir el crimen.

- Daniel Noboa, ADN

La acción es clara

El tiempo ha demostrado que las viejas decisiones debilitaron al país ante las amenazas que no conocen límites.

