Antes que bases extranjeras, el ciudadano pide mano dura

Opiniones. Varias personas expresan que no ven que las fuerzas del orden hacen patrullajes en varios sectores, entre ellos en las zonas rojas.

Unos apoyan la iniciativa que el presidente Daniel Noboa presentó esta semana ante la Corte Constitucional del Ecuador. A otros no les parece. Aunque entre la ciudadanía los criterios están divididos, todos esperan que la crisis de seguridad pronto sea erradicada.

Para la gente, es menester que el Gobierno tome medidas con tal de no ser víctimas de la delincuencia ni de vivir bajo la zozobra. Para Pedro Murillo, de 38 años, “si es por la seguridad de la ciudadanía está bien”, pero él espera que las bases militares extranjeras estén en las zonas rojas, como Durán, también en ciertos sitios de Guayaquil, entre ellos nombra a Flor de Bastión, Pascuales y Perimetral.

A este ciudadano no le convence ver a las fuerzas del orden en sitios “donde hay más seguridad” y que hayan “menos militares y policías en zonas peligrosas”. Con él concuerda Juan Lecaro, de 56 años, pero agrega que cuando los militares estadounidenses estaban en la base de Manta, “el narcotráfico estaba siendo controlado y había menos delincuencia”.

La gente confía en su propia milicia

En cambio, para el taxista Pedro Muñoz, de 31 años, no es menester la ayuda foránea. Expresa que con los militares del país “puede ser suficiente”, por lo que no le parece que extranjeros instalen sus bases militares en el territorio ecuatoriano, sino que haya más patrullajes porque él no los ve cuando recorre Durán, Samborondón y Guayaquil.

Rodrigo Josa, de 59 años, está en contra de la propuesta del primer mandatario porque no cree que otro Estado “se haga dueño de todo”. Agrega que “no me olvido de las leyes que les ponían a ellos que podían matar, violar, hacer lo que se les dé la gana, pero no podían ser juzgados aquí, sino en Estados Unidos”. Para este ciudadano, los resultados que han obtenido las bases militares en Colombia le hacen dudar sobre la ayuda que estos prestarían; más bien sugiere que erradique la corrupción que hay en las instituciones del Gobierno, en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Otras acciones deberían tomarse en cuenta

Además, para Ángel Salto, los centros penitenciarios deben ser modificados porque no son lugares donde los reos vayan a reformarse, sino que “son centros que utilizan los delincuentes para mover sus influencias y seguir haciendo daño”. Es por eso por lo que sugiere que la política de seguridad tenga una visión social para que los niños no sean captados por estos grupos.

Para José Velásquez, Noboa debe asesorarse bien; contratar expertos en seguridad. “En el país todos los días matan, roban, extorsionan, secuestran. Vivimos en una situación caótica”.

