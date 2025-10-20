Fin de diálogo por paro 2025: Gobierno analiza a la interna nuevas acciones

El ministro de Desarrollo Humano Harold Burbano confirmó que se mantienen reuniones y habrá decisiones este 20 de octubre

El Gobierno Nacional analiza a la interna las decisiones que tomará después de ponerle fin al al diálogo por el paro 2025

El Gabinete del presidente Daniel Noboa mantiene reuniones un día después de que se anunciara el fin del diálogo entre el Ejecutivo y los sectores indígenas que sostienen el paro nacional de 2025. El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, anticipó que este 20 de octubre “se tomarán decisiones”.

El Ejecutivo, a través de un comunicado difundido el 19 de octubre de 2025 en la cuenta oficial del Ministerio de Gobierno, informó que no existen condiciones para continuar el diálogo con los movimientos indígenas. La decisión se dio a pocos días de que la medida de protesta, cuyo epicentro se encuentra en la provincia de Imbabura, cumpla un mes.

En su pronunciamiento, el Ministerio de Gobierno atribuyó la ruptura del diálogo a “imposiciones que rompen la palabra de lo acordado previamente”. Además, el comunicado detalló que las nuevas exigencias alteran los términos pactados, modifican a los actores que participaban en las conversaciones y vulneran los compromisos construidos en encuentros anteriores.

¿Qué hará el Gobierno frente al paro?

La mañana del 20 de octubre de 2025, el ministro Harold Burbano acudió a la Asamblea Nacional para comparecer ante la Comisión de Transparencia, en el marco del proceso de fiscalización que esa mesa lleva adelante sobre el programa de compensaciones tras la eliminación del subsidio al diésel.

En ese contexto, y luego de su intervención en la comisión legislativa, el funcionario fue consultado sobre la decisión del Gobierno de poner fin al diálogo. Burbano explicó que el reinicio de las conversaciones previsto para ese día estaba condicionado a la apertura de las vías, lo cual no se cumplió.

El ministro reveló: “Durante el día se tomarán algunas decisiones. Existen diferentes reuniones a la interna del mismo Gobierno. Estamos viendo la claridad que pueda darse para garantizar insumos dentro de la misma provincia (Imbabura)”, señaló.

El Gobierno suspendió el diálogo con los movimientos indígenas tras 29 días de paro nacional, alegando “pretensiones e imposiciones” que alteraron los acuerdos y los participantes en las conversaciones. 👉https://t.co/gGnUAAEth9 pic.twitter.com/ulCuYZMFA1 — Diario Expreso (@Expresoec) October 20, 2025

Ministro de Desarrollo arremetió contra la Conaie

Burbano también se refirió a la actual dirigencia de la Conaie. Afirmó que existen grupos que han intentado afectar el “proceso de liberación de la provincia”. En ese sentido, señaló directamente a Leonidas Iza, expresidente de la organización, como el responsable. Según el ministro, el exdirigente busca retomar el control de la Conaie.

