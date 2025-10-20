Policía detiene a un hombre dentro de una casa en medio de las protestas en Quito

En Santa Anita y San Miguel del Común se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía

La Policía usó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes en San Miguel del Común.

En el día 28 del paro nacional, nuevos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden se registraron en el norte de Quito, específicamente en los sectores de Santa Anita y San Miguel del Común, en Calderón.

Te invitamos a leer: ¿Paga sin TAG el peaje en la General Rumiñahui? Se analiza cobro único de comisión

La jornada estuvo marcada por momentos de alta tensión, luego de que circulara en redes sociales un video en el que se observa un operativo policial al interior de una vivienda que ha desatado preocupación y cuestionamientos por el uso excesivo de la fuerza.

En el día 28 del paro, las protestas se mantienen en San Miguel del Común, en Quito Leer más

Las imágenes muestran a varios uniformados de la Policía Nacional ingresando a una casa. Uno de los agentes, portando un arma de fuego, avanza por el comedor mientras se escucha la voz de una mujer gritar desesperadamente: "¿Qué le pasa? ¡Hay niños!".

En la escena, un hombre con camiseta verde es reducido por los policías; uno de ellos lo apunta con su arma, mientras otro lo golpea en la cabeza.

La situación se intensifica cuando el detenido sale de la vivienda: los golpes y patadas se repiten en el suelo, mientras una voz en el fondo suplica: “No le hagan daño”.

¿Qué dijo la Policía?

Ante la viralización del video, la Policía Nacional emitió un comunicado oficial en el que explicó que el operativo fue ejecutado por el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) como parte de un procedimiento de habilitación vial.

#URGENTE 🚨 Policía saca violentamente de su domicilio a un habitante de San Miguel del Común👇



Ministros @MinInteriorEc @DefensaEc ¿es procedimental o al menos legal irrumpir sin orden judicial y se apunte con un arma a la cabeza a un civil? pic.twitter.com/6NNd1cxWuU — Jackie Herrera (@Jelizackie) October 19, 2025

Según la versión institucional, el hombre, de 30 años, fue aprehendido tras ser identificado como presunto responsable del lanzamiento de una bomba incendiaria de fabricación artesanal, la tarde del 19 de octubre de 2025, en la autopista E28B, en el sector de Santa Anita.

“Durante la intervención, varios individuos lanzaron piedras, palos y objetos incendiarios tipo bomba molotov contra el personal uniformado”, señala el comunicado.

La Policía sostiene que el ciudadano intentó huir e ingresó a una vivienda, lo que, en el marco de una infracción penal flagrante, justificó el ingreso al domicilio y la aprehensión inmediata.

RELACIONADAS Moradores del sur de Quito no quieren como vecino a un centro de detención

El ciudadano fue puesto a órdenes de la autoridad competente para continuar con el trámite legal correspondiente.

El paro nacional, que ya cumple este 20 de octubre 29 días, ha dejado múltiples escenas de confrontación entre manifestantes y fuerzas del orden, así como denuncias de detenciones arbitrarias y violencia estatal.

#IMPORTANTE



APREHENDIDO PRESUNTO IMPLICADO EN EL LANZAMIENTO DE BOMBAS INCENDIARIAS DE FABRICACIÓN ARTESANAL EN #UIO



Durante operaciones de habilitación vial en la autopista E28B, sector Santa Anita, #Calderón, #UIO, personal policial intervino ante manifestantes que mantenían… pic.twitter.com/eVc0fz0K1L — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 19, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!