Fecundación In Vitro: procesos, costos y lugar

Panorama. Una paciente se realiza un procedimiento de fecundación in vitro en el Hospital Alcívar.

En Ecuador, el 15% de las parejas entre los 25 a 40 años de edad presentan problemas para concebir un bebé, de acuerdo a los datos de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Reproductiva (Semer). El 40% de las causas de infertilidad provienen de la mujer, otro 40 % del hombre y un 20% son causas compartidas.

No obstante, tener dificultades para procrear por la vía natural, hoy en Ecuador no es un freno para tener un niño. Las opciones clínicas van desde procedimientos como inseminación artificial, microinyección espermática y el uso de bancos de óvulos y espermatozoides que son de baja complejidad, hasta la fecundación in vitro que es un tratamiento de alta complejidad. Así lo menciona a EXPRESO el doctor Pedro Valdivieso, especialista en fertilidad de la Unidad de Fertilidad del Hospital Alcívar de Guayaquil.

La fecundación in vitro es el tratamiento que tiene mayores probabilidades de éxito de embarazo, dice el especialista. Este consiste en unir el óvulo de la mujer con el espermatozoide del hombre en un plato de laboratorio. “Durante la fecundación in vitro se administra medicación hormonal inyectable de 9 a 11 días con la finalidad de desarrollar muchos folículos, en vez de uno solo, y en ese mismo lapso se hacen controles ecográficos y consultas para ver cómo hace efecto esta medicación sobre los ovarios de la mujer. Una vez alcanzado un número determinado, se la lleva al quirófano a la paciente para aspirar los folículos. Eso dura unos 30 minutos. Luego la paciente, si está estable, pasará dos días de reposo en casa”, explica el especialista.

El mismo día en que se obtienen los óvulos, si estos están maduros, se los utiliza para hacer la fecundación in vitro: es decir, se los rodea de cientos de espermatozoides para que ocurra la fusión. Luego pasan a una incubadora y a observación de 5 a 6 días, hasta que lleguen a un estadio de blastocisto y una vez ahí, se clasifican los embriones; se transfiera un embrión y se congelan los excedentes con la finalidad de usarlos si el primer intento falla o para otro embarazo a futuro.

“La fecundación in vitro de inicio a fin dura unos 18 días. Pero hoy hay la tendencia de que se pueda hacer el procedimiento en dos partes. Se congelan todos los embriones y después de máximo dos meses, se descongela uno y se lo transfiere. Esto puede ser por diversos motivos ya sean médicos, logísticos, comodidad del paciente o mejores probabilidades de embarazo”.

“Algo importante, es que una vez que se haya decidido iniciar el procedimiento, como médicos nos involucramos, a remar juntos, porque primero brindamos empatía y apoyo con claridad y honestidad”, resalta el doctor. Quienes deben considerar acceder a estos procedimientos, añade el especialista, son las parejas o personas que han buscado un embarazo por 12 meses consecutivos sin tener resultados.

La fecundación in vitro es el tratamiento que tiene mayores probabilidades de éxito de embarazo, dice la doctora ginecóloga Diana Herrera, quien añade que este procedimiento consiste en unir el óvulo de la mujer con el espermatozoide del hombre en un plato de laboratorio, pero que para que se llegue a ese punto, la pareja primero debe someterse a exámenes médicos que confirmen a qué se debe la infertilidad.

INFERTILIDAD Según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el año pasado, en el mundo uno de cada seis adultos tiene problemas de fertilidad.

“Para saber qué técnica se deben usar, se tiene que conocer primero cuál es el problema de infertilidad y cuál de los dos la presenta”, dice la especialista, en cuya clínica situada en la ciudad de Esmeraldas, comenta, a menudo le llegan paciente buscando una respuesta de por qué no pueden concebir.

Hasta 2018, según el Semer, en Ecuador habían nacido alrededor de 1.500 personas por esta reproducción asistida. Con el Alcívar, en el país hay al menos 19 centros médicos especializados en reproducción asistida, repartidos en las tres principales ciudades (Guayaquil, Quito y Cuenca).

SER MADRE EN SOLITARIO

Además de la fecundación in vitro, hay otros procedimientos que se acoplan para las personas que buscan concebir sin pareja. Por ejemplo, para las mujeres que deseen ser madres en solitario existe el banco de espermatozoides al que pueden acceder.

Para este proceso, las mujeres deben seleccionar un donante rellenando un formulario donde indique qué características quieren del donante, tal como color de ojos, de piel, tipo de cabello, etc. “Con ello, los médicos seleccionaremos el semen para hacer la inseminación artificial o fecundación in vitro”, dice el doctor Valdivieso.

El médico aclara que las características seleccionadas del donante de semen no significan que serán las mismas del bebé, ya que el niño, por la mezcla de genes, podría ser parecido a la madre, al donante, a ambos o a ninguno de los dos. El proceso de buscar un embarazo sin pareja no se marca como una tendencia en el país, pero se mantiene como una opción ante varios inconvenientes.

