Cortes eléctricos: existen otras alternativas para evitar apagones

Frente a los cortes de energía que han perjudicado el trabajo y el bienestar de los ciudadanos en todo el país, EXPRESO consultó a expertos en ingeniería eléctrica sobre fuentes de energía renovables y alternativas que sustituyan la corriente de luz, y que puedan estar al alcance del ciudadano, y las empresas.

Iván Endara Vélez, docente e investigador de la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL), detalla a este Diario las distintas opciones a las que puede recurrir el ciudadano para abastecerse de energía, y no sufrir los efectos colaterales de los cortes de electricidad.

“Entre las fuentes alternas podemos encontrar el generador a diesel o gasolina, las mismas que representan la opción menos conveniente debido a que suelen provocar mayores daños en los electrodomésticos y equipos conectados. También contamos con los sistemas solares (fotovoltaicos) para generar energía con la ayuda del sol, y almacenarla en un sistema de baterías para las horas de cortes. Este consiste en generar electricidad gracias al sol, y usarse para los electrodomésticos, permitiendo así un ahorro en la planilla de consumo, al tiempo que se provee de energía suficiente para el hogar”, señala.

Endara también indica que el sistema de paneles, es bastante accesible. En cuanto a inversión, puede ir desde los mil dólares con una utilidad destinada para alimentar luces o cargar celulares o permitir el wifi; pero también existen paneles sobre los cuatro mil dólares, y usualmente pueden ser usados para un sistema de aire acondicionado o para cumplir otros requerimientos del usuario.

DURACIÓN Los paneles solares que sirven para distintos requerimientos del usuario puede tener una vida útil de hasta 25 años, indican expertos a EXPRESO.

“Al utilizar la energía del sol, se debe recordar que no se requiere gasto en gasolina o diesel constante, y que su funcionamiento no se limita al momento de los apagones, sino que permitirá seguir alimentando carga durante los días normales ahorrando así planilla eléctrica y reduciendo el consumo y el impacto en la red, por lo que la inversión no se enfoca únicamente en sobrellevar los apagones, sino a largo plazo un ahorro energético por el tiempo de vida útil estimado entre 20 y 25 años”, concluye.

Bayardo Bohórquez Escobar, director de las carreras de Telecomunicaciones, Electricidad y Electrónica y Automatización, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), comparte a EXPRESO que la instalación de los sistemas fotovoltaicos es sencilla y que ya se utilizan en el sector residencial del Puerto Principal.

“Los módulos fotovoltaicos se implementan a nivel del techado, y así se aprovecha el espacio de la vivienda. Hay que recordar que estos sistemas deben ser presentados a CNEL.EP a través de un proyecto eléctrico justificando su capacidad y categoría, así el ciudadano obtendrá un certificado de habilitación y aprobación del mismo, de acuerdo can la actual resolución ARCERNNR No. 08/23”, alega.

Marco Briceño, docente e investigador en las áreas de energías renovables y eficiencia energética de la Universidad de Las Américas (UDLA), señala que en la ciudad de Quito el precio de los sistemas de panales solares pueden costar entre 500 a 2.500 dólares, dependiendo de la potencia y horas de funcionamiento. Asimismo, el experto da a conocer otra fuente utilizada en la capital que está ayudando a los citadinos.

“Existen estaciones de energía renovables, especialmente para espacios reducidos como apartamentos y que aportan en su mayoría. Son estaciones con baterías recargables que son una solución versátil, y fácil de usar con un costo de 300 dólares”.

FUENTES DE ENERGÍA POCO CONOCIDAS

Iván Endara Vélez, docente e investigador de la ESPOL, comparte a EXPRESO algunas alternativas útiles como fuentes de energía, que se pueden ser utilizadas en las zonas rurales del país, y que son poco conocidas. “Para lugares con vientos suficientes, contamos con la tecnología eólica (energía del viento) que es la menos explotada en el país, y de la cual pocas empresas conocen. Su instalación y funcionamiento radica en el viento para producir electricidad, y cuyas características asemejan al sistema fotovoltaico”.

Estos procesos son útiles para mantener un hogar energizado incluso ante apagones del sistema eléctrico. “Finalmente, para haciendas o lugares con acceso a riachuelos o ríos se tienen las micro-hidroeléctricas, que son generadoras que utilizan agua en poca cantidad para alimentar cargas pequeñas como unas cuantas casas a la vez. Tienen el mismo funcionamiento que una hidroeléctrica, pero en tamaño e inversión inmensamente menor”, agrega el experto.

