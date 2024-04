Agua potable: ¿Cómo se debe bajar el consumo?

El derroche que trae cambios mundiales. No solo el cambio climático sería capaz de perjudicar al ser humano, sino el desperdicio de agua en el plano doméstico o industrial. Una problemática producida por el hombre y que se ve reflejado en estudios.

Por ejemplo, un informe realizado por el Fondo de las Naciones Unidas (ONU) para la Infancia, UNICEF, en el año 2019 aseguró que una de cada tres personas en el mundo carece de la posibilidad de acceso al agua potable. En las condiciones actuales y tomando en cuenta que las acciones que causan el desperdicio del agua han aumentado, es probable que esta cifra haya sufrido un aumento considerable. “Es así que los grifos mal cerrados, desperdician de 9.000 a 18.000 litros de agua al mes, es decir hasta 17 dólares, actualmente”, explica Interagua en un informe realizado en el 2024.

Otra de las malas prácticas está en el uso del inodoro con el sello dañado, este desperdicia aproximadamente 49.000 litros de agua al mes, es decir hasta 45 dólares. “En el uso de una manguera, se desperdicia regularmente 20 litros de agua por hora de uso, es decir 2 dólares”, agrega la institución.

Generalmente las fugas en un sistema de suministro de agua potable se producen entre las uniones de tuberías y sus accesorios, por lo que es importante determinar si el tipo de tecnología a instalar cuenta con juntas roscables, soldables o por termofusión. Naturalmente, aspectos ajenos al producto como la presión de entrada a la vivienda, la mano de obra, infraestructura antigua, mantenimientos inadecuados y la temperatura son factores que el propietario de la edificación debe considerar para asegurar la funcionalidad del sistema.

Las fugas en un sistema de suministro de agua potable se producen entre las uniones de tuberías y sus accesorios Pexels

“No me fijé a tiempo en la construcción de mi casa. Empezaron a llegarme las planillas elevadas y no comprendía el por qué si nosotros en casa no desperdiciamos. Hasta que de la propia empresa nos sugirieron que revisemos nuestra casa por cualquier fuga”, cuenta Lupe Martínez, residente de Gómez Rendón. Se recomienda revisar cada cierto tiempo las instalaciones de agua en tuberías, grifos, duchas y otros accesorios del sistema hidrosanitaria en la casa. Es vital reparar las fugas con profesionales preparados.

“Se puede empezar a ahorrar reduciendo el tiempo de tus duchas, un baño de 5 minutos bastará. Además estarás ahorrando aproximadamente 200 litros de este recurso hídrico”, recomienda el ambientalista Luis Zambrano.

Existen casos extremos donde familias reutilizan el agua que sobró de la lavadora para realizar otras tareas como lavar el carro o la casa de la mascota. Se puede acumular una buena cantidad de ropa sucia, de modo que se aprovecha la capacidad de la lavadora al máximo y no se usa tanta agua.

