Elecciones en Venezuela 2025: baja participación y vigilancia oficialista

Centros electorales con pocos votantes y puntos de control del oficialista Partido Socialista Unido marcan la elección de gobernadores y representantes de la Asamblea Nacional en Venezuela. La diferencia con respecto al comicio presidencial de de 2024 es marcada, en medio de un ambiente signado por detenciones y el llamado de abstención de la líder opositora María Corina Machado.

La baja participación es el denominador común en las elecciones regionales y parlamentarias que se desarrollan en Venezuela el 25 de mayo. En las principales ciudades del país, es notable la presencia de los cuerpos de seguridad del Estado y la vigilancia de los votantes por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que apoya al gobernante Nicolás Maduro.

La mañana del 25 de mayo, el país se encontró con mensajes opuestos de los principales actores políticos: Nicolás Maduro instó al voto a través de los medios estatales, mientras que la líder opositora María Corina Machado, desde la clandestinidad, ratificó su llamado a la abstención en redes sociales. El resultado inicial en los centros electorales fue una escasa participación en las primeras horas de apertura de mesas.

En la mayoría de los colegios de Caracas recorridos por El Pitazo, se observaron miembros del PSUV, de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCh) y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) con listas para registrar a los votantes.

La afluencia de votantes en estas elecciones regionales y parlamentarias es notablemente menor a la registrada en la elección presidencial del 28 de julio de 2024. Aquel proceso, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador a Maduro, aún no cuenta con los resultados desglosados oficiales.

Con un universo de 21,4 millones de venezolanos aptos para votar, estas elecciones buscan designar a 285 diputados para la Asamblea Nacional, 24 gobernaciones (incluyendo por primera vez a la Guayana Esequiba) y 260 legisladores regionales.

Un mensaje de WhatsApp, recibido en una escuela pública de la ciudad, evidenció la presión: "Buenas tardes y mil bendiciones para todos los integrantes de este grupo, se les informa a todo el colectivo que deben salir a votar temprano ya que deben reportar dónde votan y la hora para que el director registre en el link; el que no vote no se puede registrar, vamos a salir temprano, el que pueda se toma la foto, es un requisito para el registro. Los espero, muchas gracias".

Dos empleados públicos consultados por El Pitazo confirmaron que también debían reportar su voto. Una jueza de paz de La Pastora, quien prefirió no identificarse por razones de seguridad, expresó su esperanza de una mayor participación en la tarde: "La mayoría de los miembros de la comunidad son de la tercera edad, hay que buscarlos, otros trabajan los domingos y regresan en la tarde".

Los centros electorales ubicados en el oeste y centro de la capital, que concentran el mayor número de electores del municipio Libertador, donde se encuentra el palacio de Miraflores, la casa de gobierno, se registró poco movimiento. Tal es el caso de los liceos Miguel Antonio Caro y Luis Espelosín, ambos ubicados en Catia, y Agustín Aveledo, en La Pastora.

#Caracas | #25may

A las 8:00 am, en la Escuela Básica Nacional Agustín Aveledo, al oeste de Caracas, habían votado 124 personas de las 3.066 electores habilitados para participar en las tres mesas del centro.



A las 6:45 de la mañana abrieron las mesas, sin mayor novedad, de… pic.twitter.com/mk6ngW1lhJ — El Pitazo (@ElPitazoTV) May 25, 2025

Al inicio de la apertura de los centros, representantes del Consejo Nacional Electoral informaron que las mesas se instalaron sin contratiempos. “Se han constituido y aperturado hasta esta hora el 94,77 por ciento de las mesas electorales para las elecciones de la Asamblea Nacional y regionales 2025”,dijo la rectora principal del organismo, Rosalba Gil, en una declaración difundida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Escasa afluencia en Zulia

En Zulia, estado gobernado por el opositor Manuel Rosales, quien buscaba la reelección, la afluencia de votantes en los centros fue escasa. El bajo número de electores fue evidente en la Escuela Fe y Alegría La Chinita, el centro electoral con mayor cantidad de electores en Maracaibo, con más de 10.000 inscritos. La entrada al centro estaba libre y los pupitres para la espera de votantes permanecían vacíos.

El centro electoral, ubicado en el oeste de Maracaibo, abrió a las 6:00 a.m. sin incidencias en la constitución de las nueve mesas. "Hasta ahora (8:00 a.m.) han votado 30 personas en esta mesa que tiene 1.220 electores", precisó un miembro de mesa que pidió resguardar su identidad.

Este escenario se repitió en otros centros electorales. Al norte de la ciudad, en el Liceo Los Robles, que concentra 4.400 votantes, los electores llegaban a cuenta gotas. A las 8:00 a.m. apenas había sufragado el 2%, según un coordinador del centro.

#Bolívar | #25May



7:19 am. Unidad Educativa Nacional Alta Vista Sur, parroquia Universidad, municipio Caroní. 4 mesas habilitadas. pic.twitter.com/GjX0heGYqH — El Pitazo (@ElPitazoTV) May 25, 2025

"Yo vine a votar porque es nuestro derecho. Yo estuve 7 años en el chavismo y eso no funciona. No podemos dejar que vuelvan a la Gobernación de Zulia", dijo Francisco González, un pensionado de 68 años, antes de votar.

En los centros tampoco se percibió una alta movilización de los partidos políticos. El PSUV entregó el sábado 50 litros de gasolina a los movilizadores y el equivalente a 50 dólares en bolívares para trasladar electores, según fuentes ligadas al oficialismo.

Las calles en la ciudad también estaban desoladas. Supermercados, panaderías y tiendas contaban con pocos compradores. Las estaciones de servicio, que abrieron a las 6:00, estaban sin vehículos y los semáforos apenas coincidían con cinco carros.

En los municipios de la Costa Oriental del Lago (COL), en Zulia, se reportó poca afluencia de electores en las afueras de los centros de votación. Entre los siete municipios —Cabimas, Simón Bolívar, Santa Rita, Baralt, Lagunillas, Valmore Rodríguez y Miranda— se eligieron a los diputados de los circuitos 10 y 11 para la Asamblea Nacional. Hasta ahora, no se reportaron grandes incidencias al momento de la apertura de las mesas y el proceso fue descrito por los electores como rápido. Sin embargo, en algunos centros de votación se reportó que no permitieron el ingreso de testigos de algunos partidos políticos.

Situación en Miranda

Pocos ciudadanos acudieron a votar a tempranas horas del 25 de mayo en los 21 municipios del estado Miranda, el segundo estado con mayor número de electores en el país: 2.249.687. Al inicio de la jornada, El Pitazo constató en un recorrido que se observaron más funcionarios de mesa y de los cuerpos de seguridad que votantes en los centros electorales.

Un caso puntual ocurrió en la Escuela Técnica Popular Don Bosco en Los Ruices, municipio Sucre del estado Miranda. A las 8:45 a.m., la ausencia de funcionarios impidió que arrancara el proceso. Los coordinadores esperaron hasta las 9:00 a.m. para incorporar a los testigos de los partidos políticos.

Rosalía Coronado ejerció su derecho al voto en un centro electoral del municipio Urdaneta del estado Miranda. Ella es funcionaria pública "y por obligación tuve que participar". A las 8:15 a.m. estaba frente a la máquina para seleccionar a los candidatos de su preferencia. Aunque no había visto el tarjetón hasta ese día, sabía cómo votar porque lo había hecho en comicios anteriores "y el sistema es el mismo". Según declaró a El Pitazo, prefirió ir temprano al centro de votación "para salir de eso de una vez". "No tardé más de 10 minutos en el centro de votación, porque no había gente. Para votar me demoré cuando mucho tres minutos. Fue todo rápido y sencillo", aseguró.

A la salida del centro, Rosalía pasó por el toldo instalado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a pocos metros. Allí se registró para dejar constancia de que había votado. "También están escaneando el Carnet de la Patria para que las personas reciban los beneficios del Gobierno", añadió.

#25May #Vargas 9:15 a.m.

En centros de votación de la parroquia Carlos Soublette se instalaron "puntos rojos" dónde se hace el registro de electores especialmente de trabajadores de la administración pública y organismos de seguridad, como en el caso de Polilaguaira pic.twitter.com/swqZ2Ku39f — El Pitazo (@ElPitazoTV) May 25, 2025

Otras regiones

La misma imagen se observó en el estado Bolívar, al sur de Venezuela y limítrofe con la Guayana Esequiba, donde el flujo de votantes era escaso hasta las 9:00 a.m. Una historia similar se repitió en estados como Vargas (recientemente renombrado La Guaira por el oficialismo) y Carabobo, según reportes de ciudadanos y medios alternativos que siguen la elección.

A pesar de los reportes de baja participación, pasadas las 9:30, las autoridades informaron a través de los medios del Estado que el proceso se desarrollaba con «absoluta normalidad». No obstante, se reportaron algunos retrasos en la instalación de mesas en la parroquia Cachamay de Puerto Ordaz, estado Bolívar.

