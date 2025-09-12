Noboa pidió que EE.UU. diferencie zonas inseguras de Ecuador en alerta a viajeros

El presidente ecuatoriano reveló que ese fue uno de los pedidos hechos durante la visita de Marco Rubio a Ecuador

El presidente Daniel Noboa se reunió con el secretario e Estado de Estados Unidos el pasado 4 de septiembre de 2025.

Ecuador pidió a Estados Unidos que se diferencien las zonas del país con mayor índice de criminalidad, con el fin de ofrecer información más precisa a sus viajeros. El presidente Daniel Noboa reveló que la solicitud fue dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El pedido se realizó en el marco de la visita del funcionario de la administración de Donald Trump, el pasado 4 de septiembre de 2025. La mañana del 12 de septiembre, Noboa habló sobre ese encuentro durante una entrevista en Cuenca. “En materia de seguridad Marco Rubio fue bastante claro. Considera que la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado es aquí. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Hemos solicitado ayuda”, aseguró el primer mandatario.

Paralelamente, Ecuador solicitó que se sectorice la información relacionada con la violencia. “El turista ve una noticia y cree que el Ecuador es una zona de guerra”, afirmó Noboa. En ese sentido, pidió que Estados Unidos tome en cuenta que existen ciudades como Cuenca que “tiene una tasa de criminalidad parecida a la de Coppenahue en Dinamarca”.

El presidente también señaló que una situación similar ocurre con Quito, que presenta mejores indicadores en materia de criminalidad en comparación con otras capitales sudamericanas, como Bogotá, en Colombia.

“Nos van a ayudar con eso. Van a explicar a los americanos y turistas las zonas en donde hay menos violencia y aquellas donde hay más violencia”, concluyó Noboa.

La visita de Marco Rubio a Ecuador

El secretario de Estado de la administración Trump arribó al país el pasado 3 de septiembre. Al día siguiente, mantuvo una reunión con el presidente Daniel Noboa y otros secretarios de Estado. El principal anuncio fue el fortalecimiento de la colaboración en materia de seguridad.

Ese día, Estados Unidos declaró como organizaciones terroristas a los grupos de delincuencia organizada Los Lobos y Los Choneros. “Bajo nuestras leyes, ahora podemos actuar contra los bienes, propiedades y fondos de cualquier individuo en Estados Unidos, dentro del sistema bancario, que esté vinculado a esos grupos”, indicó Rubio.

